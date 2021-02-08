Гвардейцы митрополита. Кто и чем будет защищать УПЦ

Так сложилось, что с 2014 года на Украине пошел бум «частных армий». Помимо националистов и олигархов свои вооруженные структуры завели и церковники.
Свои «частные армии» заводили олигархи. Всем памятно то, как Игорь Коломойский в бытность губернатором Днепропетровской области (март 2014-го — март 2015-го) из личных средств финансировал сформированные в этом регионе добровольческие батальоны «Днепр-1» и «Донбасс», а также помогал «Правому сектору»* и «Азову».
«Частные армии» создают и политические партии. Наиболее известно военизированное крыло «Национального корпуса» — «Национальные дружины», насчитывающие до 2 тыс. человек и имеющие на вооружении огнестрельное оружие вплоть до автоматов и снайперских винтовок.
Менее известна «частная армия», действовавшая при «Украинском выборе» Виктора Медведчука — охранное агентство «Шторм» (ранее «Сварог») с охраняемой базой в Киеве, экипировкой бойцов на уровне спецназа полиции (помимо бронежилетов, на некоторых фотографиях у них есть и бронешлемы с забралами) и т.д. Глава этого охранного агентства Виктор Черный, кстати, в 2019-м прошел по списку «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Верховную Раду.
Наконец, своя «частная армия» в лице «муниципальной варты» с форменной амуницей а-ля полицейская, газовым и травматическим оружием в арсенале сейчас есть у мэра практически каждого более-менее крупного украинского города. Но и это еще не все.
«Миротворцы Христовы» в черной форме
О присутствии у монастырей и храмов Украинской православной церкви (УПЦ) крепких мужчин в разнообразной одежде с нашивками казачьих войск или просто в черной форме охранников не раз писали в украинской прессе. Но это местная самодеятельность.
Исключение — разве что общественная организация «Союз православный «Радомир», действовавшая в 2015 — 2017 годах в Запорожской области.
Тут все решили организовать по-взрослому — крепкие мужчины в тельняшках и беретах с выправкой бывших военных, участие бойцов в турнирах по единоборствам, униформа, бронежилеты, нарукавные повязки с изображением лабарума и надписью «Миротворец Христов» и даже свои флаги и медали, конечно, также с ликом Спасителя.
Бойцы организации охраняли в Запорожье храмы, крестные ходы и даже собрания мирян УПЦ. В свою очередь, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) вместе с прочим духовенством епархии в феврале 2017 года выступил на торжественно проведенном Первом Всеукраинском соборе «Радомира» (отчет об этом был размещен и на сайте Запорожской епархии, но в настоящий момент удален), а клирики на местах неоднократно прибегали к помощи «радомировцев».
Доставалось от «радомировцев» даже ветеранам военных действий. Известен эпизод, когда 6 января 2018 года у храма Петра и Февронии Муромских в Запорожье был избит участник АТО. По словам волонтера Валентина Бурого, «ребята принесли кукол (в ходе флешмоба. — Авт.). Начался разговор с охраной. Охрана вызвала подкрепление. В разговоре прозвучала фраза о «Радомире». Ребят оттащили от церкви и побили ногами».
СБУ нагрянула в "боевое крыло" УПЦ МП в Запорожье | ВИДЕО https://t.co/8X9S8QlBmg pic.twitter.com/e9Fyay2HDt— InfoResist (@InfoResist) January 12, 2018
Кстати, было и оружие. После описанного выше эпизода Национальной полицией и СБУ были проведены обыски в Запорожье, в ходе которых у одного из «радомировцев» обнаружили револьвер и два охотничьих карабина, как минимум один из них — созданный на основе автомата Калашникова «Сайга». После этого громкого случая об организации уже не было слышно.
На помощь УПЦ прилетает «Стелс»
26 января 2020 года произошел интересный эпизод. Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Морозовка Киевской области, где произошел конфликт настоятеля с общиной, взяли под охрану крепкие ребята в униформе и бронежилетах, с нарукавными шевронами с надписью «Стелс-1». То же название красовалось и на машине, на которой прибыли в село сотрудники этой охранной фирмы, вызванные настоятелем.
Широкую известность «Стелс-1» получила еще годом ранее.
27 февраля 2019 года СБУ официально сообщила о том, что днем ранее были проведены обыски в помещениях этой охранной компании и по месту жительства ее руководителя, найдя признаки ухода от налогов аж на 9 млн гривен, а также «огнестрельное оружие и боеприпасы», плюс, как бездоказательно утверждает СБУ, была «установлена связь указанного священнослужителя УПЦ МП с российскими парамилитарными структурами».
Что касается громкой фразы про «российские парамилитарные структуры», то речь идет об опубликованном СБУ наградном листе на право ношения ордена «За любовь и верность Отечеству» I степени, выданную малоизвестной российской общественной организацией под длинным названием «Объединение казаков мест нетрадиционного проживания» под руководством атамана Ивана Кононова. Да, такая организация была официально зарегистрирована в Москве Министерством юстиции 11 июня 1999 года, официально ликвидирована 15 ноября 2017-го. Кому и когда был выдан наградной лист, неизвестно — даты на листе нет, а имя и фамилия затерты при публикации СБУ.В любом случае, речь идет об уже несуществующей общественной организации, то есть ни о какой работе на госорганы РФ с самого начала речи быть не могло.
Что касается изъятого арсенала огнестрельного оружия, то он невелик. Два помповых ружья, один нарезной карабин «Сайга» МК-03 калибра 7,62 мм, по одному пистолету и револьверу (травматических или боевых, по внешнему виду они часто неразличимы). Еще одна модель экзотической конструкции — американский дробовик Kel-Tec KS7 12 калибра, признанный журналом American Rifleman в 2017 году «лучшим дробовиком года».
