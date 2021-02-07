В 2020 году Севастополь назвали самым криминальным городом России. Генпрокуратура приравняла его к бандитскому Петербургу. И, как выяснилось, не просто так. Прирост преступности за год составил 44%, при этом почти 60% всех злодеяний так и не были раскрыты

Но действительно ли так опасен Севастополь, который жители России чаще остальных выбирают для переезда на полуостров? А главное, неужели город-герой был безопаснее при украинской власти — в материале Украина.ру.

Цифры и факты

Аксенов рассказал, как Крым привлечет инвесторов вопреки санкциям © РИА Новости, Александр Полегенько | Перейти в фотобанк

Больше половины всех преступлений в Севастополе касаются мошеннических схем с квартирами, домами и землей. Меньше всего злодеяний приходится на нарушение общественной безопасности и общественного порядка — всего 1,5%.

Но что означают эти цифры? Все очень просто — после вхождения в состав России в Севастополе, как и во всем Крыму, вырос спрос на недвижимость. Покупка и продажа квартир, участков, домов — все это более чем востребовано. Рост спроса породил не только рост предложения, но и увеличение числа мошенников. Простейший пример — конец 2020 года, когда в Севастополе завели уголовное дело по факту двойной продажи квартир в новостройке.

«Проверка выявила факты двойной продажи пяти квартир и четырех нежилых помещений на сумму более 26 миллионов рублей», — докладывали тогда в прокуратуре города.

Итог — уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». И таких примеров масса. Но что интересно — в 2019 году преступлений против собственности было куда меньше — 26,8%. Да и в целом закон нарушили меньше — 2017 преступлений против 2548.

Любопытно, что в целом количество преступлений в Севастополе на 10 тысяч человек не слишком отличается от среднероссийских показателей. Эксперты признают, что самые криминальные месяцы — июль и август. А вот в декабре зло почти бездействует.

Автобусы с бомжами и залётные гастролёры

Некрополь времен Римской империи нашли в Севастополе © Институт археологии РАН/Facebook Анастасии Макеевой, летом в Севастополь привозят специально автобусы с попрошайками. Об этом она узнала от горожан, которые звонили Макеевой и просили помочь разобраться в ситуации.

«Этим летом на улице Жидилова мы видели настоящий слет бомжей! — жалуется Сергей Сташков, житель Севастополя. — Обращались в полицию, просили разобраться. Один из бомжей нам прямо сказал — они приехали на заработки, пока не заработают нужную сумму, отсюда не уедут».

«В 2020 году произошел рост регистрации преступлений. И причин тут много, — объясняет Павел Гищенко, начальник УМВД России по Севастополю. — Это и Крымский мост, благодаря которому туристические потоки на полуостров превращают город русских моряков из патриотического центра в город-курорт. Ощущается большой приток населения, в Севастополе точно больше 500 тысяч человек проживают. И я подчеркну, что каждое четвертое преступление совершили лица, приехавшие из других городов и республик».

Кроме того, выросло количество киберпреступлений. При Украине их было значительно меньше просто потому, что они были не так распространены. Отчасти и по этой причине репутация Севастополя оказалась подмочена.

«Это обусловлено главным образом ростом количества криминальных деяний с применением IT-технологий. В 2020-м их совершено на 77% больше, чем годом ранее», — сообщают в пресс-службе МВД РФ.

При Украине было хуже

Медленное пробуждение. Севастополь возвращается к нормальной жизни © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк Павла Гищенко, в целом уровень преступности в городе удалось удержать. Значительно ситуация не ухудшилась. Это связано и с мерами профилактики.

«У нас увеличился личный состав, в Севастополе минимальный некомплект по всему ЮФО, — подчеркивает Гищенко. — Признаюсь, у нас была проблема с Северной стороной, где не было территориального органа внутренних дел. Но теперь там есть своя дежурная часть. Кроме того, мы открыли лабораторию ДНК — помещение почти на 300 квадратных метров. За все время существования полиции Севастополя никогда такого не было, приходилось возить образцы ДНК в Симферополь или Краснодар».

Ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Кирилл Титаев уверяет, что украинская милиция обладала теми же недостатками, что и российская, но была беднее и малочисленнее. Также статистика регистрируемых преступлений была довольно условно связана с реальной ситуацией.

«В те времена у нас на многое закрывали глаза, — подтверждает нам сотрудник севастопольской полиции, просивший не называть его имя. — При Украине взятки давали направо и налево. Уверен, что если бы тогда была точная статистика, сейчас мы бы убедились в том, что Севастополь стал намного безопаснее даже с учетом роста числа приезжих. Поэтому рост преступности в Севастополе — понятие условное. Скорее это «сезонное обострение» и только».