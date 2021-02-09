Не так давно власть руками СБУ развязала войну с рядом популярных украинских телеграм-каналов. В рамках уголовного дела о государственной измене была арестована гражданская жена одного из лидеров одесского Антимайдана Артема Давидченко Виктория Даскалица

Девушку отвезли в Харьков, где местный суд назначил ей арест на 2 месяца с альтернативой в виде залога свыше 1,5 млн грн. К счастью, 8 сентября благодаря «Партии Шария», собравшей необходимую сумму, подозреваемую выпустили на свободу. Но следственные мероприятия продолжаются. И вся вина Даскалицы лишь в том, что она является гражданской женой одного из всего лишь подозреваемых лиц.

Критика коррупции приравнена к госизмене: фабула подозрения в деле о телеграм-каналах

На самом деле Викторию обвинили в причастности к ряду телеграм-каналов, которые, по версии СБУ, «занимались разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб Российской Федерации».

В ходе «сенсационной» пресс-конференции было заявлено, что суть данной деятельности заключалась в ведении телеграм-каналов, которые придерживались оппозиционной линии в отношении президента Зеленского и его политики. К таковым спецслужба отнесла «Легитимный» и «Резидент», «Картель», а также более мелкие — каналы «Сплетница», «Черный квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

По версии СБУ, цель данных каналов заключалась в «дискредитации органов государственной власти, влиянии на государственную политику, искусственном создании социальной напряженности и протестных настроений среди граждан». Тимошенко пытается связаться с Дуровым для блокировки Telegram-каналов — СМИ © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Но самое главное, СБУ установила, что их якобы курирует Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ! При этом кураторство приписывают Артему Давидченко, при этом данные телеграм-каналы активно зарабатывали на рекламе — выявлены 50 заказчиков платных публикаций.

В деле фигурируют ссылки на множество материалов. Но если проанализировать публикации, они касаются коррупции окружения Зеленского, в первую очередь расхищения государственных средств на программе «Большое строительство», критики решений власти по вопросу тарифов на услуги ЖКХ, отсутствия прогресса в приобретении вакцины, провалов в борьбе с коронавирусом, разоблачения «договорняков», невыполнения Зе-командой предвыборных обещаний. Никаких призывов к отделению каких-либо территорий, насильственному свержению власти и близко не было.

Непосредственная связь Давидченко и обвиняемой с каналами не доказана, равно как и их «патронат ГРУ РФ». Никак не объясняется, зачем нужно публиковать платные материалы от неких украинских заказчиков, если каналы связаны с российской военной структурой. Также категорически непонятно, какова конкретно роль обвиняемой и находящейся под следствием Даскалицы и в чем заключается ее «преступный умысел, направленный на совершение государственной измены».

Текст подозрения изобилует политизированными клише: «дестабилизация обстановки», «публичная информация негативного характера» и «вербальные методы манипулятивного характера». Исходя из этого, в госизмене можно обвинить любого журналиста за публикацию статей или новостей с критическим акцентом в отношении действующей власти. СБУ не доказала, что материалы, публиковавшиеся на указанных 12 телеграм-каналах, нарушили какие-либо нормы УК Украины.

Похоже, что арест Даскалицы и возбуждение против нее дела объясняются невозможностью со стороны СБУ достать главных, по мнению СБУ, организаторов телеграм-каналов — братьев Давидченко. Вот в качестве заложницы и была арестована Даскалица.

«Явочные встречи» в Доминиканской Республике и оттянутый выход на свободу

В деле также фигурирует еще одна уроженка Харькова, но в чем обвиняют ее, нам доподлинно неизвестно: суд по мере пресечения у них проходил отдельно, что говорит о том, что второй подозреваемой инкриминируют другую статью УК.

Непосредственно задержание проходило в Киеве, куда девушки прилетели с отдыха в Доминиканской Республике. Совсем она далека от страны, используемой для встреч ГРУ с резидентурой.

Хотя в СБУ уверены в обратном: там заявили, что у Виктории Даскалицы изъят некий электронный носитель с персональными данными большого количества сотрудников правоохранительных органов, который якобы она получила во время отдыха в Доминиканской Республике.

«СБУ неоднократно получала данные об использовании этого региона для конспиративных встреч сотрудников спецслужбы РФ с агентурным аппаратом», — отмечалось в сообщении.

