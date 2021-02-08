Известный тележурналист Евгений Киселев в интервью рассказал о цензуре на украинском ТВ. Самым откровенным примером пропаганды журналист назвал телеканал «Прямой», который связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко

Киселёв дал интервью интернет-каналу Ukrlife.tv, в котором прокомментировал ситуацию с закрытием на Украине трех оппозиционных телеканалов, обвиняемых именно в пропаганде. Также Киселев подчеркнул, что с большей цензурой, чем на канале Порошенко, он в своей жизни не встречался ни на одном из украинских телеканалов.

Ручные радикалы и «уголовка». Зеленский зачищает медиапространство Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Евгений Киселев в начале нулевых годов был одним из самых влиятельных журналистов России, работал на НТВ. После смены собственника Киселев, как и большая часть коллектива канала, покинул НТВ. В 2008 году он переехал в Киев по приглашению бывшего владельца НТВ Владимира Гусинского — строить новую медиаимперию на базе украинского телеканала TVi.

Империи не получилось, зато Евгений Киселев осел в Киеве и долгое время был ведущим политических ток-шоу на разных телелеканалах — «Интере» и том самом телеканале «Прямой». В 2019 году Киселев заявил о своем уходе с «Прямого».

Сейчас журналист трудится на телеканале, который принадлежит другому олигарху — Ринату Ахметову. Пока на цензуру не жалуется. Впрочем, дал несколько советов коллегам с закрытых телеканалов — не играть в игры с совестью.

«И что меня больше всего потрясло, что все эти люди, которые с комсомольским задором, как на ленинском субботнике обслуживали пропагандистски, не информационно, тогдашнюю администрацию президента, вдруг раз стройными рядами встали и пошли работать на канал Медведчука ZIK. Таким уровнем цинизма я был поражен. У меня большие вопросы к людям, которые в эти игры играют», — сказал Киселев.

Однако он умолчал, что сам с аналогичным задором два года распространял махровую пропаганду.

Политический эксперт Юрий Романенко прокомментировал интервью Евгения Киселева: «Интереснейшее интервью с Евгением Киселевым, который рассказал, какая цензура была у Порошенко на «Прямом». С 27 минуты смотрите о маразме ручного медийного управления, или как порошенковские прихвостни ушли работать на ZIK. Правильные вопросы он задаёт, почему Медведчук получил так много медиа».

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«А как вообще случилось, что в стране победившего Майдана три информационных канала могли оказаться в руках откровенного агента влияния Москвы? Мы же с вами все понимаем.

Власть, имея определенные инструменты давления, заставляла собственников эти каналы продавать. Я стреляный воробей. И что бы там кто не говорил про верховенство закона, свободу слова, я четко понимаю, что в реалиях той политической системы невозможно было себе представить, что без согласия президента какой-то медийный ресурс кому-то достался», — заявил журналист.