В столице Узбекистана развернулось широкомасштабное строительство. К 2025 году Ташкент перегонит Киев по одному из важнейших для столиц многих государств показателю

В субботу, 6 февраля, аналитик в области систем общественного транспорта Владимир Валдин у себя в Facebook опубликовал фото из метро Ташкента.

«Ташкентское наземно-эстакадное метро. Отчасти спорное решение (согласен с Сергеем Сигачевым), но с учётом прохождения в полосе отвода шумных магистралей — вполне рабочее. Поезда "Москва" шелестят много тише грузовиков. Номерные — шумновато, но не критично. Бутовская линия шумит сильнее — видимо, из-за конструкции эстакады. Главное, что тут скорость и цена стройки несопоставимы с подземным», — написал он.

На одном из фото виднелся поезд «Москва», конечной станцией маршрута которого была «Куйлюк». Её открыли 30 августа 2020 года. Но «Куйлюк» — не единственная станция, которую открыли в тот день. Тогда же началось движение и на станциях «Дустлик-2» («Дружба-2»), «Ахангаран», «Тузель», «Илтифот», «Рохат» и «Янгиабад».

Все эти семь станций составили новую ветку метро Ташкента — Куйлюкскую. Проезд в метро Киева может подорожать в 2,5 раза © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

За день до этого — 29 августа — на другой — Юнусабадской — линии открылись две новые станции: «Туркистон» («Туркестан») и «Юнусабад».

На девяти новых станциях метро в столице Узбекистана решили не останавливаться.

Ускоренными темпами

За пять дней до нового, 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев открыл новую — Сергелийскую — линию метро. В один день, 26 декабря, в Ташкенте начали работу сразу пять новых станций.

«Этот год принес большие трудности для экономики, для нашего народа, их влияние всё ещё чувствуется. Но мы ежедневно, советуясь, прилагаем все усилия, чтобы максимально смягчить эти трудности. Мы ищем пути развития экономики, новые рынки, источники дохода для людей», — заявил Мирзиёев на открытии участка.

Он проехал на поезде и ознакомился с условиями, созданными для пассажиров. На последней станции состоялась презентация о соединении Сергелийской линии с Куйлюкской, а также презентация дальнейшего развития метро Ташкента.

«Мог ли кто-то даже представить, что в Сергели придет метро?! Вот, сегодня появилось большое удобство для нашего народа. Кроме того, это экологически чистый транспорт. Следующие линии также необходимо строить удобными для населения, безопасными и качественными, изучить зарубежный опыт», — заявил президент Узбекистана.

Кроме того, Мирзиёев поручил усовершенствовать системы общественного транспорта и синхронизировать движение автобусов в густонаселённых массивах столицы (Каракамыш, Ибн Сино и Ташкентский тракторный завод).

В честь открытия новых станций проезд на Сергелийской линии сделали бесплатным до 1 января 2021 года.

На достигнутом в Узбекистане останавливаться не намерены. Сегодня общее количество станций метро в Ташкенте составляет 43 станции. Согласно представленному 28 марта 2019 года плану развития метрополитена, к 2025 году в Ташкенте протяженность метро должна вырасти более чем в четыре раза — до 157 км. Количество станций должно составить 74, из них 17 — пересадочных.

Иными словами, через четыре года Ташкент догонит и перегонит Киев, что для украинской столицы особенно унизительно, учитывая давние традиции метростроения в столице Украины. Тем более Киевский метрополитен на 17 лет старше метрополитена столицы Узбекистана. На центральной станции киевского метро инсценировали ритуальное убийство — видео © Instagram, big_kyiv

Круче, чем в смелых планах

Десять лет тому назад, в 2011 году, возглавлявший тогда Киевский метрополитен Владимир Федоренко сообщил об амбициозных планах по развитию киевского метро.

