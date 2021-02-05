Зеленский принял два решения, которые свидетельствуют либо о его уверенности в себе, либо о полном контроле США над украинской внешней политикой и субъектностью

Накануне президент Украины прекратил вещание трех телеканалов: NewsOne, Zik и «112». В прошлом году был запрещен телеканал КРТ. То есть закрыты уже четыре украинских телеканала. Еще более шокирует другой запрет «слуги народа»: он ввел санкции против инвесторов завода «Мотор Сич». Это граждане Китая. Оба решения объединяет то, что они лоббированы Вашингтоном. Внешнему управлению Киева из США больше не нужно доказательств.

Суть дела

Подсчитаны убытки Украины от действий Зеленского против Китая © пресс-служба президента Украины Ван Цзиня. Санкции введены на три года.

Skyrizon является инвестором украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». Китайские инвесторы приобрели акции предприятия в 2016 году. В августе 2020 года прокуратура Украины арестовала акции после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.

Ответ не заставил себя ждать. Пекин, в отличие от Москвы, не испытывает к Киеву братских чувств в отношении общей истории. Китайские инвесторы «Мотор Cич» обратились к ведущим мировым юридическим компаниям для взыскания с Украины $3,5 млрд компенсации. Именно в эту сумму они оценили нанесенный ущерб от этой ситуации. Подсанкционные субъекты считают себя пострадавшей стороной и не склонны к примирению. Для них все только начинается. Их интересы полностью поддерживаются официальным Пекином.

Министерство иностранных дел Украины получило ноту от китайской стороны по ситуации вокруг предприятия «Мотор Cич». Нота является конфиденциальной дипломатической перепиской, поэтому ее содержание не разглашается. Ранее появилась информация, что МИД Китая призвал Украину защитить права китайских компаний.

Немного истории

Ошейник для Зеленского. Драфты и кейсы нашего хуторка © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Но когда завод был продан Китаю и дело было сделано, вмешались США, которым «большой скачок» Пекина не нужен. Новый спор вокруг АО «Мотор Сич» вышел на новый виток после того, как США ввели санкции против компаний и граждан КНР, которые являются инвесторами предприятия. Предприятие получило от компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) $100 млн под 0,3% годовых в рамках договора займа с китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. В мае 2017-го было заявлено, что «Мотор Cич» и китайская компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited планируют построить завод в городе Чунцин, чтобы производить авиадвигатели по украинским технологиям.

Но уже в апреле 2018 СБУ провела обыски на заводе. Объяснялось, что китайцы установили опосредованный контроль над контрольным пакетом акций «Мотор Cич». Суд наложил арест на 56% акций, которыми владели китайские компании. В августе 2020 года компания DCH украинского олигарха Александра Ярославского, который известен как сторонник сотрудничества с китайским бизнесом и находится в дружеских отношениях с учредителем Alibaba Джеком Ма, решила поучаствовать в судьбе «Мотор Cич». Дочерняя компания Skyrizon — Beijing Xinwei Technology Group Skyrizon — и DCH подали совместную заявку в Антимонопольный комитет Украины, планируя получить контроль над предприятием.

4 декабря 2020-го китайские компании сообщили об обращении в международный арбитраж с иском к Украине на 3,5 миллиарда долларов. Украину обвиняют в экспроприации инвестиций и нарушении соглашения о защите инвестиций между Украиной и Китаем. Международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird будут представлять интересы китайских инвесторов, советником по украинскому праву будет юридическая компания Arzinger. США тоже публично выступили против продажи «Мотор Cич» китайским инвесторам в 2019 году. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время выступления в Киеве заявил, что Китай украл технологии истребителей F-35 и подобная кража военных технологий может ждать и Украину.

Китайский смерч

Пламенный «Мотор». Как американцы бросили Украину на «войну» с Китаем © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

Однако, считают китайские инвесторы, украинские власти выступили в фарватере американских интересов — 14 января этого года Министерство торговли США включило компанию Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU). Beijing Skyrizon отмечает, что в результате украинских санкций она будет незаконно лишена своих прав и вынуждена прервать отношения с «Мотор Cич», что повлечет огромные необратимые убытки.

При этом китайские инвесторы отмечают, что Печерский районный суд Киева вынес решение, в котором признал компанию Skyrizon и китайских инвесторов потерпевшей стороной от противоправных действий СБУ.

Как уже было сказано, акции «Мотор Cич» находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств по делу, возбужденному в 2017 году. Дальше совсем не по-китайски. «Со стороны государства Украина такие действия — это варварский грабеж и серьезное нарушение законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом, беспрецедентное неуважение к принципам и правилам международной торговли, а также серьезное нарушение соответствующих положений Соглашения между Правительством Украины и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций», — говорится в заявлении китайской компании и указывается, что она будет использовать «все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов».

Но есть нюансы

Впрочем, угрозу в покупке Китаем «Мотор Cич» видят не только в США. Центр исследования армии, конверсии и разоружения (ЦДАКР) также считает эту сделку недопустимой. По мнению аналитиков, такое сотрудничество с Китаем несет угрозы национальной вертолетной программе, развитию ракетных программ (в том числе — для потребностей украинских Вооруженных сил), авиастроению и созданию беспилотников.

В ЦДАКР считают, что это может привести к передаче через китайские компании в руки России критических технологий авиационного двигателестроения, учитывая, что Китай и РФ реализуют совместные вертолетные программы, в которых может быть использована продукция «Мотор Cич». По мнению экспертов, продажа запорожского предприятия угрожает развитию сотрудничества Украины с НАТО и ЕС, в том числе по проектам, которые крайне необходимы для построения эффективной системы обороны в условиях конфликта с Россией. В любом случае этот конфликт может обернуться серьезным охлаждением отношений с властями КНР и будет иметь негативные экономические последствия.

Китай сделал Зеленскому предупреждение насчет «Мотор сичи» © пресс-служба президента Украины Чжан Сиюнь заявлял, что китайские банки готовы вкладывать деньги в украинские объекты инфраструктуры, которые будут задействованы в организации «Шелкового пути». Теперь это стало частью истории.

Зато реальностью стала атака Китая в международных судах — не только по иску на 3,5 миллиарда долларов, который инвесторы подали в связи с «Мотор Cич», но также и по возврату вложений, которые были сделаны до этого. Речь идет о кредите в размере 1,5 миллиарда долларов, которые государственный Экспортно-импортный банк Китая предоставил Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) в декабре 2012 года на закупку зерна. Условия этого договора оказались очень обременительны для ГПЗКУ, из-за него компания работает в убыток.

Кто виноват и что делать

Вся суть в том, что «Мотор Сич» — единственное в Украине частное предприятие подобного профиля, которое действует в паре с государственным конструкторским бюро, КБ Ивченко-Прогресс по проектированию, производству, сертификации и постановке в серийное производство газотурбинных авиационных и других двигателей.

Другие предприятия подобного типа, такие как «Зоря», Южмаш, бронетанковый кластер в Харькове, все остались в государственной собственности как на уровне конструкторского бюро, так и на уровне непосредственно завода. Если Китай выиграет в международных судах, то для Киева это будет иметь сокрушительные последствия с финансовой точки зрения. Государство не имело права вмешиваться в сделку.

Китай и китайские инвесторы уже сделали свои выводы и ставят на паузу существующие масштабные проекты с Украиной, которые были анонсированы совсем недавно. Зеленский слишком поздно осознал стратегическую важность «Мотор Сич». Но скорее всего, он и не понимал ее никогда. Просто выполнил приказ Вашингтона.