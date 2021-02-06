От Парижа до Нью-Йорка, или Кто живёт на Украине

В Украине появится собственный Нью-Йорк. Народные депутаты решили вернуть одному из населённых пунктов историческое название. Если тенденция продолжится, карта страны может запестреть западными топонимами

В среду, 3 февраля, заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура сообщил: благодаря его комитету в стране может появиться свой Нью-Йорк.

«В Украине появится собственный Нью-Йорк! Сегодня на заседании комитета гос. власти и местного самоуправления было принято решение по переименованию посёлка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на Нью-Йорк», — написал Качура в Telegram.

Сам он, правда, не был в восторге от такого переименования. В Донбассе появится свой Нью-Йорк

«Я лично не голосовал за это решение», — отметил он.

Некоторые увидели в этом низкопоклонничество перед Западом.

«Из жизни американских куколдов (рогоносцев. — Ред.)», — прокомментировал новости топонимики российский журналист Дмитрий Стешин.

Впрочем, в этой же записи в Telegram он процитировал новость, из текста которой становилось ясно: речь идёт о возвращении исторического названия.

Нью-Йорк с голландскими корнями

Первые европейские поселения на территории современного Нью-Йорка появились в 1624 году. Год спустя — в 1625 — на южной оконечности Манхэттена голландские колонисты основали Форт Амстердам. В 1653 году это поселение, к тому времени известное как Новый Амстердам, и получило статус города.

Спустя 11 лет город захватили англичане и переназвали его в честь инициатора захвата — герцога Йоркского. Так на карте Северной Америки и появился Нью-Йорк.

Судьба украинского Нью-Йорка тоже связана с Нидерландами. В XVIII веке российская императрица Екатерина II пригласила в Россию меннонитов — членов одной из протестантских деноминаций, которая возникла в XVI веке в Нидерландах. Принципиальный пацифизм меннонитов толкал их на эмиграцию всякий раз, когда власти стран, где они проживали, пытались заставить их проходить службу в армии.

Екатерине Великой трудолюбивые и богобоязненные подданные были нужны, и она позвала меннонитов в Российскую империю в том числе и на осваиваемые земли Новороссии.

В 1877 году одна из групп меннонитов и основала посёлок Нью-Йорк. Отчего населённый пункт получил «английское» название, история умалчивает. Возможно, эти меннониты перед переселением жили в Англии. Как бы то ни было, но даже в советское время название поселка сменили не сразу.

«Как-то, заполняя какую-то анкету или список, Николай спросил его, где он родился. «В Нью-Йорке», — спокойно ответил Черевичный. «Брось дурака валять! У меня времени нет. Где ты родился, я спрашиваю. — В Нью-Йорке, я ж говорю, — и улыбнулся. — Это в Сталинской области. Посёлок такой фабричный есть. В Дзержинском районе. Честное слово! Можешь в паспорте посмотреть. — Неужели есть? Оказалось, что действительно есть. — Так, может, и Нью-йоркский райком партии есть?— Нет, райкома нет. А поселковый Совет Нью-йоркский есть. И председателем его был до войны человек по фамилии Дэвис», — писал советский писатель Виктор Некрасов в своей повести «В родном городе», рассказывавшей о возвращении в Киев фронтовика после ранения. Альпийские стрелки в степях Новороссии. Как итальянцы очутились на Восточном фронте Второй мировой © Public domain

Повесть вышла в 1954 году. К тому времени Нью-Йорк вот уже как три года был переименован в Новгородское.

Впрочем, вместе с Нью-Йорком на Украину может вернуться и другой западный топоним.

Весёлый Париж под Одессой

В 1816 году немцы-колонисты из бывшего Герцогства Варшавского прибыли под Одессу. Там — в степи к юго-западу от основанного Екатериной II города — их щедро наделили землёй. Колонистов было много — 141 семья. Основанная ими колония стала одной из самых больших немецких колоний в Бессарабии.

Поначалу она получила название Село №10, а затем и Алекзюсверт. Но чуть погодя село решили переименовать, назвав его совсем не по-немецки — Парижем. Сделано это было в честь победы над Наполеоном. В общем, немцы на правах хозяев в Париже появились задолго до того, как об этом мечтали Бисмарк и уж тем более Гитлер. Правда, это были не те немцы и не тот Париж.

Так в Бессарабии появилась Парижская волость.

Как и Нью-Йорк, Париж продолжил существовать и при советской власти. Правда, переименовали это село раньше — в 1945 году. Новым названием села стало Весёлый Кут.

Сегодня большинство жителей села уже не немцы, а русские. Такими себя во время переписи 2001 года назвали 78,07% жителей села. Вторым по численности народом в бывшем Париже были болгары — 25,15%. А вот немцы составляли лишь 0,06%.

Остаётся лишь добавить, что рядом располагалось село Новый Париж. Правда, и его в 1945 году переименовали в село Роща.

Сегодня у жителей Весёлого Кута есть все шансы привлечь в свой богатый виноградом край туристов. Достаточно, чтобы местная власть по примеру Донецкой военно-гражданской администрации обратилась к Верховной Раде с просьбой вернуть селу старое название.

Однако помимо будущих нью-йоркцев и парижан есть на Украине и жители даже не «западных», а «космических» населённых пунктов.

Марсиане из-под Чернигова

Два года тому назад — 1 февраля 2019 года — журналисты издания «Украинская правда» при содействии компании Electrocars приехали в одно из украинских сёл, где на фоне названия села сфотографировали электромобиль Tesla, а после вывесили фото в Twitter, тэгнув создателя авто — американского изобретателя Илона Маска. При этом журналисты написали, что опередили Маска.

«Ого, круто!» — ответил им тот.

Whoa cool — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2019

​Украинцы действительно опередили Маска, ведь село, где они фотографировали электромобиль, называлось Марс. И хотя сам Маск ещё раньше отправил в путешествие к планете Марс свой Tesla Roadster, но тот до сих пор не долетел до красной планеты.

Точную причину того, как под Черниговом появилось село с «инопланетным» названием, не знает никто.

«Версия похожая на достоверную, гласит: Марс основали в 1924 году возле земель еврейской общины и помещика Лейбовича. В тот год астрономы наблюдали так называемое «великое противостояние Марса», когда красная планета максимально сблизилась с Землей», — писали журналисты «Украинской правды», рассказывая о своём путешествии.

Через год — в конце марта 2020 года — в село снова наведались журналисты. На этот раз украинского «5 канала».

«В Марсе нет дорог, магазина, амбулатории, школы, почты, клуба или церкви. В деревне с космическим названием осталось пять человек. Информации об истории умирающего села почти не осталось. Староста Ивановского сельского совета, куда входит село Марс, говорит, что децентрализация здесь не работает, а потому денег на населенные пункты нет», — описывали журналисты нерадостные будни села.

А ведь в советское время черниговский Марс населяло 265 человек. Но с независимостью количество украинских «марсиан» стало уменьшаться — в 1995 году их было уже 46, а в 2020 — пять человек.

Вот так, пока всё человечество стремится к Марсу, а тот же Маск говорит, что желающие туда попасть могут оплатить путешествие в кредит — будущей работой в новых колониях, украинцы Марс покидают.

Марс, Нью-Йорк и бывший Париж не единственные населённые пункты Украины с интересной историей. Увы, но нынешние времена вряд ли можно назвать лучшими.