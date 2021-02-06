Меньше недели осталось до открытие в Минске Всебелорусского народного собрания (ВСН) - крупного и знакового форума. Его собирают раз в пять лет, и он является одним из важных символов периода Лукашенко. Но никогда он не привлекал к себе столько внимания, как сейчас

Белоруссия, войдя в августе 2020-го в период социально-политической турбулентности, стала ареной гражданского противостояния. Так что любое знаковое мероприятие властей оппозиция подвергает бомбардировке и обструкции. Для Лукашенко же — это смотр провластных сил, с которыми он намерен вести страну дальше.

Остальные, кому не все равно, надеются, что ВНС станет отправной точкой для гражданского примирения. Но эта надежда вряд ли осуществима. Оппозиции не нужна нынешняя власть в любой конфигурации, а Лукашенко и его команда непримиримую оппозицию не учитывают — вся она теперь за границей. Николай Межевич о Всебелорусском собрании и перспективах Союзного государства: Будем относиться к этому с осторожным оптимизмом © РИА Новости, Владимир Трефилов

Подарок от дяди Сэма

Самые горячие новости пришли с территории марионеточной, буферной Литвы, где развернуты передовые позиции непримиримых борцов с Лукашенко. Там, в Вильнюсе, накануне состоялась знаковая встреча, которая является открытым сигналом из Вашингтона для Минска. Назначенная предыдущей администрацией Белого дома первым за 12 лет послом США в РБ и одобренная Конгрессом, Джули Фишер 4 февраля встретилась с беглой Светланой Тихановской.

Это событие скандальное и ранее неслыханное. Обычно новоназначенный американский посол в не очень крупной стране Европы сначала отправлялся по месту службы, а не раскатывал по «европейским турне». Именно так и была подана поездка миссис Фишер. Роль последней становится двусмысленной. Официальные сайты умалчивают, когда именно белорусская сторона дала агреман на ее назначение. Но он был дан. Сомнений нет, что кандидатура рассматривалась и одобрялась лично Александром Лукашенко, причем именно этому вопросу была посвящена солидная часть его общения в Минске с тогдашним госсекретарем Помпео. Потому что Фишер являлась помощницей экс-госсекретаря.

Но приезд женщины-посла затянулся. Американская сторона явно тянула время, заранее зная, чем обернется предвыборная кампания и президентские выборы. Вашингтон явно не хотел, чтобы первый за 12 лет посол ассоциировался с происходящими событиями. К тому же, зная обычаи американской дипломатии, Фишер не стала бы молча наблюдать за происходящим, но попыталась бы все возглавить, как в Киеве Джеффри Пайетт. В этом случае карьера этого посла в Белоруссии стала бы самой недолгой в истории.

Печеньки Нуланд

Зато, если бы свержение Лукашенко прошло успешно, Джули Фишер немедленно явилась бы в Минск, чтобы все равно все возглавить. Но свергнуть Лукашенко-то не получилось, протесты стали затухать, силовики, прокуратура, суды работали как часы, желающих круто изменить жизнь становилось все меньше. Время шло, пауза затянулась, и кто знает, чем бы все кончилось, если бы в самих США, в Вашингтоне, Капитолии не разразилось бы то, что до этого американцы могли себе представить только в банановых странах третьего мира.

И поскольку миссис Фишер была креатурой Помпео, который стал токсичен вместе со всей командой Трампа, то ее перспективы стали зыбкими. Но Байден заверил, что дипкорпус люстрация кадров мятежного Дональда не коснется. И все равно сигнала ехать в Минск не было. Америка очень хочет иметь своего посла в Белоруссии. Но это значит, что весь мир увидит, как представитель Соединенных Штатов вручает верительные грамоты… «нелегитимному диктатору». Это будет позор и скандал, который перечеркнет все заверения оппозиции во главе с декоративной Тихановской в поддержке. А заодно унизит союзников по ЕС и НАТО, которым во время Беломайдана доверили самую грязную работу. Владимир Мамонтов: Белорусская политическая система должна видоизмениться © Sputnik / Miroslav Rotari

Подобные упреки Тихановская предъявила новоприбывшему послу Израиля и тот был вынужден оправдываться тем, что он нужен евреям Белоруссии. У США такой кунштюк не выйдет. Пока суд да дело, решили действовать странно, но однозначно: отправили Джули Фишер в знаковое «европейское турне», главной целью которого стала встреча с Тихановской.

Ставки сделаны

Формально, миссис Фишер не посол. Она получила агреман, ее утвердили обе палаты Конгресса, но она не посол до тех пор, пока белорусская сторона в виде президента Лукашенеко А.Г. не примет из ее рук верительные грамоты во Дворце независимости города-героя Минск.