«Мы предлагаем до 2025 года значительно увеличить темпы строительства линий и станций метрополитена и ввести в эксплуатацию около 35 км линий, 23 станции, дополнительный вход-выход со станции "Вокзальная" и три электродепо», — отметил Федоренко.

С тех пор открыли лишь три станции метро — «Выставочный центр» в декабре 2011 года, «Ипподром» в октябре 2012 года и «Теремки» в начале 2013 года. А потом грянул Майдан, и стало не до метро.

В январе 2020 года КП «Киевский метрополитен» сообщило, что в течение ближайших семи лет в Киеве должны появиться 14 станций метрополитена. Таким образом, к 2027 году количество станций метро в Киеве должно вырасти до 66.

Таким образом, и домайданные планы, согласно которым к 2025 году в Киеве должно было быть 72 станции метро, и постмайданные планы, согласно которым количество станций должно составлять 66 — на шесть меньше, проигрывают тем целям, которые поставили власти Узбекистана.

При этом если в планы, которые в 2011 году озвучивал Федоренко, многие верили — всё-таки после прихода «регионалов» к власти киевские метростроевцы взяли хороший темп, — то в планы нынешних чиновников веры нет.

За день до того, как «Киевский метрополитен» обнародовал план на ближайшие семь лет, 16 января, глава наблюдательного совета «Киевметрострой» Олег Токарев заявил: запуск новых станций метро Сырецко-Печерской линии в сторону Виноградаря откладывается. В Киеве хотят декоммунизировать непостроенную станцию метро © Ukraina.ru

«Сорваны сроки. Переносится пуск! А 1,6 миллиарда гривен — нет!.. На протяжении всего года мы говорили, делали замечания… Я говорил о том, что так метро не строится, так нельзя. Нельзя отлучать специалистов-профессионалов от объекта. <…> Строительством занимаются те, кто понятия не имеют об этом деле. Нарушается технологическая цепочка, люди занимаются тем, что осваивают средства, а не строят. Уже есть риск затянуть строительство дополнительно на два-три года», — заявил Токарев на пресс-конференции.

В целом же он отметил, что пуск новых станций переносится на год.

Тогда же главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин заявил, что строительство не будет закончено в установленные сроки. По его словам, на момент пресс-конференции отставание от планов составляло 7-8 месяцев.

Ранее станции, о которых шла речь, — «Мостицкая» и «Проект Правды» — планировали открыть в декабре 2021 года. Но после слов Токарева и Шатайкина получалось, что оптимальный срок открытия двух станций — 2022 год.

А потом грянула пандемия.

Сегодня темпы строительства киевского метро оставляют желать лучшего.

Население Киева и Ташкента, если верить официальным данным, сопоставимо. В Киеве, по данным украинского Госстата, на начало декабря 2020 года постоянно проживало около 2,92 млн человек. В Ташкенте, по данным Государственного комитета по статистике Узбекистана, на начало 2021 года проживало около 2,68 млн человек. Прояснилась судьба киевского метро в случае локдауна © commons.wikimedia.org, Venzz

При этом экономики двух государств несопоставимы. По предварительной оценке Международного валютного фонда, Украина по ВВП (по паритету покупательной способности) находилась на 40-м месте в мире с $527,8 млрд, в то время как Узбекистан — на 60-м с $250,2 млрд. То есть ВВП (ППС) Узбекистана был более чем в два раза меньше, чем украинский.

Остаётся лишь добавить, что столичное метро — не единственное, в чём Узбекистан может перегнать Украину. Ещё на открытии Сергелийской ветки президент Узбекистана Мирзиёев заявил: «Спасибо средствам массовой информации. Они друзья, а не враги государства. Если они не будут громко говорить о справедливости и правде, чиновники "оторвутся от земли"».

С учётом происходящих на Украине событий (закрытие трёх неподконтрольных власти телеканалов, атака на Telegram-каналы и независимых блогеров), недалёк тот день, когда Ташкент будут ставить Киеву в пример и в том, что касается свободы слова.