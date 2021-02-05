В конце минувшей недели, 27 января, лидеры белорусской оппозиции провели встречу, в рамках которой анонсировали «План победы» над Лукашенко в 2021 году. О подробностях, правда, не рассказали, но обещали раскрывать их «не сразу, а по ходу развития событий»

В чем может заключаться план оппозиционеров? И действительно ли им впору объявлять текущий год победным?

В переговорах приняли участие Светлана Тихановская и её советники, руководители Координационного совета, в частности, Ольга Ковалькова, лидер Народного антикризисного управления Павел Латушко, а также Валерий и Вероника Цепкало, которые в начале году создали собственную структуру — Белорусский демократический форум.

Разросшиеся структуры новой белорусской оппозиции, по их совместному заявлению, мобилизуют свои силы и ставят перед собой очень амбициозную задачу: «2021 год — время действовать, мобилизовать все ресурсы, демонстрировать, что нас большинство. Уже сейчас мы готовим совместные февральские кампании и поддержку массовых уличных акций весной. Мы работаем вместе, чтобы приблизить нашу общую победу и новые выборы».

Для сторонников перемен в стране это звучит интригующе и многообещающе. Но сможет ли оппозиция реально создать и реализовать действенный план, или это просто слова с целью подбодрить сторонников и напомнить о себе Западу — остается под большим вопросом.

«Надуть» протесты

Самый широкий и действенный фронт борьбы оппозиции и протестующих против власти — это внутреннее давление на правящий режим. Противники Лукашенко с начала кризиса и по сей день работают по трем основным направления: массовые уличные шествия и митинги, забастовки и раскол элит — правящей и силовой вертикалей.

Массовые уличные протесты «сдулись». От тех многотысячных шествий, которые полностью занимали широкие минские проспекты и подбирались к президентской резиденции, не осталось и следа. Сегодня каждые выходные проходят локальные небольшие акции во дворах и районах крупных городов — не более.

Сказывается усталость протестующих. Львиную долю участников шествий в первые месяцы кризиса составляли ранее аполитичные люди, для которых это было в новинку. Многие из них отсеялись по причине осознания тщетности таких прогулок, многие возымели проблемы на работе и с законом. Этих издержек было достаточно, чтобы остановить политических новичков. Они вернулись к прежней, привычной для них жизни. Протестовать остались только самые стойкие оппозиционеры и несогласные, которые готовы бороться до конца.

Во-вторых, силовики не прекращают действовать жестко, что, несомненно, заставляет людей больше задуматься, прежде чем идти на уличную акцию. Золотарев: 2021-й станет для Лукашенко годом поиска маневров © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

В таких условиях задача возродить массовость шествий на уровне августа-сентября прошлого года выглядит почти нереализуемой. В начале политического кризиса белорусское общество было гораздо больше накалено: тогда прошли выборы, первые жесткие стычки протестующих с полицией, пролилась первая кровь.

Но постепенно эмоции начали оcтывать. Оппозиция принимала попытку вернуть всё на круги своя, пыталась мобилизовать протестующих к конкретным датам, например, к времени истечению срока «Народного ультиматума», однако все это было безрезультатно.

Для возрождения былой массовости должен вернуться и былой эмоциональный накал населения, а он в условиях, если обстановка в стране будет оставаться относительно стабильной, не произойдет. Притом, что увеличивается фактор риска лишиться свободы — на днях власть анонсировала намерение ужесточить ответственность за участие в несанкционированных акциях вплоть до лишения свободы за повторный случай.

Забастовочный потенциал

Столь же призрачные шансы у оппозиции остаются и на возрождение забастовок на госпредприятиях. Наиболее массовое забастовочное движение было в августе, но это не остановило ни одно производство в Белоруссии.

Власть тогда среагировала довольно оперативно — наиболее активных бастующих начали задерживать и увольнять. А эта категория населения, как правило, имеет много социальных обязательств. В среднем это взрослые люди с кредитами, ипотеками, детьми и иной ответственностью. При этом их нельзя отнести к состоятельным и финансово независимым гражданам с активами и «подушкой безопасности». Страх потерять работу превышает желание сменить власть.

