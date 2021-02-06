Первая неделя февраля для представителей украинского шоу-бизнеса прошла в очередных скандалах вокруг юмористических шоу «Лига смеха» и «Дизель шоу» и конфликте вокруг композиции, которую Украина представит на «Евровидении» в мае

Кондратюк и «извращенцы»

Посмеёмся или поплачем? Когда деньги для Украины важнее войны © Facebook, Лига Смеха Игорь Кондратюк категорически осудил сделки руководства проектов «Дизель Шоу» и «Квартал 95» с российским телеканалами, назвав такое сотрудничество «извращением».

«Как я уже неоднократно писал, отношусь к любым контактам со страной-агрессором — Российской Федерацией — резко отрицательно. И не важно, о какой сфере речь: теле-, шоу-, кинобизнес — исключения не делаю. Эта страна ведет лживую подстрекательскую антиукраинскую пропаганду против всего украинского! Мы ведь хотим существовать как государство, а не мечтаем о статусе Малороссийской губернии РФ?» — заявил Кондратюк.

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По его словам, действия представителей «Дизель Шоу» и «Квартала 95» сравнимы с поеданием «дерьма ложками». При этом ведущий уточнил, что рыба гниет с головы, а значит, русско-украинское общение свидетельствует «о большом беспорядке в головах украинских руководителей и их банальной глупости и невоспитанности».

«Дизель шоу»

Чуть позже руководитель и актер «Дизель шоу» Егор Крутоголов прокомментировал ситуацию с трансляцией его проекта в России, заявив, что коллектив не имеет к этому никакого отношения, поэтому обвинять его в непатриотичности не стоит.

По словам Крутоголова, все права на отснятые концерты передаются каналу, именно он в итоге и распоряжается контентом по своему усмотрению, не ставя актеров в известность. Представитель «Дизеля» даже уточнил, что узнал о сделке с российским телеканалом «Че», как и о существовании самого канала, из новостей, как и все остальные. Прокомментировал он и визиты коллектива в Россию.

«По поводу "концертов в раше" — ложь. "Дизель шоу" не давало концертов там никогда и не собирается. Ребята, запасайтесь попкорном, уверен будут еще вбросы — так борются с конкурентами на украинском телевидении. Например, я читаю сводки о своей политической карьере, что мне предлагали 3млн$, что я веду переговоры с различными политсилами (видать, торгуюсь) и т.д., но это полный фуфел, который многие из вас глотают, не прожевывая. Следите за своим рационом и не называйте меня "с*кой" и "запроданцем", не разобравшись в вопросе даже на 1%», — пояснил Крутоголов.

Кстати, ранее руководство студии «Квартал 95» выход на российский телевизионный рынок прокомментировало аналогичными образом: эксклюзивные права на их контент имеет шведский дистрибьютор Eccho Rights, который самостоятельно совершил сделку, продав франшизу «Лиги смеха».

Зеленский и «Скрябин»

В то же время основатель студии «Квартал 95», президент Украины Владимир Зеленский на минувшей неделе спровоцировал сразу два скандала одним постом в Instagram. Глава государства помянул шестую годовщину гибели лидера группы «Скрябин» Андрея Кузьменко, погибшего в ДТП в Днепропетровской области.

Невзирая на скорбную тему, «патриоты» Украины умудрились поругаться под записью президента: одни обвинили его в отсутствии полноценного расследования обстоятельств гибели Кузьменко, другие сцепились на почве языка. Так, одна из пользовательниц возмутилась, почему многие пишут комментарии на русском, на что получила следующие ответы.

«Иди на свой майдан за 200 гривен», «Какой язык учить — это дело каждого. Про английский чего-то никто не говорит», — написали одни пользователи.

«Все из-за того, что политикой была произведена русификация», «Сами на рашине пишете», «Вы в каком государстве живете? Люди должны разговаривать на государственном языке! Это закон!» — ответили другие комментаторы.

Скрипка

По-своему «узаконить» украинский язык в стране предложил на днях и лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка. Он заявил, что русскоязычное население Украины просто должно лишаться права голоса.

