Во вторник, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций в отношении депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также 8 компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne

Козак назвал лживыми аргументы украинских властей о санкциях © NEWSONE Виктором Медведчуком.

Издание Украина.ру собрало мнения экспертов и лидеров мнений по этому поводу:

Украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожый:

— С правовой точки зрения это преступление. Это превышение властью служебных полномочий, это препятствование журналистской деятельности, препятствование законной коммерческой деятельности. Это антиконституционно, и это противоречит нормам европейского права.

Украинский политолог, замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов:

— Я уверен, что подобные действия сделают партию (ОПЗЖ) более популярной, она и так уже, по опросам, на первом месте. Скорее всего, после вчерашних действий рейтинг «Слуги народа» и Зеленского еще больше упадет, особенно в категории граждан, которые были к нему лояльны, но которые не воспринимают такие диктаторские методы. Такого в свое время не делал даже Порошенко, понимая, что это полный волюнтаризм.

Политолог, директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко:

Украина ввела санкции против авиакомпаний, которыми летал Медведчук и Козак — СМИ © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Условно говоря, есть ОПЗЖ, политическая сила, которая стоит за этими тремя каналами. И эти каналы работали в своей нише на электорат ОПЗЖ. Электорат ОПЗЖ на протяжении двух лет практически не рос. Он закапсулировался.

ОПЗЖ превратилась в такую себе Коммунистическую партию, которая будет перекочёвывать из одного парламента в другой, не демонстрируя при этом роста электоральных симпатий. Зачем нужно было закрывать каналы, я не знаю, потому что это только привлекло больше внимания и к ОПЗЖ, и к Медведчуку, и к самим каналам.

Политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев:

— Зеленского раздражает падение его персонального рейтинга, его раздражает падение рейтинга «Слуги народа», которая оказалась на четвертом месте, и раздражает рост рейтингов Медведчука, Порошенко, Юлии Тимошенко.

Поэтому, с одной стороны, есть внешние причины — это стремление показать, что Зеленский готов в отношениях с США зайти гораздо дальше Порошенко, с другой стороны, это внутриполитические причины — падение рейтинга власти и стремление отвлечь общество от неблагоприятных для власти тем.

Политолог, директор Украинского Института политики Руслан Бортник:

Козак прокомментировал санкции Зеленского против него © NEWSONE

Бывший народный депутат, журналист Елена Бондаренко:

— Власть сейчас будет окрылена молчанием так называемых международных структур, которые якобы защищают свободу слова, то есть это все пройдет для власти в мягком варианте: кто-то погрозит пальцем, кто-то выразит обеспокоенность. Поэтому я думаю, что он (Зеленский. — Ред.) пойдет дальше, тем более что он и идет по нарастающей в плане затыкать рты.

Это же не первая такая попытка и не первое действие. Летом закрыли канал КРТ — «Киевская Русь — телевидение». Потом начали расширять санкционные списки литературы, в которые даже попали украинские гении, такие как Булгаков, например. Потом начали закрывать людей по каким-то надуманным обвинениям для того, чтобы немножко умерить критику в Telegram-каналах. Теперь они пошли дальше, наступают на целые телеканалы.