Гвардейцы митрополита. Кто и чем будет защищать УПЦ

Реальность Украины такова, что крупный бизнес, серьезные ВИП-политики, муниципальные власти, не надеясь на государство, вынуждены создавать свои армии под видом охранных структур. Не отстает от них и Украинская православная церковь, на которую, как утверждают СМИ, в ближайшее время могут напасть националисты и само отделенное от нее государство

Так сложилось, что с 2014 года на Украине пошел бум «частных армий». Помимо националистов и олигархов свои вооруженные структуры завели и церковники.

Свои «частные армии» заводили олигархи. Всем памятно то, как Игорь Коломойский в бытность губернатором Днепропетровской области (март 2014-го — март 2015-го) из личных средств финансировал сформированные в этом регионе добровольческие батальоны «Днепр-1» и «Донбасс», а также помогал «Правому сектору»* и «Азову».

«Частные армии» создают и политические партии. Наиболее известно военизированное крыло «Национального корпуса» — «Национальные дружины», насчитывающие до 2 тыс. человек и имеющие на вооружении огнестрельное оружие вплоть до автоматов и снайперских винтовок.

Менее известна «частная армия», действовавшая при «Украинском выборе» Виктора Медведчука — охранное агентство «Шторм» (ранее «Сварог») с охраняемой базой в Киеве, экипировкой бойцов на уровне спецназа полиции (помимо бронежилетов, на некоторых фотографиях у них есть и бронешлемы с забралами) и т.д. Глава этого охранного агентства Виктор Черный, кстати, в 2019-м прошел по списку «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Верховную Раду.

Псы войны. Что делать с нацистской Украиной

«Миротворцы Христовы» в черной форме

О присутствии у монастырей и храмов Украинской православной церкви (УПЦ) крепких мужчин в разнообразной одежде с нашивками казачьих войск или просто в черной форме охранников не раз писали в украинской прессе. Но это местная самодеятельность.

Исключение — разве что общественная организация «Союз православный «Радомир», действовавшая в 2015 — 2017 годах в Запорожской области.

Тут все решили организовать по-взрослому — крепкие мужчины в тельняшках и беретах с выправкой бывших военных, участие бойцов в турнирах по единоборствам, униформа, бронежилеты, нарукавные повязки с изображением лабарума и надписью «Миротворец Христов» и даже свои флаги и медали, конечно, также с ликом Спасителя.

Бойцы организации охраняли в Запорожье храмы, крестные ходы и даже собрания мирян УПЦ. В свою очередь, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) вместе с прочим духовенством епархии в феврале 2017 года выступил на торжественно проведенном Первом Всеукраинском соборе «Радомира» (отчет об этом был размещен и на сайте Запорожской епархии, но в настоящий момент удален), а клирики на местах неоднократно прибегали к помощи «радомировцев».

Доставалось от «радомировцев» даже ветеранам военных действий. Известен эпизод, когда 6 января 2018 года у храма Петра и Февронии Муромских в Запорожье был избит участник АТО. По словам волонтера Валентина Бурого, «ребята принесли кукол (в ходе флешмоба. — Авт.). Начался разговор с охраной. Охрана вызвала подкрепление. В разговоре прозвучала фраза о «Радомире». Ребят оттащили от церкви и побили ногами».

СБУ нагрянула в "боевое крыло" УПЦ МП в Запорожье | ВИДЕО https://t.co/8X9S8QlBmg pic.twitter.com/e9Fyay2HDt — InfoResist (@InfoResist) January 12, 2018

​

Кстати, было и оружие. После описанного выше эпизода Национальной полицией и СБУ были проведены обыски в Запорожье, в ходе которых у одного из «радомировцев» обнаружили револьвер и два охотничьих карабина, как минимум один из них — созданный на основе автомата Калашникова «Сайга». После этого громкого случая об организации уже не было слышно.

На помощь УПЦ прилетает «Стелс»

Раскольники и «Правый сектор»* пытались захватить храм УПЦ в Сумской области © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Широкую известность «Стелс-1» получила еще годом ранее.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

27 февраля 2019 года СБУ официально сообщила о том, что днем ранее были проведены обыски в помещениях этой охранной компании и по месту жительства ее руководителя, найдя признаки ухода от налогов аж на 9 млн гривен, а также «огнестрельное оружие и боеприпасы», плюс, как бездоказательно утверждает СБУ, была «установлена связь указанного священнослужителя УПЦ МП с российскими парамилитарными структурами».

Что касается громкой фразы про «российские парамилитарные структуры», то речь идет об опубликованном СБУ наградном листе на право ношения ордена «За любовь и верность Отечеству» I степени, выданную малоизвестной российской общественной организацией под длинным названием «Объединение казаков мест нетрадиционного проживания» под руководством атамана Ивана Кононова. Да, такая организация была официально зарегистрирована в Москве Министерством юстиции 11 июня 1999 года, официально ликвидирована 15 ноября 2017-го. Кому и когда был выдан наградной лист, неизвестно — даты на листе нет, а имя и фамилия затерты при публикации СБУ.В любом случае, речь идет об уже несуществующей общественной организации, то есть ни о какой работе на госорганы РФ с самого начала речи быть не могло.

