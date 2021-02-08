Ангела Меркель в очередной раз заявила о поддержке проекта «Северный поток – 2», такую же позицию занимают президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Австрии Себастьян Курц и Европейская комиссия

Меркель за реализацию проекта и не считает расхождения с США «серьёзными»

В пятницу, 5 февраля, в режиме видеоконференции состоялось заседание Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции, после которого канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз заявила о поддержке проекта «Северный поток — 2» (СП-2). «Что касается „Северного потока — 2", то мы часто говорили о том, что, с одной стороны, это экономический проект, с другой стороны, у него есть политические последствия, и это играет большую роль в трансатлантических отношениях», — сказала Меркель на пресс-конференции по итогам заседания.

«Что касается администрации Байдена, то, разумеется, мы вступим в переговоры с этой администрацией», — заявила Меркель. Она подчеркнула, что считает экстерриториальные санкции «не лучшим путём» в качестве метода урегулирования ситуации. «Я всегда это говорила, поэтому, возможно, расхождения не являются настолько серьёзными, какими они кажутся. Это противоречивый проект, который будет обсуждаться в Европе, это очевидно. Но я считаю, что в рамках мной озвученных условий мы сможем найти общее решение», — добавила канцлер. Ангела Меркель: кто она © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Канцлер также подчеркнула, что обсуждала с президентом Франции Эмманюэлем Макроном проблематику энергоснабжения. Она пояснила, что у Франции есть атомная энергетика и потому для нее роль газа меньше, чем для Германии. Как известно, эта страна в настоящее время заканчивает использование как атомной, так и угольной энергетики, поэтому Германии, по словам Меркель, нужен газ как «переходный источник» к возобновляемой энергетике.

В Париже, Вене и Брюсселе поддерживают Берлин

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал позицию Германии по трубопроводу «Северный поток — 2». «Я разделяю то, что сказала госпожа канцлер. Наш приоритет в Европе — это обеспечить энергетический переход в соответствии с нашими обязательствами по сокращению выбросов CO2. В этих рамках газ является частью энергии этого перехода», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции, обратив внимание на проблемы экологии. Он также подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы. «У нас тесная координация по этому вопросу с госпожой канцлер. Несмотря на все комментарии, которые можно видеть, наши позиции скоординированы. Решение было принято. И я полностью солидарен», — заключил Макрон. Эммануэль Макрон: кто он © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

А на следующий день позицию Германии по поводу СП-2 поддержал канцлер Австрии Себастьян Курц, который отметил, что не считает необходимым связывать строительство газопровода с ситуацией вокруг Алексея Навального. «Тот, кто считает, что новый трубопровод в интересах только России, ошибается», — сказал Курц в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном 6 февраля. По его словам, от строительства СП-2 выгоду получат Германия, Австрия и другие европейские страны. В целом, как считает канцлер, это «очень позитивный проект», важный для всей Европы. Хотя Курц также призвал освободить Навального, назвав приговор против него «неприемлемым», вместе с тем канцлер Австрии отметил важность диалога с Россией со стороны ЕС, несмотря на все разногласия.

Подобную позицию озвучили и в Брюсселе. Представитель Европейской комиссии Петер Стано, комментируя заявления о том, что реакцию ЕС на ситуацию с Алексеем Навальным можно увязать с «Северным потоком — 2», отметил, что этот проект реализуется группой частных фирм, и Евросоюз не может помешать им строить трубопровод, если на это согласна Германия. «Если эти компании завершат создание трубопровода, они должны знать, что им необходимо будет действовать в соответствии с законодательством ЕС. Это максимум, что мы можем сделать на уровне Европейского союза», — сказал Стано.

Фактически «не в ногу» с Брюсселем идут только страны Прибалтики и Польша, глава МИД которой Збигнев Рау заявил на минувшей неделе, что Варшава всегда была против строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку это проект, «разделяющий страны — члены ЕС и НАТО». «Американцы продолжают противостоять ему, независимо от политической окраски», — с надеждой сказал Рау в интервью «Радио Лодзь».

США перемещают давление на СП-2 в плоскость медиа

Как известно, 2 февраля немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила, что новая администрация США готова отказаться от санкций против СП-2 при ряде условий. Речь шла о сохранении украинского транзита после 2024 года, повышении транзитных ставок, а также помощи со стороны Германии в увеличении мощности украинских подземных хранилищ и развитии газотранспортной системы Украины для транспортировки по ней водорода в будущем. После этого официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что санкции — лишь один из инструментов американской политики по «защите европейских союзников от хищнического поведения, в том числе со стороны России».

