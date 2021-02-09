После беспрецедентного закрытия сразу трёх ведущих информационных телеканалов на Украине высчитывают, кто может стать новым объектом атаки со стороны власти. Некоторые источники предполагают, что на Банковой могут, например, прислушаться к радикалам, давно призывающим атаковать Украинскую православную церковь (УПЦ)

Напомним, националисты давно требуют «заставить Кабинет Министров отменить ряд преступных документов от 2003 года о передаче Почаевской Свято-Успенской Лавры в руки московских «попов». Инициатива исходила от «Правого сектора»*, но требование поддержали и другие националистические организации.

В последнее время, по информации ряда источников, об этом снова заговорили в праворадикальных кругах. А чего ожидать от власти? В окружении президента Зеленского вполне могут счесть, что споры вокруг церковных вопросов гарантированно отвлекут внимание значительной части общества от проблем насущных — например, от проблемы роста тарифов.

Комментируя эти тревожные слухи и ожидания в интервью изданию «Страна», глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент отметил, что хотя прямой информации о таких намерениях власти у него нет, однако «подобные опасения присутствуют в религиозной среде».

По словам митрополита, опасения обострились после недавних заявлений и последних законодательных инициатив вице-премьер-министра и главы Мининтеграции Алексея Резникова. Гвардейцы митрополита. Кто и чем будет защищать УПЦ © vk.com, unionradomir

Отметим, что Резников в интервью «Левому берегу» рассказал, в частности, что согласно законопроекту о государственной политике переходного периода, УПЦ Московского патриархата должна будет в документах закрепить, что является дочерней организацией Русской православной церкви (РПЦ). А ещё в декабре 2018 года депутаты Рады проголосовали за законопроект о переименовании УПЦ в Русскую православную церковь Украины (впоследствии 49 депутатов обжаловали закон в Конституционном суде).

«В целом, сегодня у многих развилось ощущение жизни в эпоху пост-правды, когда фундаментальные для общества категории стабильности, законности, справедливости подверглись совершенной инфляции. В таких условиях верующие нашей Церкви очень обеспокоены перспективой для свободы совести в нашей стране», — сказал глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ. По его словам, заявления некоторых националистов о том, что у УПЦ могут отобрать Киев-Печерскую и Почаевскую лавры, больше похожи на «традиционный для них эпатаж», однако, если правдива информация в СМИ о курировании радикальных националистов государственными силовыми структурами, — «то, безусловно, их (националистов — Ред.) угрозы нельзя сбрасывать со счетов».

Митрополит подчеркнул, что украинская власть в новейшей истории всегда хотела оказывать влияние на УПЦ, а отказ обслуживать политические интересы власти вёл к тому, что в адрес Церкви сыпались угрозы.

«Но если мы посмотрим на все случаи, когда власть выбирала для себя путь открытой конфронтации с УПЦ, то сразу заметим, что это было признаком приближения ее политической катастрофы», — напомнил он.

Об этом же в интервью изданию Украина.ру сказал глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов. По его словам, «как власть относится к Церкви, так Бог относится к власти».

При этом Анисимов отметил, что требования националистов, среди которых, кстати, «много униатов», отобрать лавры — пока что остаются только их требованиями. А властям, по его словам, «хотелось бы посоветовать, наоборот, поддержать Церковь», ведь «прихожане — это наш украинский народ, а народ сейчас оказался в очень тяжёлой ситуации».

По словам Анисимова, пока нельзя сказать, что при президенте Зеленском ситуация изменилась в лучшую сторону. Были большие надежды, но, увы, — «продолжается политика Порошенко». И в отношении Церкви, и в отношении граждан. При этом пресс-секретарь УПЦ выразил надежду на то, что Зеленский и остальные представители власти всё же одумаются. Радикал Корчинский пригрозил отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ © Facebook, Korchynskyi Dmytro | Facebook, Korchynskyi Dmytro | Перейти в фотобанк

«Они же, всё-таки, не откуда-то приехали, они из нашей же земли произрастают, и должны любить и родную землю, и родную Церковь», — сказал Анисимов. Впрочем, добавил он, такие действия власти, как, например, закрытие трёх оппозиционных телеканалов, не внушают оптимизма. Один из закрытых телеканалов был, кстати, единственным в стране, который освещал миротворческую миссию УПЦ на Донбассе, — «вот его закрыли, и кто ж теперь об этом расскажет?».

Ситуация вокруг УПЦ остаётся тревожной. После получения Украиной томоса об автокефалии в стране регулярно происходят рейдерские захваты храмов УПЦ. В прошлом году было зафиксировано несколько случаев поджогов храмов канонической Церкви. Так, в Одессе в апреле 2020 года православный храм УПЦ забросали «коктейлями Молотова».

В пресловутой «войне за храмы» обеими сторонами задействованы парамилитарные структуры. Обстановка взрывоопасная. И остаётся лишь надеяться, что украинская власть найдет в себе силы выступить за мирное разрешение конфликта между радикалами и Церковью и не станет подливать масла в огонь.

*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