Президент Украины Владимир Зеленский стремится выполнить дело, начатое его предшественником Петром Порошенко, - добиться членства страны в Североатлантическом альянсе, - однако либо умалчивает, либо не осознаёт проблем, которые делают эту идею невозможной

В воскресенье, 7 февраля, исполнилось 2 года с момента принятия Верховной Радой закона о закреплении в Конституции курса на вступление Украины в Североатлантический альянс. Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу HBO обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом «почему мы до сих пор не в НАТО?» Как Украина стала самой крупной военной базой США и НАТО — краткий обзор © пресс-служба президента Украины

Американский коллега ему пока не ответил, зато со страницы Facebook парировал его предшественник Пётр Порошенко: «У меня нет вопроса к Джозефу Байдену, почему Украина до сих пор не в НАТО. Это как выдвигать претензию к Илону Маска, почему мы до сих пор не полетели на Марс. Решение о принятии Украины в ЕС или НАТО будут принимать наши партнёры, которые уже являются членами этих международных структур. Но наша готовность войти в открытую дверь зависит лишь от нас самих. От того, насколько качественно мы выполним собственную домашнюю работу».

Он даже подсказал преемнику, что конкретно нужно сделать: прекратить разрушение антикоррупционной инфраструктуры, провести судебную реформу, углубить секторальную интеграцию с Евросоюзом, восстановить доверие партнёров и упорно работать над получением плана действий по членству в НАТО. Что касается последнего пункта, это документ, в котором прописаны политические, экономические, оборонные, ресурсные, правовые аспекты и аспекты, связанные с безопасностью, которые должно выполнить государство-кандидат.

«Смена власти в Вашингтоне открывает для Украины возможности активизировать собственные усилия по приближению Украины к НАТО. Байден на этом пути точно не будет переставлять ноги Зеленскому. С Планом действий по членству в НАТО никто за нами бегать не станет», — добавил Порошенко. Абзалов: Украина может разменять Донбасс на членство в НАТО © РИА Новости, Александр Натрускин

На вопрос Зеленского попытался ответить и представитель действующей власти — министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире «5 канала»: «Должен пройти определённый путь. Сначала нам в 2008 году пообещали на Бухарестском саммите, что Украина и Грузия однажды станут членами НАТО. Этот вопрос решён. НАТО согласилось. Теперь есть 2 промежуточных этапа. Первый — получение Плана действий по членству, это тот вопрос, который требует консенсусного решения, вопрос, который президент постоянно поднимает перед государствами — членами Альянса, я его поднимаю. А второй — это консенсусное решение государств-членов альянса о том, что Украину принимают в состав НАТО. <…> Нет консенсусного решения государств — членов НАТО относительно приобретения Украиной членства».

Впрочем, в истории с планом действий по членству в НАТО стоит обратить внимание на несколько аспектов: во-первых, его предоставление не гарантирует принятие страны в альянс, а во-вторых, судя по заявлению Кулебы на прошлогодней онлайн-конференции The Road to Warsaw Security Forum, этот документ не столь уж обязательный — по словам главы МИД, Киев сможет достичь такого же результата за определённый промежуток времени и без получения плана.

А вот с консенсусным решением государств-членов НАТО о принятии Украины в свои ряды дело обстоит сложнее. В частности, в отчёте, представленном в августе 2020 года, эксперты одного из авторитетных аналитических центров США Defense Priorities назвали невозможным вступление Украины в НАТО в силу ряда причин. Одна из них — изменение стратегической обстановки в Центральной и Восточной Европе по сравнению с предыдущими периодами расширения альянса. Вторая — отсутствие консенсуса о членстве в НАТО среди самих украинцев (согласно результатам совместного опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, если в 2019 году сторонников этой идеи было 53%, то в 2020-м их количество сократилось до 42%). Более того, американские аналитики подчёркивают, что политика властей США должна быть направлена на сведение к минимуму риска прямого военного столкновения из-за Украины. Как мы помним, в НАТО действует принцип «все за одного», то есть при нападении на одного из членов альянса остальные должны прийти на его защиту.

Нет большого желания принимать Украину в ряды НАТО и в некоторых европейских странах. В сентябре 2020-го социологическое агентство Kantar Profiles Division по заказу Центра «Новая Европа» провело опрос среди более 4000 респондентов в возрасте от 18 до 65+ лет, один из вопросов звучал так: «Членом какой организации может стать Украина?» В итоге членом Североатлантического альянса её видят в Германии — 31,3% (для сравнения: ЕС — 47%, никакой — 37,9%), во Франции — 39,9% (ЕС — 42,6%, никакой — 34,6%), в Италии — 31,3% (ЕС — 61,6%, никакой — 24,2%), в Польше — 49,6% (ЕС — 69,5%, никакой — 17,1%). Украина и Венгрия пошли на уступки друг другу. Откроет ли это Киеву двери в НАТО? © Facebook, Міністерство закордонних справ України

Интересно, и какие ассоциации у жителей этих стран вызывает слово «Украина». Немцы сказали про конфликт с Россией, «аннексию» Крыма, нестабильность, Киев. Французы вспомнили Россию/Путина, конфликт с РФ, Восточную Европу, бедность/безработицу, холод/морозы, СССР. Итальянцы чаще всего говорили про торговые/экономические отношения, иммигрантов/сезонных работников, знакомых/друзей/родственников, газ/энергетика, немногие, но вспомнили про борщ и уникальные блюда. У поляков соседнее государство ассоциируется с иммиграцией/сезонными работниками, бедностью/безработицей, конфликтом с Россией, Львовом, Волынской резнёй.

Помимо отсутствия консенсуса в украинском и западном обществах есть и другая проблема на пути членства Украины в НАТО, причём гораздо более серьёзная. В интервью телеканалу Fox News в 2018 году президент РФ Владимир Путин предупреждал о крайне негативной реакции Москвы на передвижение инфраструктуры НАТО к своим государственным границам. А годом ранее в документальном фильме Оливера Стоуна глава российского государства заявил, что одна из угроз России со стороны НАТО — это размещение противоракет в непосредственной близости от российской границы в восточноевропейских странах, — и пообещал, что на все подобные действия Москва даст адекватный ответ.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в отличие от Москвы, которая не собирается ни на кого нападать, НАТО использует надуманные предлоги для размещения инфраструктуры вблизи российской границы. Именно решения США и их союзников по денонсации договоров, сдерживающих гонку вооружений, подвигли Россию к разработке новых типов оружия, аналогов которым в мире нет.

В конце концов, Владимир Зеленский, провозгласивший членство Украины в НАТО одной из приоритетных задач, если подходит к этому вопросу серьёзно, изучая все детали, должен осознавать, что добиться этой цели в ближайшее время не удастся хотя бы потому, что его страна не соответствует вот какому критерию — отсутствие территориальных споров, а конфликт в Донбассе далёк от урегулирования.

Кроме того, в понимании Запада на Украине есть ещё одна горячая точка — это Крым, который они до сих пор воспринимают как украинский регион, не находящийся под контролем центральных властей. Однако этот вопрос бесперспективен — регион вошёл в состав РФ по результатам референдума, то есть в соответствии с нормами международного права, и де-факто полностью интегрирован в Россию, поэтому российские власти даже слушать ни о каких претензиях на полуостров не будут. Соответственно, даже если в Донбассе каким-либо образом установят мир, то крымский вопрос продвинуться Украине на пути к НАТО не даст, только если Киев официально не признает его частью РФ, а представить такое крайне сложно.