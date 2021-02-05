Атака на телеканалы и олигархов только часть кампании Запада по борьбе с российским влиянием на Украине и за полный контроль над страной, говорят политические эксперты

Уходящая неделя оказалась для Украины очень богатой политическими событиями.

Президент Владимир Зеленский и его окружение начали медиавойну внутри страны — сначала с телеграм-каналами. а затем и с телеканалами. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, из-за чего принадлежащие ему каналы «112», NewsOne и ZIK пропали из телеэфира.

По сути, это удар по украинской оппозиции в лице Виктора Медведчука (Тарас Козак — его близкий соратник) и всей «Оппоплатформы», которая в последнее время вышла на первое место в партийном рейтинге по стране. Отчаянный шаг Зеленского. Зачем власти Украины закрывают телеканалы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Условный Запад поддержал решение властей Украины о закрытии каналов, а в оппозиции заявили, что инициируют импичмент Зеленскому.

Также на неделе появилась информация, что США могут включиться в «нормандский формат» (сейчас в него входят Россия, Украина, Германия и Франция). При этом в Донбассе, по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, нет никакого мира — возобновились обстрелы и жесткие столкновения.

Наблюдатели отмечают, что в Киеве всерьез могут рассматривать «карабахский сценарий» для Донбасса — попытку силой взять регион под контроль.

О главных политических событиях недели на Украине изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Зеленскому дали отмашку из США

Зеленский давно мечтал позакрывать эти каналы, но не решался, отмечает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. А когда ему из американского посольства сказали: а что ты колеблешься, мы тебя поддержим — давай, вперед! И тогда Зеленский дал команду, сообщил политолог.

«Причем я бы сказал, что важнее здесь внешнее влияние, потому что влияние американцев важнее, чем его собственные мыслишки, маленькие, как у Буратино. Потому что сам бы он побоялся, а поскольку за спиной стоит такая громадина с кувалдой, страна, то почему бы и нет? Защитит в случае чего», — заявил Погребинский.

Михаил Погребинский: Для Европы реализация Минских соглашений означает победу Путина © РИА Новости, Михаил Воскресенский Владимира Путина.

«При этом они не хотят формально признать, что тогда погорячились и подписались под соглашениями, просто чтобы не разгромили украинскую армию», — подчеркнул политолог.

Поэтому, продолжил он, сейчас европейцы, с одной стороны, говорят, что Москва их не выполняет, а на самом деле они не хотят реализации «Минска», поскольку он предусматривает высокую степень автономии Донбасса, который, откровенно говоря, мог бы влиять на всю украинскую политику. Они в этом не заинтересованы, и Москва находится в трудном положении.

«Кремль, как мне кажется, находится в очень сложной ситуации, которая обусловлена необходимостью как-то удерживать относительное равновесие с Европой, прежде всего с Германией и Францией. Удерживать, чтобы не формировать жесткий антироссийский фронт — Соединенные Штаты, Великобритания плюс Германия с Францией и вся остальная Европа.

И это можно понять, потому что все же потенциалы, прежде всего экономические, этих сторон несравнимы, и понятно, что хочется как-то удержаться от этого объединения всех против себя», — рассказал Погребинский. Алексей Мухин: Процесс распада Украины уже запущен © РИА Новости, Владимир Трефилов

«США поддерживают любые способы борьбы с российским влиянием на Украине»

Директор Украинского Института политики Руслан Бортник поддерживает включение США в «нормандский формат», поскольку считает, что «все переговорные стороны должны сидеть за одним столом — потому что, если кто-то за столом не сидит, он пытается постоянно сдернуть скатерть или перевернуть стол исподтишка».

«Если мы ведем переговоры, понятно, что США влияют на Украину, и достаточно серьезно. Необходимо легализировать их роль, чтобы это влияние получило права и обязательства», — сказал эксперт.

В то же время он отмечает, что против включения Штатов в «нормандскую четверку» будет часть американских элит, которые не желают брать никаких переговорных обязательств в этой ситуации. Также против — нынешние участники «нормандской четверки», для которых включение США будет означать уменьшение их влияния.

Говоря о закрытии оппозиционных каналов и согласии Запада в этом вопросе, Бортник подчеркнул: американская демократия и европейская демократия внутри США и ЕС — это одно, а снаружи — это другое. Часто она не работает извне, можно посмотреть на примере Азии и Африки, Восточной Европы.

«Это значит, что США поддерживают любые способы борьбы с российским влиянием в Украине, даже не самые демократические. Это может касаться каналов, церкви, каких-то политических лидеров.

Для них важно, чтобы эта борьба была эффективна, а как она проводится, какими методами, соответствует ли она принципам демократии, для США, мне кажется, да и вообще для западных стран, — это уже второй вопрос», — пояснил политолог. Руслан Бортник: Тот, кто контролирует Украину, контролирует Евразию © Facebook, Ruslan Bortnik

По его мнению, нынешняя ситуация негативно повлияет на рейтинги Зеленского, но в будущем, в условиях информационной изоляции, «это может привести к тому, что рейтинг президента может расти».

Задача — «съесть» олигархов

Запад интересуют не либеральные реформы в Украине, а собственность государства, говорит украинский оппозиционный политик Олег Царев. Он напоминает, что на момент распада СССР Украина обладала пятой экономикой в Европе. Запад хочет получить все это даром, а олигархи мешают.

«Особой радости у Коломойского и Ахметова от того, что съедают их конкурента Медведчука на политическом, экономическом и массмедийном фронте, нет. Не секрет, что Виктор Медведчук конкурировал с Ахметовым на угольном "фронте".

Он конкурировал с ними и за русскоязычный электорат. Особой радости нет потому, что они понимают, что если можно так с Медведчуком, то можно и с ними. Следующий на очереди будет Коломойский, а потом Ахметов», — заявил Царев.

Олег Царев: США будут делать из Украины вторую Грузию © РИА Новости, Нина Зотина Петр Порошенко, поскольку «в команде Байдена его считают слишком хитрым и жадным».

«Думаю, что будут из Украины делать вторую Грузию. Конечно, Запад вслух это не скажет, но он будет делать все то, что захочет, не оглядываясь ни на кого, в том числе и на Россию», — сказал политик.