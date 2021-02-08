На днях президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти получили подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против коронавируса. Впрочем, слова властей о вакцинации напоминают известную поговорку: «Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет». Что же мешает начать вакцинацию от COVID-19 Украине?

Громкие обещания и нереалистичные планы украинских чиновников

«Чем раньше мы получим вакцины, тем быстрее преодолеем пандемию в Украине. Знаю, что Кабинет министров тщательно работает над разработкой сайта, который поможет легко и удобно регистрироваться украинцам на вакцинацию. Как и каждый украинец, жду начала процесса вакцинации. 12 млн доз — это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацией в течение первых месяцев после начала поставок», — рассказал Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что речь идет о вакцинах компании AstraZeneca и Novavax, которые должны производится на мощностях Serum Institute (Индия). Вместе с тем конкретный контракт на производство еще не подписан, а «ожидается в ближайшие дни». То есть имеются только предварительные договоренности, но они-то, как уже не раз бывало ранее, могут еще и сорваться. Степанов рассказал, до какого срока будет длиться вакцинация от коронавируса на Украине © Facebook, Максим Степанов

Вообще история с вакциной и вакцинацией в Украине довольно абсурдна. Высшие украинские чиновники постоянно пытаются изобразить «перемогу» в вакцинном кейсе, обещая китайскую вакцину Sinovac, немецкую Pfizer, британскую AstraZeneca. Только вот опять же реальных контрактных договоренностей, которые можно было бы предъявить обществу как доказательство своих слов, нет. Представители властей постоянно делают противоречивые заявления, что демонстрирует отсутствие у них системного подхода к вопросу вакцинации населения.

Согласно национальному плану, принятому Кабмином, вакцинацией собираются охватить 50% населения страны в течение 2021–2022 годов. Власти очень уповают на глобальную инициативу COVAX, рассчитывая то на 4, то на 8, то и вовсе на 16 млн доз. Однако сам же президент Зеленский в интервью американскому НВО признал, что Украина «не в приоритете стран» на получение вакцины и вообще «очень неприятно сознавать, что ты стоишь с протянутой рукой».

А бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая назвала планы Минздрава нереальными.

«Даже если мы закупим необходимое количество вакцин, если мы должны провакцинировать до конца года 14 млн человек, то вакцин должно быть вдвое больше. Допустим, что они все будут. Вопрос в том, чтобы провакцинировать 14 млн людей, нам нужно по 1 млн, а иногда по 1,5–2 млн человек вакцинировать в месяц. Это нереально», — отметила Скалецкая в интервью одному из украинских телеканалов. Борьба с COVID-19: Вакцина «Спутник V» — одна из самых эффективных в мире, её готовятся регистрировать и применять в странах ЕС

Подпольная вакцинация для политической элиты и абсолютный ноль — для граждан

Между тем британское издание Economist недавно опубликовало карту-прогноз по проведению вакцинальной кампании в разных странах. Исходя из нее, Украина сможет привить основную массу населения не раньше 2023 года. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил о получении в феврале текущего года в рамках программы COVAX 117 тыс. доз от Pfizer-BioNTech, но, даже если страна и получит препарат, этого будет достаточно лишь для 0,16% населения. То есть слишком мало, чтобы называть процесс вакцинации по-настоящему массовым.

К слову, в Украине также ходили слухи о подпольной вакцинации Pfizer в одной из частных киевских клиник для представителей элит — топ-чиновников, политиков и бизнесменов. Ее стоимость — от 1 до 3 тыс. евро, а за самим процессом стоит бизнесмен Роман Гольдман, позиционирующий себя как эксперт Первого медицинского центра Тель-Авива. СБУ по мотивам публикации в СМИ даже начала расследование, но следов не обнаружила — не в последнюю очередь, наверно, потому, что Гольдман находится в дружеских отношениях с президентом Зеленским и народным депутатом от «Слуги народа», главой медицинского комитета Рады Михаилом Радуцким.

Наиболее вероятным кандидатом для начала процесса вакцинации граждан является китайская вакцина компании Sinovac, с которой власти вроде бы как заключили предварительный контракт на около 2 млн доз. Но и с ней есть серьезная проблема: препарат сейчас находится только на третьей стадии испытаний. В Бразилии провели исследования, которые показали его эффективность лишь в 50%, что критически недостаточно. А министр здравоохранения Степанов заявлял, что Украина согласится на поставки, только если эффективность окажется на уровне не менее 70%.

Почему власть запрещает российскую вакцину

Решить вопрос с вакцинацией не на словах, а на деле можно было бы в кратчайшие сроки, разрешив российскую вакцину «Спутник V». Тем более что существуют мощности, позволявшие наладить в кратчайшие сроки ее производство на базе харьковской фармакологической компании «Биолек», а Россия дала свое согласие на использование технологии. Но в дело вмешалась политика: российская вакцина была объявлена «гибридным оружием» и «орудием политического влияния», а затем была запрещена к регистрации. Китайская вакцина нескоро поступит на Украину — Богатырев © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

29 января Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, который предусматривает ускоренную процедуру регистрации вакцин от коронавируса. Согласно изменениям, внесенным в Закон Украины «О лекарственных средствах», можно будет регистрировать вакцины для использования без данных о клинических испытаниях при условии, если вакцина уже зарегистрирована соответствующими регуляторными органами Европейского союза, США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии. Немаловажно, что по предложению партии бывшего президента Порошенко «Европейская солидарность» в документ включили норму, которая исключает возможность ускоренной регистрации российской вакцины «Спутник V».

Впрочем, и до этого с позицией властей в данном вопросе было все понятно: министр здравоохранения Степанов озвучил, что «никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет». Тем более что на этом жестко настаивает временная поверенная США в Украине Кристина Квин.

По сути, ключевым в принятом законе является не отказ от регистрации российской вакцины, а разрешение применять препараты, не прошедшие третью фазу клинических испытаний. Хотя власти громогласно трубили, что не будут закупать вакцину, которая не прошла третью стадию клинических испытаний. И данный аргумент был ключевым в объяснении причин нерегистрации «Спутника V».

Правда, и он уже несостоятелен, так как 2 февраля в медицинском журнале The Lancet опубликовали результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины, показавшей эффективность в 91,6%. Она обеспечивает полную защиту против тяжелых случаев заболеваний, а также одинаково эффективна против всех известных штаммов коронавируса, включая новые. Украина получит первые дозы вакцины против COVID-19 в феврале © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

В целом ситуация абсолютно сюрреалистическая. Регистрировать вакцины с сомнительной эффективностью, закупая их втридорога, власти готовы. А недорогой препарат, зарекомендовавший себя отлично, запрещают только из-за его российского происхождения. Совершенно очевидно, что все меры украинских властей не имеют ничего общего с борьбой с пандемией и заботой о здоровье собственного населения. Имеет место конкуренция за рынок вакцин и распределение финансовых потоков. Западные фармакологические компании «застолбили» за собой украинский рынок, пользуясь политическим влиянием своих посольств в стране. А чиновники всячески ищут возможность нажиться на поставках препаратов, получив максимальные откаты. В результате этого страдают граждане, лишенные возможности полноценно защититься от коронавирусной инфекции.