Оппозиция после августа-сентября пыталась мобилизовать рабочих для новых забастовок, но всё оказалось тщетно. У рабочих, как и в обществе в целом, спал былой эмоциональный накал. В основном они вернулись к привычной жизни, ругая власть разве что в интернете и на кухнях. Поэтому у противников власти возродить забастовки в нынешнем году вряд ли получится. И вряд ли они на это всерьез рассчитывают.

Расшатывание правящей и силовой вертикалей

По вышеуказанным же причинам туманными выглядят и перспективы разрушения власти изнутри, переманивания чиновников и силовиков на сторону оппозиции. С самого начала политического противостояния на них оказывалось довольно серьезное информационное давление — публикация личных данных, призывы отказаться от выполнения обязанностей в государственной системе. Вассерман объяснил, почему Лукашенко взвалил на себя обязанности диктатора © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Для белорусских госслужащих и силовиков, которые решат уволиться и перейти на другую сторону, была создана целая сеть многочисленных фондов помощи. Например, проект ByChange прямо декларирует, что нацелен на помощь и переобучение силовиков и госслужащих, оставивших работу по политическим убеждениям.

Когда кто-то из государственной системы осуждал действия властей или выражал симпатии протестующим, в оппозиционных медиа такие новости встречали с энтузиазмом, мол, «система рушится». А Тихановская тем временем подталкивала к таким действиям остальных, указывая, что «в случае смены власти на амнистию смогут рассчитывать только те, кто перейдёт на сторону протестующих».

Но среди высшего чиновничества и дипломатов такие случаи были единичными — массового оттока сотрудников не произошло даже на пике протестной активной в августе-сентябре.

Дипломатический фронт и позиция России

Беспомощности оппозиции добавляет и тот факт, что все её лидеры находятся за рубежом или в тюремном заключении. Они не могут напрямую влиять на развитие ситуации в республике. Поэтому наверняка сосредоточат все свои силы не на внутреннем, а на внешнем — дипломатическом — фронте борьбы с властью.

Лидеры оппозиции регулярно проводят встречи с европейскими и американскими политиками и чиновниками, лоббируя максимальное давление Запада на официальный Минск.

Среди наиболее громких инициатив, вызвавших неоднозначную реакцию даже среди белорусских протестующих, были призывы Тихановской отключить республику от системы международных межбанковских платежей SWIFT, от чего пострадало бы в том числе население.

Оппозиционеры способствуют составлению списков чиновников и бизнесменов, которые, на их взгляд, должны попасть под санкции ЕС и США за сотрудничество с режимом Лукашенко. На данный момент под действия санкций попали 90 граждан и компаний.

По словам советника Тихановской Франака Вечерко, «на столе у европейских чиновников находятся еще 165 имен». Он также подчеркнул, что перед командой Тихановской в настоящее время стоит задача «отсечь источники его финансирования белорусской власти и максимально её изолировать».

Павел Латушко, в свою очередь, на днях встретился с назначенным Послом США в Белоруссии Джулией Фишер. Стороны обсудили белорусский кризис и, что очень важно, белорусско-американские отношения. Это для официального Минска серьезный сигнал, как в Штатах смотрят на ситуацию в республике.

Успех оппозиции на внешнем фронте борьбы во многом будет зависеть, конечно, от того, какую тактику выберет администрация Джо Байдена в отношении Белоруссии. Если Дональд Трамп пассивно реагировал на события в республике, то выступления и программа нового хозяина Белого дома свидетельствуют о том, что он придерживается противоположных взглядов на внешнюю политику. Байден считает, что на Белом доме лежит ответственность за всё, что происходит в мире, а главной целью Вашингтона должна стать ценностная миссия по так называемому распространению демократических институтов, но не у себя в стране, то есть в США, где с этим все, как мы увидели, плохо, а за рубежом, в других странах, прежде всего на постсоветском пространстве.

При правлении Байдена Запад может существенно усилить санкционное экономическое давление на республику, в результате чего её внутриполитическое положение будет еще больше зависеть от России. И в принципе, именно Россия обеспечивает стабильность Белоруссии — и экономически, и в смысле обеспечения безопасности. Пока Белоруссия находится «под крылом РФ» волноваться белорусам не о чем.