Достаточно скромно для охранной фирмы (как минимум пистолетов должно было быть больше), но, как сообщили в последующие дни близкие к УПЦ источники, все это — личный арсенал владельца «Стелс-1» Вячеслава Павлива, легально зарегистрированный и изъятый у него на квартире. Возможно, это так и есть, потому что дело о незаконном обороте оружия на хозяина охранной фирмы так5 и не было не заведено. А сообщения и фотографии в СМИ, как водится в СБУ, носили характер самопиара — вот, мол как мы работаем.
Интересный момент. Первыми об обысках у «Стелс-1» сообщили утром 26 февраля 2019 года «Украинским новостям» источники в окружении УПЦ: «У «Стелс-1», где отец Вячеслав Павлив дьякон и владелец, сейчас СБУ. Все лежат на полу, телефоны отняли. Все окружено… До этого его предупреждали, чтобы Церкви не помогал».
Затем глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявил деловой газете «Капитал»: «По предварительной информации, подразделение Службы безопасности Украины проводит обыски в месте проживания отца Вячеслава и по месту нахождения офиса охранной фирмы «Стелс-1». Эта организация всячески поддерживает Украинскую православную церковь, предоставляя помощь в охране храмов, церковных мероприятий, крестных ходов».
Из бандитов в диаконы?
В свою очередь, пресс-секретарь председателя Верховной Рады Андрей Ковалев 26 февраля 2019 года дал в Facebook оценку деятельности «Стелс-1» с другой стороны: «Павлив — известный бизнесмен в строительстве и, конечно, в Интернете найдете информацию, что в 90-х годах этот диакон был в банде братьев Савлоховых! Компания «Стелс-1» охраняет храмы и мероприятия Московского патриархата и часто о них говорят, как о составляющую боевого крыла Русской Православной Церкви в Украине».
В серии статей «Банда братьев Савлоховых — поименно», опубликованной в октябре 2011 года в украинском издании «Аргумент», под номером 101 фигурирует «Павлив Вячеслав Николаевич, 13.03.1972 г.р. Уроженец с. Емельяновск, Нижегородская область. Проживает: г. Угледар Донецкой области, ул. Шахтерская, 14, кв… Поддерживает отношения с группировкой Савлоховых».
Действительно, судя по базе юрлиц, человека, зарегистрировавшим 7 августа 2007 года в Киеве охранную фирму «Стелс-1», тоже зовут Вячеслав Николаевич Павлив. Если же зайти на сайт киевского храма во имя святого Иоасафа Белгородского, где ныне диаконствует хозяин «Стелс-1», то там можно узнать дату его рождения: «Родился: 13 марта 1972 года. Диаконская хиротония: 17 сентября 2015-го». Как видим, совпадает и дата рождения.
Другое дело, даже в статье в «Аргументе», основанной на данных УБОП, Павливу инкриминируется лишь то, что он «поддерживает связи с группировкой Савлоховых». А кто из бизнесменов в 1990-е годы не имел связей с криминалом?
Инструктаж по безопасности от опытного человека
Вообще «Стелс-1» — контора очень серьезная. Существует это охранное агентство, по информации на ее сайте, с 1997 года. Правда, по базам юрлиц фирма зарегистрирована лишь в 2007-м, но тут надо понимать, что по данному адресу в Киеве сидит сразу много «стелсов», как это принято в охранной среде. Помимо ТОО «Служба охраны "Стелс-1"», там же зарегистрировано и ТОО «Охранное агентство "Стелс-1"», и ТОО «Служба безопасности "Стелс-1"» с одним и тем же директором. По отзывам сотрудников, таких фирм со схожим названием на одном адресе действовало чуть ли не с десяток.
Среди прочего компания предлагает «группы быстрого реагирования» в бронежилетах и бронешлемах (практически, как спецназ) с оружием, на таких же автомашинах с фирменной оклейкой, которые прибыли в 2020-м в Морозовку для охраны храма. Есть в автопарке компании и бронеавтомобиль, похожий на армейскую бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ), разве что без башенки с пулеметом.
В интернете нетрудно найти многочисленные жалобы на то, что в «Стелс-1» задерживают зарплату и даже форму заставляют покупать за свой счет.
В принципе, павлив — не новичок в охранном деле. Если поискать более ранние публикации, то на сайте Днепропетровской епархии УПЦ 19 мая 2016 года сообщалось, что «в конференц-зале Днепропетровского епархиального управления состоялось собрание православного братства, которое действует при Успенском соборе г. Днепра». После того, как «перед началом собрания к присутствующим со словами архипастырского благословения обратился митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней… были заслушаны доклады по следующим темам: «Опыт организации гражданских объединений для защиты Украинской Православной Церкви и межконфессионального мира» (докладчик диакон Вячеслав Павлив)».
Что в сухом остатке? Надо понять, что специфика современной Украины состоит в том, что, увы, бойцов парамилитарных общественных формирований или вооруженных людей разной степени легальности задействуют все стороны конфликта. Хотя при этом каждая из сторон будет с возмущением указывать на «зеркальные» действия противоположной. Но самое важно, именно действия, а точнее бездействие властей приводит к тому, что не только бизнес, муниципальные структуры,и политики разных рангов вынуждены в Украине обзаводиться охраной, но теперь и церковь, нападки на которую с 2014 года стали заурядным делом.
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ Верховным судом РФ.