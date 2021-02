В разгар сильных морозов Украину преследует злой рок. Кроме острого дефицита угля, один за другим аварийно отключаются блоки на теплоэлектростанциях. Регулятор предупреждает: растет риск общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины

На Украину надвигаются морозы. Синоптики предупреждают, что 8 февраля в стране будет значительное понижение температуры: ночью до −12–18, в северных областях местами до −20–24, днем до 8–13 мороза; в южных областях ночью 5–10 мороза, днем от −4 до +2.

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), бьют тревогу: ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций остается критической. Ежедневное их уменьшение может привести к общесистемной аварии в объединенной энергосистеме.

В конце года на фоне морозов и длительного ремонта атомных энергоблоков были сожжены практически все запасы угля на ТЭС. По состоянию на 31 января 2021 года запасы топлива на складах украинских ТЭС с ноября 2020 года уменьшились в 5,7 раза — до 436,8 тысячи тонн. 48% запасов угля сосредоточено только на двух станциях — Луганской и Славянской.

В то же время, по данным Министерства энергетики, по состоянию на 2 февраля запасы угля на ТЭС составляют 431,9 тысячи тонн (291 тысяча тонн — газового угля и 140,9 тысячи тонн — антрацита). Эти запасы в 5,5 раза меньше тех, которые были по состоянию на 4 февраля 2020 года (2,4 млн тонн). Компания Ахметова в морозы оставила без топлива электростанции Украины © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Аварии на ТЭС

К проблеме с недостатком угля прибавилась другая не менее серьезная проблема: из-за интенсивной работы в самый разгар холодов ТЭС выходят из строя одна за другой. Аварийный сбой в работе самой мощной украинской теплоэлектростанции — Запорожской — стал одним из первых, но довольно красноречивым сигналом: «запущенная» ситуация с запасами угля для тепловой генерации усугубляется общей разбалансированностью Объединенной энергосистемы. Взрыв и пожар на Запорожской ТЭС, случившийся 3 февраля, оставил без света и тепла город Энергодар и больше десятка поселков. Днем ранее аварийное отключение произошло на Кураховской ТЭС.

А в ночь на 7 февраля аварийно отключили блоки еще на двух электростанциях — в Винницкой и Львовской областях. Из-за неисправностей оборудования требуется срочный ремонт.

По данным «Укрэнерго», по состоянию на 12 часов 7 февраля в Объединенной энергосистеме Украины 6 энергоблоков ТЭС не работают по причине отсутствия топлива. В аварийном ремонте — 9 энергоблоков. Из них 7 энергоблоков на ТЭС группы компаний ДТЭК (4 блока Криворожской ТЭС, по одному блоку на Приднепровской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС), 1 энергоблок Славянской ТЭС («Донбассэнерго»), 1 энергоблок Углегорской ТЭС («Центрэнерго»).

Обратились к «агрессору»

Чтобы решить проблему с отсутствием угля, часть ТЭС перевели на производство электроэнергии из газа и восстановили импорт электроэнергии из России.

В условиях острой нехватки собственной электроэнергии Украина почти втрое увеличила импорт из России — до 700 МВт в дневные часы, а также нарастила покупки у Белоруссии. Поставки начались по просьбе Украины, страна также хочет заключить с Россией договор об аварийной взаимопомощи.

Украинская энергосистема достигла того состояния, когда она не может покрывать пики нагрузки без России и Белоруссии. Без импорта неизбежно будут блэкауты. Но на Украине нашлись люди, которые обвиняют в проблемах с энергоснабжением Россию.

В своей статье для издания «Главред» украинский эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар признал, что дефицит запасов угля на складах теплоэлектростанций угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, что могут почувствовать и потребители. По его словам, дефицит возник неслучайно. Причиной такого развития событий, считает Гончар, стало отсутствие контроля над запасами топлива со стороны правительства, а также умышленные действия игроков рынка. Авария на крупнейшей ТЭС Украины. Что произошло в Энергодаре © скриншот видео Gone With The Wind

«Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько — игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», — утверждает Гончар.

Гончар указал, что решить проблему с дефицитом электроэнергии и избежать веерных отключений можно путем закупок у Белоруссии или России. Однако это, по мнению эксперта, «бьет по стране в целом, потому что заставляет ее покупать электроэнергию у страны-агрессора». При этом он подчеркнул, что веерные отключения затронут немало регионов и городов страны.

Тень Ахметова

Впрочем, депутаты Верховной Рады по-прежнему считают, что экспорт из РФ необходимо запретить, в декабре прошлого года в парламент был подан соответствующий законопроект.

Глава парламентского Комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, проанализировав действия исполнительной власти за прошлый год в сфере энергетики, пришел к выводу, что все решения и инициативы характеризуются тем, что ограничивали работу конкурентов компании ДТЭК, принадлежащей Ринату Ахметову.

«Как следствие, такие ограничения конкуренции на рынке (ограничения для одних и преференции для других) привели к тому, что уголь на складах ТЭС был сожжен в турборежиме, а новый не был завезен (80% ТЭС и 90% добычи угля принадлежат частным компаниям). По состоянию на 1 февраля запасы угля составляют 437 тыс. тонн — это лишь 44% от гарантированных минимальных запасов, или 20% от прошлогодних запасов на эту же дату. К сожалению, если полагаться только на такие запасы угля, то на Украине уже 18-19 января были бы веерные отключения. А наличие у всех украинцев света и тепла — это самое главное, потому начался импорт электроэнергии, который сейчас составляет 2—4% от нашего потребления, но в наиболее нужные часы», — написал Андрей Герус. Энергокризис на Украине: у ТЭС заканчиваются запасы угля © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Парламентарий обратил особое внимание, что для покрытия дефицита компания ДТЭК завозит дополнительно уголь из РФ и Казахстана, но при этом требует, чтобы никто не покупал электроэнергию в России и Белоруссии. При этом сам глава комитета согласен с тем, что импорт электроэнергии из России следует ограничить. Но категорически против ограничения в отношении Белоруссии, поскольку даже теоретически Украина из РБ не может импортировать больше, чем 3—6% потребления, так как линии электропередачи ограничены величиной 900 МВт.

«Если же полностью запрещать импорт, то это не только ослабляет диверсификацию, усиливает зависимость от отдельных ФПГ, но и способствует дополнительной монополизации рынка. А монополизация — это рост цен на э/э, а значит, и тарифов на э/э для конечных потребителей», — подчеркнул Герус.

Ждать ли веерных отключений?

Премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что необходимости в веерных отключениях электроэнергии нет. Кроме закупок угля в Казахстане, активизируют работу отечественные шахты: «Единственное, есть определенная инерционность. Когда склады были забиты, угольные шахты приостановили или сократили добычу, а сейчас начинают восстанавливать», — уточнил премьер. Кроме того, он дал понять, что, несмотря на высокую стоимость электричества, произведенного из газа, отказываться от этого в пользу ограничения потребления не будут. Особенно — в условиях похолодания. Секрет успеха. Как Ахметов выкручивает руки власти и наживается на Украине © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

Как о промежуточном варианте эксперты говорят о возможности ограничения электроснабжения промышленных потребителей, которые могут выключить питание вспомогательных непроизводственных объектов. Это позволит экономить в пиковые периоды до 700 МВт энергии. И только если все эти меры не позволят сбалансировать энергосистему, возможно решение о веерных отключениях. Тогда облэнерго поочередно (на два часа) будут ограничивать электроснабжение части бытовых потребителей.