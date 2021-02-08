Киселёв дал интервью интернет-каналу Ukrlife.tv, в котором прокомментировал ситуацию с закрытием на Украине трех оппозиционных телеканалов, обвиняемых именно в пропаганде. Также Киселев подчеркнул, что с большей цензурой, чем на канале Порошенко, он в своей жизни не встречался ни на одном из украинских телеканалов.
«Бумеранг прилетел на прямой канал. После того как он откровенно превратился в ходе предвыборной кампании в инструмент лобовой пропаганды в пользу тогдашнего президента. Уж большей цензуры я в своей жизни не видел, чем та цензура, которая существовала на Прямом канале, — рассказал тележурналист. — Тогда цензура свирепствовала. Когда были черные списки. Когда меня отстраняли от эфира, когда я недостаточно старательно вылизывал кое-кому задницу. Скандал был грандиозный, когда я взял интервью у Сергея Лещенко. Это было предметом разбирательства на невероятно высоком уровне. Сколько было унижения, когда запрещали давать те или иные новости, звать тех или иных комментаторов. Инсценированные события устраивали. Там такая грязюка была».
Евгений Киселев в начале нулевых годов был одним из самых влиятельных журналистов России, работал на НТВ. После смены собственника Киселев, как и большая часть коллектива канала, покинул НТВ. В 2008 году он переехал в Киев по приглашению бывшего владельца НТВ Владимира Гусинского — строить новую медиаимперию на базе украинского телеканала TVi.
Империи не получилось, зато Евгений Киселев осел в Киеве и долгое время был ведущим политических ток-шоу на разных телелеканалах — «Интере» и том самом телеканале «Прямой». В 2019 году Киселев заявил о своем уходе с «Прямого».
Сейчас журналист трудится на телеканале, который принадлежит другому олигарху — Ринату Ахметову. Пока на цензуру не жалуется. Впрочем, дал несколько советов коллегам с закрытых телеканалов — не играть в игры с совестью.
«И что меня больше всего потрясло, что все эти люди, которые с комсомольским задором, как на ленинском субботнике обслуживали пропагандистски, не информационно, тогдашнюю администрацию президента, вдруг раз стройными рядами встали и пошли работать на канал Медведчука ZIK. Таким уровнем цинизма я был поражен. У меня большие вопросы к людям, которые в эти игры играют», — сказал Киселев.
Однако он умолчал, что сам с аналогичным задором два года распространял махровую пропаганду.
Политический эксперт Юрий Романенко прокомментировал интервью Евгения Киселева: «Интереснейшее интервью с Евгением Киселевым, который рассказал, какая цензура была у Порошенко на «Прямом». С 27 минуты смотрите о маразме ручного медийного управления, или как порошенковские прихвостни ушли работать на ZIK. Правильные вопросы он задаёт, почему Медведчук получил так много медиа».
Также в интервью Киселев рассказал: абсолютно убежден, что именно Петр Порошенко позволил Виктору Медведчуку сосредоточить в своих руках три популярных новостных канала.
«А как вообще случилось, что в стране победившего Майдана три информационных канала могли оказаться в руках откровенного агента влияния Москвы? Мы же с вами все понимаем.
Власть, имея определенные инструменты давления, заставляла собственников эти каналы продавать. Я стреляный воробей. И что бы там кто не говорил про верховенство закона, свободу слова, я четко понимаю, что в реалиях той политической системы невозможно было себе представить, что без согласия президента какой-то медийный ресурс кому-то достался», — заявил журналист.