Закрытие оппозиционных телеканалов в «Оппозиционной платформе — За жизнь» встретили с осуждением. Но есть в политсиле и те, кому репрессии президента Владимира Зеленского в отношении этих СМИ на руку

В среду, 3 февраля, Министерство культуры Украины потребовало у Национальной киностудии имени Александра Довженко отказаться от сотрудничества с телеканалами «112 Украина», ZIK и NewsOne, против которых днём ранее Совет национальной безопасности и обороны ввёл санкции. Демократическая цензура: почему на Украине закрыли три телеканала © Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Перейти в фотобанк

«Мы направили сегодня письмо киностудии Довженко о прекращении сотрудничества с этими телеканалами, поскольку они находятся на территории государственной киностудии», — заявил министр культуры Александр Ткаченко.

Всё идёт к тому, чтобы полностью прекратить работу телеканалов, которые сегодня вынуждены вещать в интернете.

Владелец медиахолдинга «Новости», в который и входят три опальных телеканала, народный депутат Тарас Козак назвал санкции местью президента Украины Владимира Зеленского.

«Я расцениваю такие действия СНБО как политическую расправу со стороны президента Зеленского. Президент просто взбешен из-за обвала рейтинга своей политической силы "Слуга народа", которая занимает уже 4-е место в списке, в то время как "Оппозиционная платформа — За жизнь", которую я представляю, уже долгое время лидирует в рейтинге симпатий украинцев», — заявил Козак.

Его политсила — «Оппозиционная платформа — За жизнь» — выступила в поддержку заблокированных телеканалов.

Однако в руководстве ОПЗЖ есть те люди, которым закрытие «112 Украина», ZIK и NewsOne выгодно.

Ничего личного, только бизнес

В среду, 3 февраля, с трибуны Верховной Рады выступал один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллионам наших избирателей! Запомните, вы не заткнёте нас убийствами, запретами каналов, террором. Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, который поиздевался над избирателями и страной. Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет — зелёный», — горячился он.

Рядом с ним стояли другие члены фракции, среди которых были и лидеры ОПЗЖ Виктор Медведчук и Юрий Бойко. А вот ещё одной знаковой фигуры в зале пленарных заседаний не было. «Демократура» имени Оруэлла. В какой реальности просыпаются украинцы © РИА Новости, Игорь Костин | Перейти в фотобанк

Народный депутат Сергей Лёвочкин, которого также называют одним из лидеров и «серых кардиналов» ОПЗЖ, в тот день в Верховную Раду не пришёл. Хотя его политсила намеревалась блокировать трибуну из-за введённых накануне в экстренном порядке санкций против СМИ.

Лёвочкину прекращение вещания «112 Украина», ZIK и NewsOne будет на руку.

«Интересно было глянуть сегодня, как утром в Верховной Раде депутаты из "группы Лёвочкина" в ОПЗЖ искренне возмущались устранению из эфиров каналов Медведчука. Даже на секунду я поверил в их искреннее недовольство и возмущение», — с иронией отметил украинский политолог Пётр Олещук в среду, 3 февраля.

Первая из причин, по которой Лёвочкину выгодно отключение трёх «каналов Медведчука», — это бизнес.

Лёвочкин владеет миноритарным пакетом акций Inter Media Goup, компании — собственника ряда украинских каналов, среди которых самый популярный — «Интер». Согласно опубликованным в январе результатам исследования компании Vizeum Ukraine, в 2020 году этот канал был четвёртым по популярности среди украинских каналов: его смотрели 6,84% телезрителей по всей Украине и 7,38% телезрителей в городах с населением более чем 50 тыс. человек.

Замыкал десятку популярнейших телеканалов порошенковский «Прямой» с долей в 1,4% среди всего взрослого населения Украины или 1,5% среди населения городов с населением более чем 50 тыс. человек.

«"Прямой" заменил "112 Украина", ведь последний утратил свои цифровые лицензии и в течение года вещал только в кабеле и на спутнике», — указывало издание «Детектор Медиа», которое совместно с Vizeum Ukraine и проводило исследование телерынка Украины за 2020 год.