«Люди, которые в Украине живут в русскоязычном пространстве, они просто резиденты Украины. Они не украинцы, но резиденты Украины. Ну я себе так придумал», — высказался Скрипка.

Максакова

О своих мыслях на этой неделе рассказала зрителям и вернувшаяся на родину с Украины оперная певица и бывший депутат ГД РФ Мария Максакова. Вдова убитого в Киеве российского парламентария Дениса Вороненкова заявила, что претензии в ее адрес о предательстве своей страны сильно преувеличены.

«От одного того, что я куда-то поехала, кого-то предала? Как можно свободному человеку, переехав, оказаться с таким ярлыком», — сказала Максакова.

«Нахалка»: зрители отреагировали на интервью Максаковой © Мария Максакова/Инстаграм

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В Киев вместе с мужем певица уехала в 2016 году, так как он опасался преследования в России по делу о рейдерском захвате здания в Москве. В марте 2017 года в центре Киева Вороненкова застрелил неизвестный, убийство до сих пор не раскрыто.

Ротару

Ранее Максакова утверждала, что в России ей некомфортно, чего нельзя сказать об украинской певице Софии Ротару, которая 3 февраля выступила на закрытом мероприятии в Воронеже. Предположительно, пела исполнительница на юбилее главы крупнейшей строительной компании региона.

Гонорар за выступление пока не был озвучен. Однако расценки исполнительницы не так давно раскрывал ее директор Сергей Лавров. Он озвучил, что даже во время карантина Ротару не снизила гонорар и по-прежнему просила за одно сольное выступление 50 тысяч долларов (3,8 млн руб.).

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«У нее слабый репертуар»: Соседов заявил, что Ротару пора на покой © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Пока реакции от украинских «патриотов» на концерт Ротару в Воронеже не последовало, однако видео из соцсетей выложивший их туда солист ансамбля ANI BAND Армен Оганесян спешно удалил после того, как на его запись обратили внимание СМИ.

«Евровидение»

На разборках вокруг «Лиги смеха» и «Дизель шоу» скандалы из сферы шоу-бизнеса в начале февраля не закончились. Выбор песни для одного из самых значимых в стране международных конкурсов — «Евровидения» — прошел без участия зрителей, что очень возмутило людей.

«Тю, а где же открытый отбор между несколькими песнями? Пустые обещания», «Это странно… Могли б хоть опубликовать фрагменты какие-то, чтобы видеть реакцию народа и хоть чуть прислушаться», «А как же прерогатива мнения народа — разве не она в основе голосования? Народ избрал эту группу, полюбил. Что это за решение втихаря?» — написали пользователи социальных сетей.

Позже конкурсное жюри национального отбора выложило в сети фрагменты трех песен-номинанток, а затем и озвучило выбор: на «Евровидение» группа Go-A поедет с треком «Шум».

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Музыкальный коллектив Gо-A стал победителем национального отбора на «Евровидени-2020» 2 февраля прошлого года с песней «Соловей». Но песенный конкурс был отменен из-за карантина.

Киркоров положил глаз на молдаванку и повезет ее на «Евровидение» © Филипп Киркоров/Инстаграм

В 2021 году конкурс состоится на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая. Организаторы уже сообщили, что классический концертный вариант невозможен, и пока принимается решение о формате мероприятия.

Внучка Ющенко

Тем временем внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко Доменика сообщила, что примет участие в ближайшем выпуске шоу «Голос страны». Известно, что на сцену проекта 19-летняя девушка выйдет с хитом группы Kazka «Плакала».

«У меня есть с кого брать пример — это мой дедушка. Он внес вклад в историю Украины, а я бы хотела сделать вклад в музыкальную историю страны. Семь лет жизни моей главной мечтой был "Голос страны". Мечтаю, чтобы дедушка увидел меня на сцене, чтобы он мною гордился», — сказала Доменика Ющенко.

Получится ли у девушки сделать значительный вклад в музыкальную историю страны, выяснит жюри проекта, который выйдет в эфир канала «1+1» уже завтра, в воскресенье, 7 февраля.