При этом вопиющая ситуация произошла 5 февраля: адвокат Валентин Рыбин не смог забрать свою подзащитную Даскалицу из харьковского СИЗО после того, как за нее внесли залог представители «Партии Шария». Оказалось, что Государственная судебная администрация и СИЗО получили одновременные сообщения о «заминировании», поэтому адвокат просто не смог попасть ни в одно из учреждений.

Таким способом власть решила продлить содержание подозреваемой в тюрьме на 2 дня. Но в итоге 8 февраля Даскалица вышла на свободу. Ее комментарий был короток — благодарность причастным к освобождению, а также декларирование намерений доказать свою невиновность в суде.

Что стоит за атакой на телеграм-каналы?

Интересно, что ни один из упомянутых СБУ телеграм-каналов своей работы не прекратил. По мнению его авторов, идеологом атаки на них является заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который таким образом мстит за постоянно публикуемую информацию о схемах хищений государственного бюджета на «Большом строительстве». По инсайдерским данным «Резидента», Тимошенко метит в премьер-министры, а эти публикации крайне негативно отражаются на его репутации. Более подробно Украина.ру писала о нем здесь. Штрихи к портрету Кирилла Тимошенко: кто организует борьбу с оппозиционными украинскими СМИ © liga.net

«То, что нас снова приписывают под кураторов из РФ, ничего нового, наверное, у кого-то сильно "бомбило", что так спешили выдать "разоблачение". Наша информационная кампания #Синдикат вскрыла миллиардную коррупцию в проекте "Большая стройка", а кураторам из Офиса Президента пришлось в срочном формате фальсифицировать дело о русском следе», — пишет крупнейший украинский телеграм-канал «Легитимный».

«Теперь читаем и наслаждаемся планом Кирилла Тимошенко. Самое главное, весь трек был изложен нашим источником в ноябре 2020 года, но тогда Президент не дал отмашку Главе СБУ, а теперь кампания #Синдикат явно разозлила куратора проекта, но мы оставили на самое интересное все коррупционные схемы Кирилла Тимошенко в проекте "Большая стройка"», — вторил ему «Резидент».

Что касается реакции общественности, в так называемых «агентов Кремля» практически никто не верил, поскольку очевидно, что ситуацию спровоцировало желание властей «закрутить гайки» в информационной сфере, заставив замолчать независимые от нее медийные площадки. «Черная касса» в Офисе Зеленского создана Тимошенко — СМИ © Facebook, Офіс Президента України

«Спецоперация» СБУ против ряда телеграм-каналов — это не что иное, как подготовка к принятию в Раде закона 2693-д Потураева—Кравчук—Богуцкой «О медиа». Используя порошенковские нарративы про «агентов Кремля», Раду будут убеждать принять закон, позволяющий цензурировать СМИ и блокировать неугодные информационные ресурсы, в том числе в "Телеграм"», — считает исключенный из состава «слуг народа» народный депутат Александр Дубинский.

Таким образом, команда Зеленского продолжает традиционные нападки на независимые и критически настроенные в отношении режима СМИ времен Порошенко — возобновилась практика «брать в заложники» родных и близких эмигрантов, вынужденных покинуть страну по политическим мотивам, приписывать критикам режима «разведывательно-диверсионные действия» и госизмену. При бывшем президенте политические дела «штамповались» налево и направо с целью пополнения «обменного фонда». Зеленский и Тимошенко сговорились уничтожить YouTube-канал Шария — СМИ © Facebook, Партія Шарія

Зеленский действует по тем же лекалам, надежды на политическую оттепель потерпели окончательный крах. А вот в вопросе «зачистки» неугодных власти информационных потоков Зе-команда предшественников уже переплюнула. Война против ряда СМИ и телеграм-каналов, развязанная с подачи президента всего за неделю, — лучшее тому свидетельство.

При этом стоит напомнить, что из более чем ста дел по статье о «госизмене», возбужденных в последние годы СБУ, всего около 10 дошли до суда, из них только три были с большой натяжкой доказаны. Остальные либо развалились в ходе первых же заседаний из-за отсутствия либо события преступлений, либо доказательств по ним. А остальные, как дела Вышинского и Муравицкого, годами намеренно затягиваются в рассмотрении и судами, и обвинителями, поскольку и в них реальной доказательной базы нет. Да и быть не может, ведь власть таким образом пытается расправиться не с предателями, а со своими критиками.