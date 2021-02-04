Практически сразу телеканалы пропали из эфира. Попавшие под санкции «телекнопки» связывают с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
Издание Украина.ру собрало мнения экспертов и лидеров мнений по этому поводу:
Украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожый:
— С правовой точки зрения это преступление. Это превышение властью служебных полномочий, это препятствование журналистской деятельности, препятствование законной коммерческой деятельности. Это антиконституционно, и это противоречит нормам европейского права.
Украинский политолог, замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов:
— Я уверен, что подобные действия сделают партию (ОПЗЖ) более популярной, она и так уже, по опросам, на первом месте. Скорее всего, после вчерашних действий рейтинг «Слуги народа» и Зеленского еще больше упадет, особенно в категории граждан, которые были к нему лояльны, но которые не воспринимают такие диктаторские методы. Такого в свое время не делал даже Порошенко, понимая, что это полный волюнтаризм.
Политолог, директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко:
— Скажем откровенно: каналы не играли какую-то заметную роль в формировании «антизеленских», антипрезидентских настроений. Они сыграли свою роль в формировании некой среды.
Условно говоря, есть ОПЗЖ, политическая сила, которая стоит за этими тремя каналами. И эти каналы работали в своей нише на электорат ОПЗЖ. Электорат ОПЗЖ на протяжении двух лет практически не рос. Он закапсулировался.
ОПЗЖ превратилась в такую себе Коммунистическую партию, которая будет перекочёвывать из одного парламента в другой, не демонстрируя при этом роста электоральных симпатий. Зачем нужно было закрывать каналы, я не знаю, потому что это только привлекло больше внимания и к ОПЗЖ, и к Медведчуку, и к самим каналам.
Политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев:
— Зеленского раздражает падение его персонального рейтинга, его раздражает падение рейтинга «Слуги народа», которая оказалась на четвертом месте, и раздражает рост рейтингов Медведчука, Порошенко, Юлии Тимошенко.
Поэтому, с одной стороны, есть внешние причины — это стремление показать, что Зеленский готов в отношениях с США зайти гораздо дальше Порошенко, с другой стороны, это внутриполитические причины — падение рейтинга власти и стремление отвлечь общество от неблагоприятных для власти тем.
Политолог, директор Украинского Института политики Руслан Бортник:
— Это решение, принятое 15 ведущими государственными деятелями страны, обязанными соблюдать верховенство права и Закона, ставит под сомнение существование демократического и правового государства Украина, позволяет (учитывая ситуацию в КСУ, выборы на Донбассе и т.д.) говорить о ползучем… Это серьезно дискредитирует Украину на международной арене.
Бывший народный депутат, журналист Елена Бондаренко:
— Власть сейчас будет окрылена молчанием так называемых международных структур, которые якобы защищают свободу слова, то есть это все пройдет для власти в мягком варианте: кто-то погрозит пальцем, кто-то выразит обеспокоенность. Поэтому я думаю, что он (Зеленский. — Ред.) пойдет дальше, тем более что он и идет по нарастающей в плане затыкать рты.
Это же не первая такая попытка и не первое действие. Летом закрыли канал КРТ — «Киевская Русь — телевидение». Потом начали расширять санкционные списки литературы, в которые даже попали украинские гении, такие как Булгаков, например. Потом начали закрывать людей по каким-то надуманным обвинениям для того, чтобы немножко умерить критику в Telegram-каналах. Теперь они пошли дальше, наступают на целые телеканалы.