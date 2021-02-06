На охрану памятника Степану Бандере во Львове каждый год тратится несколько сотен тысяч гривен из бюджета, при этом находящиеся в области памятники культуры, в том числе из списка ЮНЕСКО, разрушаются

Вандализм в отношении памятника Бандере: провокация спецслужб?

В ночь на пятницу, 5 февраля, во Львове двое неизвестных облили красной краской памятник Степану Бандере, их зафиксировали камеры наблюдения. Они подошли к монументу с разных сторон, бросили, вероятно, пакеты с краской и быстро убежали.

Львовская полиция в 2.20 получила сообщение о том, что вандалы облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львова. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы. Бильченко объяснила, как Бандера мешает Украине стать частью Европы © Facebook, Евгения Бильченко | Facebook, Евгения Бильченко | Перейти в фотобанк

Первым на это происшествие отреагировал мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, через несколько часов памятник очистят от краски. «Не знаю кто и с какой целью это сделал, но надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску… Всем, кому так мешает Бандера, нужно понять, что славу и важное место в истории Украины невозможно закрасить», — пафосно написал он на своей странице в Facebook. Не отстал от мэра и губернатор Львовщины Максим Козицкий, который заявил: «Идейные враги Украины боялись его ещё при жизни. Их потомки боятся Степана Бандеру после смерти».

Однако, как сообщают мои источники во Львове, организатором этой провокации является Служба Безопасности Украина, которая сейчас по всей стране усиленно выполняет план по выявлению «врагов народа». Поскольку таких на Западной Украине давно не осталось, то их нужно придумать — тем более, что во Львове живут несколько тысяч переселенцев с Донбасса. Отмечу, что именно СБУ в последние годы стояла за всеми актами вандализма в этом регионе: свастиками и антисемитскими надписями на синагогах, разрушением памятника убитым бандеровцами полякам в селе Гута Пеняцкая Львовской области и т.п.

Есть и ещё одна возможная причина случившегося. Дело в том, что 16 февраля на сессии Львовского областного совета будет рассматриваться обращение к президенту относительно возвращения Степану Бандере звания Героя Украины. Путём подобной нехитрой провокации могут пытаться поставить Владимира Зеленского «на шпагат»: либо подписать соответствующий указ, потеряв очередную часть своего электората на Востоке Украины, либо оказаться под градом критики — как недостаточно патриотичному государственному деятелю. Не Бандера: Затулин назвал настоящих героев Украины © РИА Новости, Нина Зотина

На охрану памятника Степану Бандере во Львове каждый год тратится несколько сотен тысяч гривен из бюджета города и полиции, при этом находящиеся в области памятники культуры разрушаются. Так, 5 февраля департамент архитектуры и градостроительства Львовской областной государственной администрации сообщил, что старейшая деревянная церковь на Львовщине и старейшая трехдольная церковь на Украине, включённая в список всемирного наследия ЮНЕСКО, требует немедленного спасения. «Потеличская деревянная церковь была построена в 1502 году. Сейчас в храме протекает крыша, он нуждается в срочной комплексной реставрации» — написали львовские чиновники от культуры. Похоже, что единственный шанс получить средства для этого храма — заявить, что в нём бывал Степан Бандера.

Черновцы — без воды, поездов и самолётов

В столице Буковины в последние дни было не до памятников. Поскольку вечером 3 февраля произошёл прорыв магистрального водопровода «Днестр-Черновцы», значительная часть города осталась без воды. Разгерметизация трубопровода произошла на участке от насосной станции «Шубранец» до резервуаров чистой воды «Попова» в районе села Белая рядом с областным центром. В результате в трубе образовалась трещина длиной около трех метров.

Это был уже пятый прорыв трубопровода за последние дни, но с предыдущими удалось справиться без прекращения водоснабжения Черновцов. Работы по ликвидации прорыва были начаты только утром следующего дня, и лишь в пятницу, 5 февраля, вода начала поступать в город. Примечательно, что новый градоначальник Черновцов, бывший бизнесмен Сергей Кличук, с 4 февраля находится в двухдневном неоплачиваемом отпуске, то есть на рабочем месте мэр появится только в понедельник. Андрей Садовый: кто он © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

За день до ухода в отпуск Сергей Кличук назначил руководителем аэропорта Черновцов коммерсанта Сергея Томнюка. У него торговое образование, в последние годы Томнюк занимался торговлей топливом, а в 2004-2014 годах работал коммерческим директором службы горюче-смазочных материалов черновицкого аэропорта. Согласно Воздушному кодексу Украины, Томнюк будет лишь и.о. директора аэропорта — до согласования его кандидатуры с Киевом.

При этом ныне аэропорт Черновцов не принимает ни одного регулярного рейса, а главной задачей городских властей (аэропорт — коммунальное предприятие) является получение средств от Министерства инфраструктуры на реконструкцию — как взлётно-посадочной полосы, так и здания аэровокзала. Поскольку смета работ уже выросла с 553 до 622 миллионов гривен, сейчас её в очередной раз согласовывают с Киевом, после чего будут ждать внесения изменений в государственный бюджет. Будет ли возобновлено авиасообщение Черновцов с Киевом до проведения реконструкции, пока не известно.

