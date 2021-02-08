Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 30 масштабных еженедельных форумов о жизненно важных для страны вопросах. Первый же форум показал, что стране не до разговоров

В понедельник, 8 февраля, глава украинского государства открыл Всеукраинский форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«Сегодня проходит первое мероприятие, которым мы начинаем серию 30 масштабных еженедельных форумов в Украине. Это старт большого общественного диалога с участием власти, общественности, наших международных партнёров, украинских экспертов, ученых, журналистов и просто всех обычных граждан Украины.

В течение следующих месяцев, кроме COVID-19, мы будем говорить о безопасности и обороне, мире и войне, Крыме и Донбассе, коммунальных тарифах, судебной и антикоррупционной системе, сельском хозяйстве, диджитализации и инфраструктуре, образовании, науке, культуре и спорте, о медицинской и социальной сферах, об украинской промышленности, экологии, местном самоуправлении и многих других очень важных вещах, которые являются опорой нашей независимости», — заявил президент Зеленский. Ручные радикалы и «уголовка». Зеленский зачищает медиапространство Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он отметил, что весь этот год, когда Украина будет праздновать 30-летие обретения независимости, будет полон мероприятий и важных событий. А празднование Дня Независимости вообще будет проходить в беспрецедентном формате.

«Но 30 лет независимости — это не просто дата и праздник, это время, когда следует подводить предыдущие итоги, признавать ошибки, делать правильные выводы, ставить амбициозные цели и вместе двигаться вперед. Для этого всем нам необходим длинный, обстоятельный, возможно, непростой, но честный разговор. Поэтому каждую неделю это место будет становиться площадкой для главных тем Украины, местом диалога, вопросов, ответов, а самое главное — поиска и генерации решений», — заявил Зеленский, призвав население следить за форумами.

Эксперты уже раскритиковали эту попытку Зеленского.

«С одной стороны хорошо, что президент собирается так часто общаться с народом, с другой — общение предусматривает взаимный обмен информацией и дискуссии, а не монологи и «тёплые ванные» из удобных журналистов и экспертов. Хотя президент все равно «наговорит» достаточно, чтобы его упрекали в каждой дырявой трубе в стране и нерешённой проблеме. А сколько важного он не сможет сказать… В целом до слёз знакомый формат и тухлый (эпохи Леонида Макаровича [Кравчука]), который уже на 4-5 разу приестся и перестанет вызывать интерес у общества», — указал политолог, директор Украинского Института политики Руслан Бортник.

По его словам, сами эти форумы вряд ли смогут помочь Зеленскому. Более того, они могут ускорить его падение.

«Попытка закрыть Зеленским все информационные дыры власти — это «фол последней надежды», который может привести к «удалению» — падению рейтингов последней значимой фигуры власти; и демонстрирует общее непонимание команды ОП, что проблема не в количестве информации (её в нашем мире даже слишком много), а в доверии к ней, что такими форматами и гостями не обеспечить», — подчеркнул эксперт.

В подтверждение слов Бортника можно привести и несостыковки в выступлении Зеленского на форуме, и то, как проходило само это мероприятие.

Укол Зеленского или президент соврамши?

Рассказ о борьбе с пандемией Зеленский начал на мажорной ноте.

«Без лишней скромности скажу, что в вопросах противодействия COVID-19 действительно есть чем гордиться. Ведь если говорить откровенно, то состояние медицинской системы, которое мы получили в наследство, по логике вещей не оставляло никаких шансов, чтобы избежать коллапса и катастрофы», — заявил Зеленский. В Харькове задержанную по «делу о Telegram-каналах» не отпускают после уплаты 1,5 млн грн залога © Facebook Валентина Рыбина

Он рассказал, что Украина смогла быстро организовать поставки лекарств из разных стран, а также наладить работу медицинских сотрудников.

«Мы повысили зарплаты медикам, борющимся с COVID-19, до 300%. А в этом году существенно увеличили выплаты всем медицинским работникам всех уровней», — заявил Зеленский.