Поскольку страны ЕС явно не желают подобной «защиты» со стороны США, то в Вашингтоне решили усилить давление на Европу посредством медиа. Так, 5 февраля американское агентство Bloomberg опубликовало большой материал под заголовком «Готовьтесь к ссоре Меркель и Байдена из-за российского газа», в котором утверждается, что сформированное после осенних выборов правительство ФРГ откажется от СП-2. С точки зрения автора статьи, Андреаса Клута, ныне поддержка проекта позволяет Меркель иметь козырь на переговорах с Байденом, ведь через некоторое время им предстоит «неприятный разговор» о России и строящемся газопроводе.

По мнению журналиста, Меркель «держится» за проект только для того, чтобы сохранить хрупкий мир в своей коалиции с социал-демократами. Однако в сентябре 2021-го в Германии пройдут парламентские выборы, Меркель уйдёт, и ожидается, что ХДС сформирует коалицию с зелёными, которые выступают резко против «Северного потока — 2». «Она знает, что настанет момент, когда новое правительство консерваторов и зелёных объявит очевидное: трубопровод вообще не стоило строить и в нём никогда не будет ничего, кроме воздуха», — озвучивает «хотелки» Вашингтона автор материала.

А на следующий день уже немецкий журнал деловых новостей WirtschaftsWoche со ссылкой на свои источники сообщил, что официальный Берлин будто бы изучает возможность использования «механизма отключения» газопровода «Северный поток — 2», что предполагает перекрытие подачи газа в случае, если Россия будет оказывать «давление» на Украину. При этом в статье отмечается, что даже после смены администрации в США ни канцлер Ангела Меркель, ни глава МИД ФРГ Хайко Маас не готовы отказаться от участия Германии в проекте.

Кроме этого, 7 февраля обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Конрад Шулер призвал Ангелу Меркель отказаться от СП-2, поскольку это усилит ценности ЕС и европейскую солидарность, облегчит улучшение отношений Германии с США, а в отношении России будет использованием тактики, «проверенной в годы холодной войны». При этом Меркель в ходе упомянутой выше пресс-конференции подчеркнула: «Мы ещё с холодной войны, как с немецкой стороны, но и не только, имели поставки газа, переговоры и контракты с Россией или ранее с Советским Союзом».

Ведущие политики Германии — за сотрудничество с Россией в области энергетики

Новый председатель правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет, который может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера, считает верным курс правительства на поддержку «Северного потока — 2». «На протяжении 50 лет, даже в агрессивные времена холодной войны, Германия покупала газ у Советского Союза, теперь — у России. Правительство Германии следует правильным курсом», — заявил Лашет в интервью агентству Reuters, опубликованному 5 февраля. Он отметил, что поддерживает санкции ЕС в отношении России из-за украинского кризиса, однако не увязывает его с проектом СП-2. «Мы должны и обеспечить защиту геополитических интересов Украины, и гарантировать наше энергоснабжение с помощью этого частного проекта», — сказал Лашет. Bloomberg раскрыл, как Германия сама остановит «Северный поток 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Лидер ХДС также положительно оценил шансы на формирование коалиции на выборах с зелёными — наиболее вероятными партнёрами для ХДС/ХСС после парламентских выборов, несмотря на их возражение против строительства газопровода. «Не думаю, что „Северный поток — 2" станет большой проблемой на выборах. Более того, я думаю, возможен консенсус с зелёными, например», — отметил он. Фактически это был ответ конкуренту Лашета на выборах председателя ХДС, главе Комитета Бундестага (парламента) ФРГ по внешней политике Норберту Рёттгену, который в тот же день предложил России, США и Евросоюзу согласовать мораторий на достройку СП-2.

А 6 февраля в интервью газете Rheinische Post президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в свете дискуссий вокруг газопровода «Северный поток — 2» заявил, что энергетические отношения являются «чуть ли не последним» мостом между Россией и Европой, и разрушение этого моста не стало бы признаком силы. Также в контексте отношений между РФ и Европой Штайнмайер отметил, что 22 июня будет 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз и что жертвами войны стали свыше 20 миллионов человек в бывшем СССР.

Заявления Штайнмайера вызвали настоящую истерику посла Украины в Берлине Андрея Мельника. Последний 7 февраля призвал власти Германии рассматривать события Второй мировой войны в более «широком контексте», прежде чем «цинично использовать столь чувствительные исторические аргументы, дабы обелить „Северный поток — 2"», который, по мнению украинского дипломата, несёт в себе «прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии».

Очевидно, теперь следует ждать претензий к властям Дании со стороны посла Украины в Копенгагене. Ведь 6 февраля трубоукладочная баржа «Фортуна» успешно завершила подготовительные работы по возобновлению строительства газопровода и приступила к укладке труб «Северного потока — 2» в водах Дании, сообщил оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG.