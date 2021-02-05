Санкции Владимира Зеленского против NewsOne, ZIK и «112 Украина» не могли не привлечь внимания националистов. Однако при общей поддержке закрытия телеканалов на практике «единого фронта в поддержку власти» не возникло

Стоит отметить, что националисты восприняли решение Зеленского с определенным недоверием. Особых иллюзий о том, что представляет из себя действующий президент со своими «слугами народа», у них нет. Да и не для того они ругали действующую власть столько лет, чтобы разом «перестроиться на лету» в ее восторженных апологетов.

Сдержанный оптимизм

Националисты пообещали открыть сафари на журналистов телеканала «Наш» © Facebook, C14 news - резерв | Facebook, C14 news - резерв | Перейти в фотобанк задал вопрос 3 февраля в своем Telegram-канале (из-за частых блокировок в Facebook и Twitter «азовцы» практически целиком перенесли свою интернет-активность в этот мессенджер) руководитель киевского отделения «Национального корпуса» Сергей Тамарин.

И предложил несколько вероятных версий: «Или зелю (именно так, со строчной буквы. — Авт.) заставил к радикальным действиям новый президент США? Только вчера был телефонный разговор с Америкой. Или он просто испугался безумных рейтинговых потерь из-за постоянной травли в телевизоре? Поэтому решил разбить его. А может, это банальное заигрывание с патриотическим избирателем?»

Более расположенным к закрытию каналов оказался глава черкасского отделения «Нацкорпуса» Дмитрий Кухарчук, написавший 3 февраля в Telegram: «Это сообщение, за которое я могу сказать Зеленскому: спасибо!»

Вождь партии Андрей Билецкий сформулировал 3 февраля в Telegram-канале свою первую реакцию на действия Зеленского так: «Что можно сказать? При полном отсутствии симпатии к Зеленского — это поступок!»

Позже в тот же день Билецкий опубликовал еще одно заявление, на этот раз уже официальное, которое затем репостнули и в Telegram-канале партии: «Мы, как национальное движение, полностью поддерживаем решение СНБО о введении санкций в отношении телеканалов Медведчука. И это действительно большой шаг вперед к победе Украины в гибридной войне с Кремлем».

«Сейчас распространяется информация о том, что пятая колонна пытается организовать массовые беспорядки в поддержку помоек Медведчука, — пишет далее Билецкий. — Хочу предостеречь антиукраинские силы: даже не пытайтесь дестабилизировать ситуацию в Украине! Мы — ветераны, националисты, активная молодежь — готовы всеми нашими силами помочь государству в случае подобных противоправных действий антиукраинских сил. И готовы действовать решительно, чтобы навести порядок в стране».

«Добьем гнид»: националисты готовят нападение на канал НАШ © Facebook, НАШ | Facebook, НАШ | Перейти в фотобанк видеообращение: «Второе февраля — день, который может войти в историю Украины как день возрождения, день внутригосударственного реванша… После подписания решения вся патриотическая Украина стиснула кулачки в ожидании, когда это ж это прокремлевское д****о отключат от эфира. Произошло это очень быстро… Много кто по поводу такого решения ссылается на Байдена, другие говорят, что Зеленский отстаивает собственные интересы, потому что по данным неких социологий «ОПЗЖ» обошло «Слугу доверия» в рейтинге доверия на будущие парламентские выборы. Однако факт остается фактом… Тут, как бы это все пафосно не звучало, всей патриотической Украине надлежит объединиться и помочь Зеленскому отстоять это решение СНБО».



Кстати, активисты «Нацкорпуса» действительно заблокировали 3 февраля автобусы «Патриотов — За жизнь», ехавшие из Харькова в Киев.

Достаточно сочувственно прокомментировал действия президента в Facebook и Telegram Андрей Ильенко, дважды как мажоритарщик от Киева представлявший «Свободу» в Верховной Раде VII (2012 — 2014 годы) и VIII (2014 — 2019 годы) созывов: «Первое государственническое решение Зеленского в его политической карьере. Лучше поздно, чем никогда… Посмотрим, чем эта история закончится, конечно».

Судя по всему, и Ильенко испытывает определенные сомнения по поводу того, зачем это все затеял Зеленский и не «переиграет ли назад» уже в ближайшее время.

Впрочем, «Свобода» находится ближе к центру, нежели «Нацкорпус», и не так жестко критиковала Зеленского все последние годы за политику в Донбассе, так что ей легче произнести одобрительные слова в адрес действующего президента.

К тому же партия ранее ежегодно получала сотни тысяч гривен от Министерства молодежи и спорта Украины на проведение фестиваля «Голосеевская крыивка» и других мероприятий. Последний раз выделение денег прошло еще при Порошенко, в 2020-м фестиваля не было из-за пандемии, но в 2021-м его скорее всего попытаются провести, так что вставать в жесткую конфронтацию с властями страны «свободовцам» невыгодно.

«Зеленский, так держать!»

Гораздо более восторженно, нежели его прочие коллеги, воспринял произошедшее бывший лидер «Правого сектора»*, возглавляющий ныне Державническую инициативу Яроша. Если в «Нацкорпусе» о поддержке Зеленского говорят сдержанно, пытаясь при этом в очередной раз возглавить националистов «ради общего дела» и направить на разгром личных врагов Билецкого, то Ярош вновь показал себя не как умелый политик.

«Зеленский положительно удивил… Удар по кремлевскому холую Медведчуку и его банде полностью поддерживаю!.. Господин Зеленский, так держать! Если надо будет помощь в деле защиты государства — говорите», — написал Ярош в Facebook.