И это притом что украинские медики не раз жаловались на то, что анонсированные властью прибавки не выплачиваются или врачей заставляют перерабатывать. А то, как Украина на самом деле «справлялась» с пандемией и в каком состоянии на самом деле был коечный фонд, которым хвалился Зеленский, широко обсуждали в украинских соцсетях.

Уже отвечая на вопросы журналистов, Зеленский пообещал миллион вакцин для украинцев в феврале. При этом он отметил, что будет прививаться вакциной Pfizer.

«Мы договаривались только с теми производителям, которые утверждены миром… Первая будет Pfizer, 200 тысяч», — заявил Зеленский.

При этом Зеленский уточнил, что другая вакцина, которую будет закупать Украина, — Novavax — ещё проходит испытания в США и нигде в мире пока не применяется.

На вопрос журналистов, согласен ли он привиться в прямом эфире, Зеленский ответил: «Как угодно».

И всё бы ничего, но за три дня до слов Зеленского министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, какие именно вакцины поставят стране в первую очередь.

«Украина сегодня получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. Поставки будут уже в феврале», — заявил Степанов 5 февраля на встрече с самим Зеленским.

В ответ тот заявил, что «12 млн доз — это хороший сигнал от <…> партнёров». «Миротворец» дал две недели сотрудникам оппозиционных каналов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ни о каких вакцинах Pfizer речи и не шло. И вот спустя три дня Зеленский говорит уже о вакцине, дефицит которой испытывает и Европа (и дефицит такой, что речь идёт о жестком противостоянии Великобритании с ЕС по поводу выкупленных доз вакцины).

Впрочем, не только выступление Зеленского на форуме привлекло внимание украинцев, но и обстановка вокруг форума.

Прекрасен их союз

Место проведения форума — бизнес-центр «Парковый» — в понедельник 8 февраля пикетировали журналисты каналов ZIK, NewsOne и «112 Украина». Их каналы нынешняя власть пытается закрыть. Самим журналистам каналов неоднократно угрожали радикалы.

Вот и в этот раз к месту сбора журналистов выдвинулись члены «Национального корпуса». И тем самым сильно подставили украинского президента. «Нацкорпус» и раньше обвиняли в связях с Офисом президента. В частности, много об этом говорил медиаэксперт Анатолий Шарий.

Однако теперь эта связь стал видна невооружённым взглядом. В Офисе президента Украины будут пытаться оправдаться и уже выстроили линию защиты от обвинений в связях с «Нацкорпусом», уверяют некоторые Telegram-каналы.

«Функционеры Офиса президента спасают ситуацию с тем, что кто-то прислал Нацкорпус против оппозиционного митинга под КВЦ Парковый, где должен выступить Зеленский. Срочно запускают месседж, что ОПЗЖ заплатило аж $100 тыс. «бродячим продажным радикалам». Президент и ОП так и не поняли, что они сами по себе и союзников у них нет. «Нацкорпус» и шага не сделает без «разрешения» Арсена Борисовича [Авакова] и «крыши» из силовиков», — сообщил канал «Легитимный».

С этим Telegram-каналом, как и с телеканалами, также борется украинская власть.

«Владимир Александрович, вас «сливают» те, кто дал вам подписать бумагу о запрете телеканалов и введения личных санкций против нардепа от ОПЗЖ, а также тот, кто начал войну против Шария и телеграм-каналов. Закончим так: когда вас будут «сносить» радикалы, защищать вас никто уже не будет. Вас сначала убедили лишиться союзников, сейчас лишают рейтинга, и уже запущен кейс дискредитации», — предупредил «Легитимный» Зеленского.

Однако и без всяких предупреждений ясно: форумы, проведение которых к тому же будет не бесплатным, вряд ли успокоят население Украины. Напротив, они наверняка настроят народ ещё больше против Зеленского.

Тем более страна на пороге опасного энергетического кризиса, который может быть усугублён и проблемами с экономикой. Кроме того, в Донбассе наблюдается обострение обстановки. В таких условиях форумы не только не спасут украинского президента, но и окончательно добьют его рейтинг.