Редакция одного из наиболее авторитетных медицинских журналов мира с почти двухсотлетней историей, британо-нидерландского издания The Lancet, признала высокую эффективность и первенство вакцины «Спутник V»

Опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V»

Во вторник, 2 февраля, один из наиболее авторитетных медицинских журналов мира с почти двухсотлетней историей — британо-нидерландское издание The Lancet («Ланцет») — опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По оценке авторов публикации, разработчики вакцины на примере более чем 20 тысяч добровольцев продемонстрировали, что российский препарат не вызывает серьёзных побочных эффектов и формирует устойчивый иммунитет. Исследования «Спутника V» показали эффективность вакцины на уровне 91,6%. А для одной из главных «групп риска» — людей старше 60 лет — показатель эффективности составил 91,8%.

Публикация результатов третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» в The Lancet заставила замолчать тех, кто критиковал ее, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. У Украины больше нет аргументов: мир признал, что «Спутник V» — лучшая вакцина

«Всего три вакцины в мире, включая «Спутник V», обладают эффективностью свыше 90%, при этом «Спутник V» превосходит другие вакцины в этой категории в безопасности и проверенности платформы, лёгкости транспортировки благодаря температурному режиму плюс два-восемь градусов, и более доступной цене. «Спутник V» — вакцина для всего человечества», — отметил Дмитриев. В свою очередь, экс-президент СССР Михаил Горбачев поддержал идею выдвинуть создателей российской вакцины «Спутник V» на Нобелевскую премию.

Уникальная особенность публикации в журнале The Lancet с результатами третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V» состоит в том, что редакторы журнала написали предисловие к статье, где признали эффективность вакцины, подчеркнул профессор Сколковскго института науки и технологий Дмитрий Кулиш. «В этом предисловии все чудеса и происходят. Предисловие написано двумя очень яркими и известными профессорами из Великобритании. Там написано, что разработка вакцины «Спутник V» активно критиковалась за спешку, срезание углов и недостаточную открытость данных… Но теперь на основании тех данных, которые здесь опубликованы, мы подтверждаем, что научность и эффективность «Спутник V» доказана. Они также признали, что «Спутник V» первый», — сказал Кулиш.

Реакция в Европе на публикацию в The Lancet

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», обнародованные в журнале Lancet. «Мы всегда говорили, что будет сердечно приветствовать любого, кто запросит регистрацию от Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА). Я говорила об этом с российским президентом, мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине. Любая вакцина приветствуется в Европейском Союзе, но будут допущены лишь те, которые предоставят ЕМА необходимые данные», — заявила она 2 февраля в интервью телеканалу ARD.

«Сегодня мы видели публикации, которые указывают на высокую эффективность вакцины «Спутник V». Но мы не можем распространять ее во Франции, пока российский производитель не отправил разрешение о выходе на рынок нашим властям. Это нормально, это вопрос санитарной безопасности», — сказал 3 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1. «Как только он (российский производитель — прим.) её представит, в короткие сроки европейские органы и национальные власти стран ЕС в независимой манере рассмотрят с научной точки зрения эту вакцину. И в зависимости от этих результатов и доказательств мы её утвердим или нет. Надо понимать, что это не политическое решение. Это научное решение», — подчеркнул французский президент. Бортник объяснил, кому на Украине мешает российская вакцина © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер, говоря о возможной регистрации российской вакцины «Спутник V» в ЕС, заявил, что будет рад любой вакцине, успешно прошедшей проверку Европейского медицинского агентства (EMA), и место производства препарата не имеет значения.

« «Спутник»… Лично мне всё равно, какое у вакцины название, место производства и создания. Всё всегда зависит от качества, которое в Европе проверяет EMA. Это значит, что вакцины должны пройти определенную проверку. И я буду рад любой вакцине, которая успешно пройдет эту проверку, потому что я буду знать, что это отличная вакцина», — сказал Аншобер на пресс-конференции 4 февраля.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что EMA нужно будет рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса, и «геополитических табу» в этом вопросе быть не должно. Подобные заявления в последние дни сделали представители властей Испании, Финляндии, Италии и ряда других стран ЕС.

В Чехии и Словакии хотят пойти венгерским путём, в Германии готовятся производить «Спутник V»

Не исключено, что в Чехии и Словакии не будут ждать решения Брюсселя, а зарегистрируют «Спутник V» по национальной процедуре, как это уже сделала Венгрия 22 января. Так, премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 3 февраля: «В пятницу лечу в Будапешт за Виктором Орбаном, чтобы обменяться информацией о том, как венгерская сторона решает (вопрос использования вакцины «Спутник V» — прим). Необходимо посмотреть, если эти вакцины безопасны с точки зрения здоровья, и абсолютно всё равно, какое они имеют происхождение. Последняя информация говорит о том, что они очень качественные».