Что касается изъятого арсенала огнестрельного оружия, то он невелик. Два помповых ружья, один нарезной карабин «Сайга» МК-03 калибра 7,62 мм, по одному пистолету и револьверу (травматических или боевых, по внешнему виду они часто неразличимы). Еще одна модель экзотической конструкции — американский дробовик Kel-Tec KS7 12 калибра, признанный журналом American Rifleman в 2017 году «лучшим дробовиком года».

Достаточно скромно для охранной фирмы (как минимум пистолетов должно было быть больше), но, как сообщили в последующие дни близкие к УПЦ источники, все это — личный арсенал владельца «Стелс-1» Вячеслава Павлива, легально зарегистрированный и изъятый у него на квартире. Возможно, это так и есть, потому что дело о незаконном обороте оружия на хозяина охранной фирмы так5 и не было не заведено. А сообщения и фотографии в СМИ, как водится в СБУ, носили характер самопиара — вот, мол как мы работаем.

Интересный момент. Первыми об обысках у «Стелс-1» сообщили утром 26 февраля 2019 года «Украинским новостям» источники в окружении УПЦ: «У «Стелс-1», где отец Вячеслав Павлив дьякон и владелец, сейчас СБУ. Все лежат на полу, телефоны отняли. Все окружено… До этого его предупреждали, чтобы Церкви не помогал».

Затем глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявил деловой газете «Капитал»: «По предварительной информации, подразделение Службы безопасности Украины проводит обыски в месте проживания отца Вячеслава и по месту нахождения офиса охранной фирмы «Стелс-1». Эта организация всячески поддерживает Украинскую православную церковь, предоставляя помощь в охране храмов, церковных мероприятий, крестных ходов».

Из бандитов в диаконы?

В свою очередь, пресс-секретарь председателя Верховной Рады Андрей Ковалев 26 февраля 2019 года дал в Facebook оценку деятельности «Стелс-1» с другой стороны: «Павлив — известный бизнесмен в строительстве и, конечно, в Интернете найдете информацию, что в 90-х годах этот диакон был в банде братьев Савлоховых! Компания «Стелс-1» охраняет храмы и мероприятия Московского патриархата и часто о них говорят, как о составляющую боевого крыла Русской Православной Церкви в Украине».

В серии статей «Банда братьев Савлоховых — поименно», опубликованной в октябре 2011 года в украинском издании «Аргумент», под номером 101 фигурирует «Павлив Вячеслав Николаевич, 13.03.1972 г.р. Уроженец с. Емельяновск, Нижегородская область. Проживает: г. Угледар Донецкой области, ул. Шахтерская, 14, кв… Поддерживает отношения с группировкой Савлоховых».

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Действительно, судя по базе юрлиц, человека, зарегистрировавшим 7 августа 2007 года в Киеве охранную фирму «Стелс-1», тоже зовут Вячеслав Николаевич Павлив. Если же зайти на сайт киевского храма во имя святого Иоасафа Белгородского, где ныне диаконствует хозяин «Стелс-1», то там можно узнать дату его рождения: «Родился: 13 марта 1972 года. Диаконская хиротония: 17 сентября 2015-го». Как видим, совпадает и дата рождения.

Другое дело, даже в статье в «Аргументе», основанной на данных УБОП, Павливу инкриминируется лишь то, что он «поддерживает связи с группировкой Савлоховых». А кто из бизнесменов в 1990-е годы не имел связей с криминалом?

Инструктаж по безопасности от опытного человека

Вообще «Стелс-1» — контора очень серьезная. Существует это охранное агентство, по информации на ее сайте, с 1997 года. Правда, по базам юрлиц фирма зарегистрирована лишь в 2007-м, но тут надо понимать, что по данному адресу в Киеве сидит сразу много «стелсов», как это принято в охранной среде. Помимо ТОО «Служба охраны "Стелс-1"», там же зарегистрировано и ТОО «Охранное агентство "Стелс-1"», и ТОО «Служба безопасности "Стелс-1"» с одним и тем же директором. По отзывам сотрудников, таких фирм со схожим названием на одном адресе действовало чуть ли не с десяток.

Раскольники устроили целую спецоперацию по захвату храма УПЦ в Черновицкой области © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

В интернете нетрудно найти многочисленные жалобы на то, что в «Стелс-1» задерживают зарплату и даже форму заставляют покупать за свой счет.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

В принципе, павлив — не новичок в охранном деле. Если поискать более ранние публикации, то на сайте Днепропетровской епархии УПЦ 19 мая 2016 года сообщалось, что «в конференц-зале Днепропетровского епархиального управления состоялось собрание православного братства, которое действует при Успенском соборе г. Днепра». После того, как «перед началом собрания к присутствующим со словами архипастырского благословения обратился митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней… были заслушаны доклады по следующим темам: «Опыт организации гражданских объединений для защиты Украинской Православной Церкви и межконфессионального мира» (докладчик диакон Вячеслав Павлив)».

Что в сухом остатке? Надо понять, что специфика современной Украины состоит в том, что, увы, бойцов парамилитарных общественных формирований или вооруженных людей разной степени легальности задействуют все стороны конфликта. Хотя при этом каждая из сторон будет с возмущением указывать на «зеркальные» действия противоположной. Но самое важно, именно действия, а точнее бездействие властей приводит к тому, что не только бизнес, муниципальные структуры,и политики разных рангов вынуждены в Украине обзаводиться охраной, но теперь и церковь, нападки на которую с 2014 года стали заурядным делом.

* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ Верховным судом РФ.