Основной темой прошедшей недели стали мероприятия власти, направленные на «закручивание гаек» в медиасфере. Сначала СБУ отрапортовала о раскрытии сети спецслужб России, которые работали через телеграм-каналы, потом СНБОУ ввёл санкции против Тараса Козака, в результате чего было прекращено вещание трёх оппозиционных телеканалов

Скорее всего, эти мероприятия являются следствием трёх обстоятельств: а) снижения рейтингов Зеленского и «Слуги народа»; б) принятия украинской администрацией «повышенных обязательств» перед США; в) торможения в Раде принятия закона о медиа.

Эпидемия и карантин

На утро 5 февраля в стране заразились коронавирусом 1 237 169 человек. Недельный прирост составил 25 576 человек. На предыдущих неделях — 28,6 и 36 тыс. Суточное число заражённых 1 февраля снизилось до рекордного показателя в 2 тыс. человек.

Единовременно болеют 150 191, в то время как неделей ранее — 185 773 человека.

Умерли 23 387 человек. Недельный прирост составил 908 человек. На предыдущих неделях умерло 817, 1120 и 954 человека.

Вылечился 1 063 591 человек. Недельный прирост составил 60 250 человек, в то время как на прошлой неделе — 74,4 тыс., а на позапрошлой — 81,6 тыс. Снижение числа выздоровевших соответствует снижению общей заболеваемости.

Несмотря на вселяющие оптимизм цифры, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин на Украине будет сохраняться до 30 апреля с возможностью его продления.

Неопределённым остаётся вопрос с вакцинацией — Зеленский в очередной раз заявил, что Украина не будет приобретать российскую вакцину, но совершенно очевидно и то, что в установленные программой вакцинации сроки Украина никаких вакцин не получит — ни китайской, ни западных. Между тем, вакцинация началась в ДНР и ЛНР. Эти «оккупанты» просто берега потеряли…

Зато опять начали обращать внимание на катастрофическое снижение численности населения Украины. По официальным данным за январь-ноябрь 2020 года, она сократилась на 272 тыс. человек. За этот же период 2019 года убыль составила 230 тыс. человек. За 11 месяцев 2020 года на Украине умерли 549 172 человека, что на 15 408 больше, чем за январь-ноябрь 2019 года. К концу ноября прошлого года число жертв коронавируса составило 12 тыс. человек. Разница — 3,4 тыс. человек. Часть из них, возможно, составляют недокументированные жертвы коронавируса, но большинство — жертвы карантина и перегруженности медицинской системы. Кстати, смертность от коронавируса составила всего 2,2% от общей смертности.

Социология

На протяжении недели были опубликованы данные исследований трёх авторитетных социологических служб — Киевского международного института социологии, Центра «Социальный мониторинг», Социологической группы «Рейтинг».

По данным исследований, настроения в обществе резко ухудшились по сравнению с началом января. Например, по данным «Рейтинга», если в январе 52% полагали, что новый год будет лучше прошлого, то сейчас таких всего 30%. Наоборот считали 18%, сейчас же — 31%.

Ухудшение социального самочувствия граждан связано с резким ростом коммунальных тарифов, который стал очевиден в конце января.

Естественно, не могло это отразиться на рейтингах власти — готовность голосовать за Зеленского снизилась на 5%, за «Слугу народа» — на 3%.

Очевидно, эти данные подействовали на Владимира Зеленского и принудили его к политической активизации.

Интервью Зеленского

1 февраля американский телеканал HBO показал интервью с Владимиром Зеленским.

Первое впечатление от интервью было очень тяжёлым — похоже, что президент неадекватен. Пытаясь выслужиться перед новой американской администрацией, он минимум дважды оскорбил американцев:

— потребовал (!) от Байдена немедленно принять Украину в НАТО;

— заявил, что в США живут «звери» и «нелюди», поскольку США не отказались от ядерного оружия.

Также Зеленский косвенно признал, что в результате Майдана Украина потеряла независимость.

Впрочем, были в интервью три важных для США посыла:

— Украина будет продолжать антироссийский внешнеполитический курс;

— Украина не будет продолжать расследование коррупционных связей семейства Байденов на Украине;

— Зеленский продолжит курс на деолигархизацию, имея намерения лишить украинский капитал влияния на СМИ и политику.

Таким образом, Зеленский окончательно закрепился в нише политического компрадора.

Давление на СМИ

Первой новостью стало разоблачение сети центральных и региональных телеграм-каналов, которые, по утверждению СБУ, управлялись и финансировались 85-м центром специальных операций главного управления Генштаба российских вооруженных сил.

Традиционно никаких доказательств сотрудничества с Россией предоставлено не было. Совсем напротив, по логике СБУ, получалось, что каналы размещали у себя рекламу и кормились именно за счёт этого. Вероятно, подкармливая и своих кураторов из Москвы.

Самое забавное, что в число «российских агентов» попали популярные каналы «Резидент» и «Легитимный», связанные с главой Офиса президента Андреем Ермаком и публикующие инсайдерскую информацию из аппарата президента. Отдельно был разоблачён как «пророссийский» канал «Черговий ООС», который ведёт совершенно упоротый русскоязычный «патриот», имеющий наглость на русском языке критиковать провалы военного планирования и снабжения украинской армии.

Затем СНБОУ ввело санкции против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, несмотря на то что украинский закон о санкциях не предполагает такой возможности. В результате потеряли эфир три канала, составляющих основу медиахолдинга Виктора Медведчука, — NewsOne, «112 Украина» и Zik.

Основанием для этого также стали данные о наличии связей с Россией, но никакие доказательства представлены не были, поскольку они… секретные. По словам президента, он руководствовался «борьбой за независимость и противостоянием в информационной войне за европейские ценности».

Даже Пётр Порошенко, в целом поддерживая эту акцию, отметил, что он реализовать такой план не смог, поскольку в своей деятельности руководствовался украинскими законами (тут можно было бы посмеяться, но, увы, совсем не смешно).

Любопытно, что посольство США закрытие оппозиционных каналов полностью поддержало, что позволило многим наблюдателям говорить о том, что решение принималось именно в Вашингтоне. Мы не уверены, что дело обстояло именно так, но нет никаких сомнений, что акция была согласована с посольством.

Существует точка зрения, что задача была частная — изменить расстановку сил в ОПЗЖ, ослабить позиции Медведчука и усилить группу Лёвочкина-Бойко, которая контролирует канал «Интер». Фактически так оно и есть, но мы не уверены, что столь мелкая цель достойна столь наглого попрания законности.

Есть основания полагать, что давление на СМИ будет продолжено. Скорее всего, будут предприняты усилия для закрытия ю-туб-каналов Анатолия Шария и уже репрессированных телеканалов. Если следовать логике интервью Зеленского, то далее последуют меры против «Интера», «1+1», медиахолдингов Порошенко и, в последнюю очередь, Пинчука. Пока непонятно, когда и как это будет делаться.