Позже в тот же день он опубликовал еще один пост, заявив, что «в случае попыток антигосударственных формирований («ОПЗЖ» и им подобных) дестабилизировать ситуацию в государстве Украинская добровольческая армия готова всеми имеющимися силами и средствами помочь государственным силовым структурам в подавлении антиукраинского мятежа… В связи с возможным обострением ситуации, всем резервным частям и подразделениям УДА дано распоряжение привести в состояние повышенной готовности весь личный состав».

Демократическая цензура: почему на Украине закрыли три телеканала © Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Перейти в фотобанк Андрей Тарасенко вообще промолчал.

Отдельная история с «Обществом будущего» (до 2019 года — С14) Евгения Карася и Андрея Медведько. Медведько 3 февраля опубликовал на одной из своих страниц в Facebook слегка измененные строки из знаменитой песни «Мы — черный отряд Флориана Гайера», использовавшейся в том числе эсэсовцами из одноименной дивизии. Получилось, в переводе с немецкого, так: «Мы — черный отряд Зеленского, хей-хо, / И мы хотим биться с тиранами, хей-хо. / Пики вперед, коли без промедления, / Пустим Медведчуку красного петуха».

«Этот день мы приближали как могли»

Само собой, националисты поспешили использовать момент в свою пользу и напомнить, что именно они изначально добивались закрытия телеканалов Медведчука. То есть подводят аудиторию к мысли, что произошедшее теперь это именно и есть заслуга.

«"Нацкорпус" еще с 2016 подчеркивал необходимость немедленного закрытия каналов с российской пропагандой, которые финансируются из Кремля для ведения гибридной информационной войны с Украиной, — напомнили 3 февраля в Telegram-канале партии. — «Национальный корпус» пикетировал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, требуя лишить лицензии пророссийские телеканалы, и «разминировал» украинское инфопространство, пикетируя офисы антиукраинских телеканалов «NewsOne», «112 Украина» и ZIK».

В свою очередь, бессменный лидер «Свободы» Олег Тягнибок написал тогда же в Facebook о ведущей и направляющей роли именно его партии: «Можно было просто взять и закрыть. Одним указом. Как и предлагала «Свобода», кстати, с самого начала войны. Пункт программы партии: «5.5. Лишать лицензий те СМИ, которые нарушают языковое законодательство, унижают национальное достоинство украинский, распространяют дезинформацию или осуществляют антиукраинскую пропаганду». Можно было сделать это и в 2018-м, когда в парламенте голосовали соответствующее постановление. «Свободовцы», конечно, его поддержали. Но СНБО во главе с Порошенко (именно к ним апеллировали народные депутаты в постановлении) дело так и не завершили. Потому, видимо, и не хотели завершить».

Порошенко, кстати, от души попинали и «азовцы» за недостаточно жесткую позицию.

Так, глава центрального штаба «Нацкорпуса» Жорин разместил в своем Telegram-канале ссылку на новость «Порошенко не понравилась блокировка каналов Медведчука», которую затем репостнул Кухарчук. В свою очередь, занимавший до Жорина пост главы центрального штаба Родион Кудряшов написал в Telegram про бывшего президента, что тот сейчас «так сильно боялся согласиться с Зеленским, что по факту поддержал Медведчука».

От стикеров до драк

Само собой, что просто заявить «мы ранее за это выступали» было недостаточно, надо было как-то дополнительно привлечь к себе внимание.

В отличие от «Свободы», не сделавшей ровно ничего, в «Нацкорпусе» поступили достаточно оригинально. В официальном заявлении партии 3 февраля с пафосом заявлялось, что «"Национальный корпус" обязательно проконтролирует выполнение решения СНБО и президента», как будто от них вообще что-то зависит. «Контроль» выразился в том, что 3 февраля активисты «азовской» партии пришли к офису ZIK, а 4 февраля к офисам NewsOne и «112 Украина» и… заклеили их двери стикерами. Вот и все.

Правда, даже в комментариях в Telegram-канале «Нацкорпуса» многие удивляются — какой смысл был в визитах к уже закрытым без всякого участия партии каналам?

Гораздо умнее и с меньшей потерей сил поступил бывший глава одесского отделения «Правого сектора»* Сергей Стерненко, объявивший 3 февраля флешмоб по отправке сообщений в службу поддержки с целью заблокировать страницы телеканалов Медведчука на YouTube. Это уже шаг в дальнейшем направлении, и, если удастся добиться результата, это большой плюс в формирование «списка достижений» Стерненко, который активно раскручивает себя как самостоятельный политик.

Как минимум же пока что за сутки с небольшим пост Стерненко набрал 3,2 тыс. лайков и около 370 репостов, то есть привлек к нему новую аудиторию.

Что касается «Общества будущего», оно провело 4 февраля акцию у офиса телеканала «НАШ», требуя его закрытие. На мероприятие, судя по оценке интернет-издания «Буквы», собралось около 40 человек, как из «Общества будущего», так и из других правых организаций.

Изначально уже в анонсе указывалось участие в акции «Сокола» (молодежного крыла «Свободы»), «Традиции и порядка» и «Правого сектора». Тот же, но даже более широкий список организаций перечислил лидер «Общества будущего» Евгений Карась после акции: «Благодарность «Правому сектору», большой отряд был казаков (в репортажах виден и флаг организации. — «Авт».). «Традиции и порядку». «Соколу». «Неизвестному патриоту». И активным ветеранам!»

Интересный момент — эта акция первая, проведенная Карасем с союзными организациями (список таковых, кстати, с тех пор мало изменился) за два года. Предыдущая — марш «Бандера, вставай!» к зданию МВД — имела место 18 февраля 2019 года. А вот потом С14 резко выпала из уличной активности, попутно сменив название.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.