Ранее советник премьера по вопросам здравоохранения и экс-глава Минздрава страны Роман Примула сообщил, что Бабиш весьма недоволен задержками поставок ныне используемых в Чехии вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna. По той же причине — недостатка в стране вакцин против COVID-19 — Ассоциация союзов работодателей Словакии 3 февраля призвала правительство республики срочно зарегистрировать и предложить для использования российскую вакцину «Спутник V», сообщил вице-президент ассоциации Растислав Махунка.

Также 3 февраля немецкое издание Die Welt со ссылкой на подтверждение, полученное от канцелярии премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, сообщило, что российский разработчик вакцины «Спутник V» направил компании IDT Biologika запрос на производство препарата в Германии. В самой компании эту информацию комментировать отказались. Однако тот же день глава немецкого Минздрава Йенс Шпан заявил, что Германия выступает посредником в вопросе о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе до одобрения ее применения, поскольку пандемию можно победить только общими усилиями. Разработчик рассказал, что украинская вакцина сделала с кроликами © CC0, Pixabay

За пределами ЕС уже почти два десятка стран зарегистрировали у себя вакцину «Спутник V». В среду, 3 февраля, это сделали в Никарагуа и Мексике, то есть российский препарат зарегистрирован в первой стране Северной Америки. К этому моменту вакцину на законных основаниях уже применяют в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении.

Хроника вакцинации в мире

В мире вакцину от коронавируса получили больше 101 миллионов человек, сообщило 2 февраля агентство Bloomberg. Число вакцинированных в США (32,8 миллиона людей) превысило число тех, кто болеет или переболел COVID-19. В Великобритании привиты более половины жителей старше 70 лет, заявил в тот же день министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок. По его словам, в целом в Соединённом Королевстве вакцинация уже охватила свыше 9,2 миллиона человек из 67 миллионов жителей, а более 494 тысяч уже сделали вторую прививку. В Германии по состоянию на 4 февраля число поставленных прививок от COVID-19 достигло 2 848 022, доля получивших первую дозу вакцины составляет 2,52% от населения страны, а получивших вторую дозу — 0,91%.

В Пакистане 3 февраля началась вакцинация населения от COVID-19, для прививок используется препарат китайской компании Sinopharm, 500 тысяч доз которого были поставлены на безвозмездной основе в минувшее воскресенье. В 500 центрах вакцинации, расположенных в разных городах, могут ежедневно быть привиты 40 000 человек, заявили в правительстве.

Израиль расширяет программу по вакцинации от коронавируса. Если раньше прививались в основном жители старше 50 лет, то с 4 февраля прививку могут получить все, кто достиг 16-летия. По данным больничных касс Meuhedet и Maccabi, в последнее время в программе вакцинации участвуют все меньше жителей Израиля. Так, если в январе ежедневно прививку получали более 200 000 человек, в последние дни этот показатель снизился примерно в два раза.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля признала упущения, допущенные структурами ЕС при закупке вакцин от коронавируса. По ее словам, ЕС недооценил, какие осложнения могут возникнуть при производстве этих препаратов. Глядя на ситуацию сегодня, указала она, становится понятно, что надо было больше думать о проблемах «массового производства вакцин».

Днём ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ ведет переговоры о поставках вакцин нуждающимся странам с разными производителями. «ВОЗ очень активно подключена, переговоры идут со всеми странами на самом высоком уровне, ожидаем и поддержку России, других стран, чтобы предоставить вакцину всем нуждающимся», — пояснила она.

По данным Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), в рамках инициативы COVAX, организованной совместно с ВОЗ, менее развитым странам мира могут быть предоставлены 336 млн доз вакцины компаний BioNTech и Pfizer и 1,2 млн доз препарата концерна AstraZeneca. Ожидается, что в каждой из 145 стран, подавших заявку на участие в программе, могут быть привиты около 3,3% населения. Поставки должны начаться еще до конца февраля, именно на них рассчитывают власти Украины.

При этом в большинстве стран ЕС вакцину AstraZeneca будут использовать только для людей не старше 55-65 лет. А швейцарский медицинский регулятор Swissmedic потребовал от концерна AstraZeneca дополнительные данные для проверки возможной регистрации его вакцины от COVID-19 в Швейцарии. EMA ранее разрешило допустить этот препарат на рынок Евросоюза, указав, что данных о его эффективности среди больных старше 55 лет недостаточно.