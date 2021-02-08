Лидеры европейских стран заявляют о желании как можно скорее начать применение российской вакцины, американские медики не исключают, что в перспективе «Спутник V» сертифицируют в США. И только президент Украины Владимир Зеленский принципиально отказывается от препарата из РФ, отдавая предпочтение менее эффективным и более опасным аналогам

Публикация в авторитетном медицинском научном журнале The Lancet результатов клинических испытаний российской вакцины заставила весь мир кардинально изменить своё мнение о ней. У Украины больше нет аргументов: мир признал, что «Спутник V» — лучшая вакцина

«Россия наслаждается, вероятно, своим самым серьёзным научным прорывом со времён Советского Союза. Страны выстраиваются в очередь за вакциной «Спутник V», — пишет информационное агентство Bloomberg.

К концу нынешней недели (8-14 февраля), как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, количество стран, где «Спутник V» получит регистрацию, вырастет с 20 до 25. На сегодняшний день препарат уже одобрен в Белоруссии, Армении, Туркменистане, Венгрии, Сербии, Республике Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Мексике, Аргентине, Венесуэле, Боливии, Парагвае, Никарагуа, Палестине, Иране, Ливане, ОАЭ, Мьянме, Алжире, Тунисе и Гвинее.

Bloomberg назвал преимущества российской вакцины перед зарубежными аналогами: «В отличие от вакцины Pfizer/BioNTech, «Спутник V» можно храниться в обычном медицинском холодильнике, что облегчает процесс транспортировки и распределения российской вакцины в более бедных и более жарких странах.

Учитывая, что стоимость курса, состоящего из двух доз, составляет примерно $20 долларов, российская вакцина оказалась дешевле большинства западных альтернатив. Хотя она стоит дороже вакцины компании AstraZeneca, российская вакцина продемонстрировала более высокую эффективность по сравнению с продуктом британской компании».

При этом эффективность «Спутник V» — 91,6% — выше, чем у допущенного к применению на территории ЕС препарата от шведско-британской фармацевтической группы AstraZeneca, как подчёркивает немецкая газета Rheinische Post.

К тому же в ходе клинических испытаний выяснилось, что в отличие от российской вакцины, которая одинаково хорошо справляется с различными штаммами COVID-19, разработка AstraZeneca не может обеспечить защиту от слабых и среднетяжёлых форм заболевания, вызванных южноафриканским вариантом вируса. В связи с этим власти ЮАР решили остановить вакцинацию населения этим препаратом.

Что касается вакцины от американской корпорации Pfizer, то в ЕС зафиксированы новые случаи возникновения побочных эффектов: в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония 14 постояльцев дома престарелых после введения обеих доз препарата заразились британским штаммом COVID-19. «Умершие будут гордиться!» — Запад недоумевает, почему украинские власти отказываются от «Спутник V» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

К слову, именно вакциной Pfizer, от которой по всему миру уже скончались несколько десятков человек, собирается привиться президент Украины Владимир Зеленский, а препарат от AstraZeneca в скором времени поступит в страну для массовой вакцинации населения. От «Спутника V» Киев отказывается принципиально и исключительно по политическим мотивам, не задумываясь о том, что он, во-первых, высокоэффективен, во-вторых, поставки возможны практически в ту же минуту, а главное, мог бы уже спасти немало жизней. Увы.

После более чем убедительных доводов об эффективности у «Спутника V» появилось много сторонников даже в тех странах, которые ещё совсем недавно говорили о его смертельной опасности и сомнительном качестве. Европейские политики наперебой заявляют о желании начать применение российской вакцины в своей стране и даже лично сделать прививку, как, например, канцлер Австрии Себастьян Курц.

Так, премьер-министр Словакии Игорь Матович в эфире местного телевидения сказал, что местные фармацевтические предприятия могли бы производить «Спутник V», причём для нужд не только своего населения, но и для других государств-членов ЕС. Единственное препятствие для воплощения этих планов в жизнь — отсутствие одобрения Европейского агентства лекарственных средств. Но совсем скоро оно может быть получено. Содействие в том, чтобы это произошло как можно скорее, по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель оказывает немецкий Институт Пауля Эрлиха.

«Европейские регуляторы начинают рассматривать запрос на регистрацию «Спутника V» после того, как Германия пообещала ускорить процесс, — это может стать крупнейшим потенциальным прорывом Кремля. Венгрия уже разрешила использование «Спутника V» и подписала соглашение на поставку 2 миллионов доз», — пишет Bloomberg.

Будапешт вообще выбрал свою стратегию по вопросу борьбы с коронавирусом. Власти страны воспользовались правом одобрить «Спутник V» для внутреннего применения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, не дожидаясь положительного решения Европейского агентства лекарственных средств. 7 февраля министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер сообщил, что, по результатам официальных исследований Национального центра общественного здравоохранения, «Спутник V» доказал соответствие характеристикам производителя с точки зрения качества лекарственного средства и может использоваться на людях.

Примеру Будапешта, похоже, собирается последовать Чехия. Премьер-министр республики Андрей Бабиш 5 февраля посетил Венгрию, чтобы получить информацию об использовании российской вакцины. На следующий день после его визита местные СМИ сообщили, что эксперты Министерства здравоохранения уже работают над поиском такого варианта, при котором разрешение на применение «Спутника V» обошлось без сертификации и в Европейском агентстве лекарственных средств, и в Государственном институте по контролю лекарств Чехии.

Министерство имеет право привести в действие параграф 8 закона о лекарствах, который разрешает использование вакцины под ответственность государства.

Но и это ещё не всё. Главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью научному журналу JAMA Network Open, сказал, что был счастлив, увидев результаты клинических испытаний «Спутника V».

«Я бы сказал, что тут определённо не будет одного победителя. Мы хотим, чтобы все преодолели финишную прямую и получили трофей, поэтому, если у русских есть вакцина, которая эффективна более чем на 90%, это замечательно. Они могут позаботиться не только о России, но, возможно, о других нуждающихся странах», — добавил он.

Более того, инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур и руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвардского университета Дэниел Курицкис не исключают, что в перспективе американские регуляторы могут сертифицировать «Спутник V» для применения в США. Вакцинация от COVID-19 в Украине терпит крах: как ей мешают жадность и глупость чиновников

В конце концов, вакцины от коронавируса — это уже больше, чем просто медицинский препарат. С одной стороны, многие страны успешно деполитизировали вопрос вакцинации и на первое место ставят эффективность препарата, а не его географическое происхождение, а с другой — государство, разработавшее эффективное лекарство от коронавируса, с которым, как предупреждают врачи, человечеству придётся жить отныне всегда, как с гриппом, получает серьёзное геополитическое преимущество и влияние на мировой арене.

«Тот, кто выиграет гонку за право применять вакцину, кто первым сможет отменить локдауны, благодаря чему возобновится рост экономики, тот, кто будет контролировать доступ к лучшим вакцинам, получит большую власть», — писала ещё в ноябре 2020-го немецкая газета Der Spiegel.