При этом с 1 февраля попасть в Черновцы из столицы Украины стало весьма затруднительно: теперь поезд Киев-Черновцы курсирует только три раза в неделю. «Укрзализныця» объяснила это падением пассажиропотока и нерентабельностью — кстати, цены на билеты выросли в 1,6 раза. В остальные дни черновчане могут добраться в Киев только через Львов, однако стоимость самого дешёвого билета в обе стороны в таком случае составит около 50 долларов.

Пока что по этому поводу к киевским властям обратился только председатель Черновицкого областного совета Алексей Бойко. А вот губернатор Буковины Сергей Осачук, который считается любимчиком президента Владимира Зеленского, до сих пор молчит. Очевидно, это связано с тем, что Осачук конфликтует как с руководителем областного совета, так и с мэром Черновцов.

Прикарпатье тоже может остаться без аэропорта

В понедельник, 1 февраля, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о том, что аэропорт в городе может прекратить существование, поскольку готовится сокращение персонала местного отделения службы обслуживания воздушного движения «Украэрорух» — диспетчеров и инженерно-технического персонала. Правда, в отличие от Черновцов, городские власти к аэропорту Ивано-Франковска никакого отношения не имеют: его взлётно-посадочная посадочная полоса принадлежит военным, а аэровокзал — областному совету, который передал его в аренду компании «Скорзонера» из орбиты Игоря Коломойского. Ивано-Франковск перед выборами. Нетолерантный «свободовец» Марцинкив - вне конкуренции © Сommons.wikimedia/ВО Свобода

Однако и.о. директора аэропорта Игорь Бабинюк информацию мэра опроверг, отметив, что «Украэрорух» к аэропортам отношения не имеет, и эта государственная компания уже давно сокращает персонал по всей стране. «В Ивано-Франковске нет никаких критических проблем, мы принимаем самолёты и днём, и ночью», — сказал Бабинюк, отметив, что ныне есть и внутренние, и зарубежные рейсы.

А 2 февраля перед входом в аэропорт состоялась акция, посвящённая обещаниям Владимира Зеленского поддержать его реконструкцию. Напомню, в августе 2019 года президент Украины с рабочим визитом посетил Прикарпатье, и пообещал содействовать строительству новой взлётно-посадочной полосы и терминала. Зеленский убеждал, что государство в этом заинтересовано, и предложил местным властям самим найти деньги, которые Киев будет постепенно возвращать, причём всё это должны были реализовать за 1,5 года.

После визита президента жители города создали в Facebook событие — «Открытие нового терминала Ивано-Франковского аэропорта», которое должно была состояться 2 февраля 2021 года. «2 августа 2019 президент Украины дал публичное обещание за 1,5 года обновить Международный аэропорт Ивано-Франковск: провести ремонт взлетно-посадочной полосы и восстановить терминал аэропорта. Мы, как общественность города, поможем президенту контролировать ход реконструкции аэропорта, и не забыть об открытии обновленного комплекса», — было сказано в описании события. Поэтому 2 февраля у аэропорта собрались несколько десятков молодых людей, которые провели перформанс «Торжественное открытие обновлённого аэропорта»: перерезали красную ленту и «запустили» первые самолеты, — правда, сделанные из пенопласта.

Однако куда больше жителей города заинтересовал другой перформанс: 2 февраля в соцсети Instagram появилось видео, на котором пара влюбленных, несмотря на большое количество прохожих на улицах и прохладную погоду, решила вступить в интимную связь прямо на смотровой площадке ратуши Ивано-Франковска. Несмотря на то, что видео нарушает правила соцсетей и его удаляют, пользователи загружают его снова и снова, в общей сложности оно уже насобирало десятки, если не сотни тысяч просмотров. На это асимметрично отреагировал мэр города Руслан Марцинкив, который предложил собирать с желающих заняться любовью на шпиле ратуши плату в размере 100 тысяч гривен, и направить эти средства на реставрацию здания.

Друзья и подписчики Марцинкива в Facebook оценили идею мэра, и начали шутить в комментариях. Один из них спросил, будет ли скидка для пенсионеров, другая предложила установить в микрорайонах города большие экраны, чтобы транслировать любовные утехи в прямом эфире, а ещё одна и вовсе задала вопрос, нужно ли приводить с собой партнера — или таковые уже имеются в штате в самой мэрии.

Сложно сказать, как такие шутки оценят в консервативном Надворнянском районе Прикарпатья, где на досрочных выборах 28 марта планирует баллотироваться в Верховную Раду однопартиец Марцинкива по «Свободе» Руслан Кошулинский. При этом «Европейская Солидарность», которая выдвинула кандидатуру экстравагантной «Маруси Зверобой», рассчитывает на её поддержку со стороны «Голоса». А ещё одним потенциальным кандидатом является директор курорта «Буковель» Александр Шевченко (партия «За будущее» Коломойского-Палицы), который уже ездит по округу, выступая не только в школах, но и после богослужений. Однако пока никто из названных кандидатов не зарегистрирован ЦИК.