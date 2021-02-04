Более пятидесяти суток продолжается «налоговый майдан» в Киеве. Одновременно в разных городах создаются первичные организации движения «SaveФОП». Предприниматели требуют сохранения упрощённой налоговой системы и отступаться от своих требований не собираются

«Мы надеялись на совесть у народных депутатов, но нет там совести. Поэтому у нас нет вариантов, мы должны переходить к активным действиям», — сказал лидер движения Сергей Доротич в очередном видеоотчёте с Майдана.

Он рассказал, что микропредприниматели будут проводить акции — пока не в общенациональном масштабе, а «на местах».

«У нас нет другого выбора. Нам надо будет действовать оперативно и быстро, чтобы в какой-то мере удивлять и правоохранителей, и власть», — отметил Доротич.

Он добавив, что о проведении акций правоохранителей будут оповещать заблаговременно, как этого требует законодательство, но подчеркнул: понятие «заблаговременно» — довольно-таки растянуто (размыто. — Ред.)». «Нужна сильная Украина, чтобы противостоять России»: ФОПы пожаловались Европе и Америке © AFP, Sergei SUPINSKY

«Поэтому не обижайтесь, дорогие правоохранители, у нас нет выбора, власть имущие его нам не оставили», — еще раз сказал лидер движения ФОПов, пояснив, что трактовать понятие «заблаговременно» предприниматели будут на своё усмотрение — «как мы считаем, когда у нас это «заблаговременно».

Он анонсировал посещение протестующими в четверг некоторых мест, «где живут народные депутаты, где они работают». При этом Доротич посоветовал предпринимателям приезжать к месту встречи без опознавательных знаков движения — «чтобы правоохранители вам не мешали».

По словам Доротича, дальнейшие планы протестующие обсудят.

«Я думаю, нам нужно вернуться к перекрытию… к переходам в дозволенных местах на международных трассах, на трассах межгородского сообщения. Не хочет нас слышать власть, ну, значит, мы должны применять все действия для защиты своих законных прав и интересов.

Тем более что нам президент показывает, что судебная ветвь власти у нас в стране не работает», — сказал лидер «SaveФОП».

И добавил: «А раз так, нам надо рассчитывать только на себя, будем действовать любым способом».

В настоящее время эти «способы» сводятся к пикетам. Сегодня протестующие дежурят в Конча-Заспе. Впрочем, своё намерение поговорить с президентом Владимиром Зеленским ФОПам осуществить пока не удалось.

Как сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на Доротича, «в то время как ФОПовцы ждали кортеж Зеленского у главного въезда на территорию госдач, кортеж президента покинул территорию своей резиденции через боковой выезд».

В связи с этим Доротич заявил, что в пятницу утром они повторно приедут в Конча-Заспу, но дежурить будут уже возле всех выездов из территории госдач.

Лидер «SaveФОП» в своём видеоотчёте упомянул также о неких «зрадниках», которые, по его словам, были в своё время внедрены в движение, а теперь пытаются его каким-то образом «дискредитировать и распотрошить». «Побороть гидру коррупции». ФОПы в Киеве объявили мобилизацию на «налоговый майдан» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Смотрите, не удавитесь, — посоветовал им Доротич. — Мы занимаемся своим делом, микропредпринимательством. Поэтому все те ярлыки, которые вы на нас лепите, лепите себе на пятую точку».

Что касается готовящихся акций предпринимателей, то, по словам лидера движения, они пока не обязательны и могут рассматриваться как тренировка: «мы в какой-то мере тренируемся, тренируемся оперативно принимать меры».

«Потому что ни для кого не секрет, что за нами внимательно следят правоохранительные органы», — пояснил Доротич, рассказав, что, как только он написал про готовящийся автопробег, сразу же ему последовал звонок из этих самых органов.

«Они находятся в наших чатах, они контролируют это. И, я убеждён, их сотрудники находятся среди нас», — сказал Доротич, добавив, что никакого заговора и никаких беспорядков ФОПы не готовят.

«У нас нет политических требований, кроме отставки, конечно, Данилы Гетьманцева и рассмотрения деятельности Кабинета министров, который карантином нам очень сильно подпортил нервы и финансовое наше состояние», — подчеркнул лидер протестующих ФОПов.

По его словам, микропредприниматели не поднимают вопрос о смене политического режима (тут Доротич добавил, что, «к сожалению… каждая новая власть хуже предыдущей, как оказывается»). ФОПы ждут, когда «Украина взорвётся» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поскольку у нынешней власти «нет совести», и к требованиям предпринимателей она прислушиваться не хочет, то ФОПам следует готовиться к активным действиям ради защиты своих интересов, одновременно продолжая «держать Майдан».

Напомним, акция протеста предпринимателей началась 15 декабря со стычек с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Впоследствии протесты продолжались относительно мирно, приняв форму дежурства на Майдане, где представители движения из разных городов сменяют друг друга. Одновременно на местах создаются первичные организации движения.

Предприниматели требуют отменить решение о введении кассовых аппаратов для малого бизнеса, протестуют против непомерных штрафов и против избирательного, по их словам, применения ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. В последнее время добавилось требование борьбы с коррупцией.

Ранее парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для некоторых категорий ФОП до 2022 года. Участники митинга недовольны принятым проектом закона, так как в документе есть много категорий, на которых отсрочка по кассовым аппаратам не распространяется.