Так что сопроводительные тексты для репортажей об этой замечательной встрече сопровождались фейковой информацией о том, что Светлана Тихановская встретилась с «послом США». Это не так. МИД и АП Республики Беларусь зловеще молчали, но за ходом рандеву следили. Безусловно лично президенту РБ было крайне неприятно читать следующие строки: «Для меня большая честь приветствовать нового посла США в Беларуси. Дружба с США имеет очень большое значение для белорусского народа и его стремления к демократическому будущему». Это Тихановская.

А вот, какую прямую речь Александр Григорьевич был вынужден читать в исполнении Джули Фишер: «США будут продолжать защищать народ Беларуси и людей, которые сталкиваются с беспрецедентной жестокостью при выражении своих свобод».

Ну а потом, глава Белоруссии узнал, что именно обсуждали эти две дамы. А обсуждали они вещи весьма любопытные. Освобождение «политзаключенных» и как повысить эффективность реализации «Акта о демократии». Так называются санкции, которые США объявили Минску. На гражданском языке это значит, что пока еще гражданка Белоруссии Светлана Тихановская просила Вашингтон усилить санкции против ее страны: ввести секторальные, экономические, в отношении «компаний, организаций и кошельков Лукашенко». И прочие интересные предложения. В подобных действиях есть что-то от государственной измены. Что именно на это ответила американская гостья, пресс-райтеры Тихановской не написали. Известно лишь, что миссис Фишер огорчила Светлану, сообщив, что из-за пандемии ее визит в США пока не желателен. «План победы». О тактике белорусской оппозиции на 2021 год © Facebook, Светлана Тихановская

Неприятное послевкусие

Официальный Минск поведение еще не вступившей в должность посла американской чиновницы пока не комментирует. Но не нужно быть Вангой, чтобы понимать последствия этого сказочного свинства: во весь рост встала высокая вероятность того, что Джули Фишер не доведется занять свой кабинет по улице Коммунистической в Минске. После такого дипломатического скандала ее могут не принять.

Похоже Вашингтон к такому развитию событий готов, Байден и его команда сейчас заняты зачисткой под ноль всего, что понастроил Трамп, в том числе отправят на свалку и это решение назначить посла в РБ. Если же Лукашенко проявит не свойственную ему гибкость и смолчит, миссис Фишер займет свое место посла и будет заниматься вредительством в столице Белоруссии вполне открыто.

Планы Вашингтона не поменялись, его цель — убрать нынешнего президента. И чтобы в этом ни у кого не оставалось сомнений, посольство США разместило на своем официальном сайте доклад американского представителя Кортни Остриан при ОБСЕ, в котором VI Всебелорусское народное собрание открыто названо «нелегитимным», а Лукашенко не был поименован президентом.

«Мистер Лукашенко объявил о проведении 11 февраля Всебелорусского народного собрания — мероприятия, нелегитимного по причине непредставленности на нем широких кругов населения, протестного движения и его руководителей, таких как Светлана Тихановская и Координационный совет. Вместо проведения фальшивых национальных собраний правительству Беларуси следует предпринять реальные шаги к разрешению кризиса, вызванного фальсификациями на выборах и продолжающимися репрессиями». Комментарии излишни. Светлана Тихановская: кто она © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Безусловно может это такая «открытая дипломатия»: Лукашенко указывают с кем нужно вести диалог. Подобное в обычае у Вашингтона, оттуда и Москве выдвинули ультиматум, освободить нарушителей порядка и законов. С Лукашенко так разговаривать не стоит, поэтому скорее всего карьера Джули Фишер в качестве посла в РБ не состоится вообще.

VI ВНС — между войной и миром

Слово «война» не попытка нагнетать и усугублять. Это слово применил по отношению к ситуации в Белоруссии сам президент: «Если мы не переломим ситуацию, мы подойдём к войнушке».

В эти дни власти очень много делают для подготовки Всебелорусского народного собрания, заняты только этим, глава государства постоянно проводит встречи с общественностью. Именно эти люди будут заседать во Дворце независимости, с ними будет говорить по душам глава государства.

Так происходит раз в пять лет, но на этот раз все драматично. Это и будет ответ на ультиматумы. Лукашенко не будет вести диалог с Тихановской и ее компанией. Разговаривать будут только с оппозицией, которую, в том числе пригласили на форум.

На VI Всебелорусское народное собрание придут уже как минимум трое оппозицинеров. Помимо Игоря Борисова и Сергея Черечня согласие на участие дала бывший кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая. Также из оппозиции на ВНС приглашены создатель «Круглого стола демократических сил» политолог Юрий Воскресенский и его заместитель Андрей Ланкин, которые ранее анонсировали создание политической партии «Демократический союз». Белорусские СМИ рекламируют их участие, хотя они приглашены на собрание в качестве гостей без права голоса.

Непосредственно работать и принимать решения будут только делегаты, которые набирались по принципу лояльного отношения к власти. С ними и будет работать Лукашенко.