А вот что касается информационных каналов, то тут «опальная тройка» — ZIK, «112 Украина» и NewsOne — была в четвёрке лидеров, пропустив впереди лишь «Прямой».

«Интер» сознательно не делал упор на информационную сетку и политику. После Майдана 2014 года собственники телеканала предприняли хитрый ход — отдали новости и политику на откуп «Национальным информационным системам» (НИС) — новостному продакшену. При этом собственники канала подчеркнули, что в деятельность НИС вмешиваться не будут. Штрихи к портрету Кирилла Тимошенко: кто организует борьбу с оппозиционными украинскими СМИ © liga.net

В итоге подчас вещание «Интера» выглядело шизофренически: концерты в честь Дня Победы и советские кинофильмы перемежались выпусками «Подробностей», в которых население Донбасса или противники власти назывались «ватниками» и всячески унижались. В октябре 2014 года отношения между НИС и «Интер» из-за этого накалились.

«Телеканал "Интер" и Inter Media Group также заявляют, что выступают категорически против производства и демонстрации контента, унижающего человеческое достоинство, разжигающего межнациональную рознь, провоцирующего ненависть к определенным социальным группам, содержащего ненормативную лексику и сцены сексуального характера. "Интер" убеждён, что в тех сложных условиях, в которых сегодня находится страна, производить такой продукт и адресовать его массовой аудитории — безответственно, бесчеловечно и аморально.

Телеканал "Интер" не разделяет и ни при каких условиях не может разделять позицию создателей подобной продукции. Телеканал "Интер" подчёркивает, что не имеет отношения к разработке и производству мультфильмов компании НИС», — указывалось в заявлении «Интера» по поводу мультфильмов, вышедших в новостном блоке.

Как утверждало государственное информационное агентство Украины «Укринформ», работу НИС курировал Лёвочкин. А вот работу той части менеджмента канала, которая касалась сериалов, ток-шоу и концертов, курировали люди мажоритарного собственника акций Inter Media Group — Дмитрия Фирташа.

Позже накал вещания новостного блока на «Интере» снизили. Кроме того, на канале закрыли ряд политических ток-шоу, сосредоточившись на развлекательном контенте.

При этом нужно понимать, что аудитория канала состоит из тех, кто с симпатией относится к советскому прошлому и не приемлет агрессивной националистической риторики.

В случае прекращения деятельности ZIK, «112 Украина» и NewsOne (а эти каналы украинская власть намерена блокировать и на YouTube, для чего уже готовятся соответствующие обращения к владельцам сервиса), их зрители наверняка выберут «Интер» как «меньшее из зол» на украинском телевидении.

Это увеличит аудиторию канала, что выгодно в том числе и его оппозиционерам.

Вопрос политический

У «группы Лёвочкина» есть и вторая причина радоваться санкциям в отношении каналов, которые связывают с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Эти каналы работали на рейтинг Медведчука. В последнее время этот политик был одним из основных ньюсмейкеров. Так, он договаривался по поводу обмена пленных, производства на Украине или же поставок в страну российской вакцины «Спутник V», а также комментировал рост тарифов.

На этом фоне другое «крыло» ОПЗЖ — «группа Бойко—Лёвочкина» выглядела бледно. И хотя Бойко по-прежнему опережает Медведчука в свежих социологических рейтингах, в будущем последний мог бы потеснить своего соратника по партии.

К примеру, обнародованные 2 февраля результаты опроса КМИС свидетельствуют: за Бойко на президентских выборах проголосовали бы 13,5% среди определившихся, в то время как за Медведчука — 7,9%. Но это данные января. А вот декабрьские данные были другими. За Бойко были готовы проголосовать 14,7%, а за Медведчука — 8,7%. Политолог назвал последствия блокировки оппозиционных СМИ для Украины © Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Перейти в фотобанк

Таким образом, за месяц рейтинг Бойко упал на 1,2%, в то время как Медведчука — всего на 0,8%. В общем, Медведчук — это не только соратник, но и конкурент Бойко. При этом стоящий за его спиной Лёвочкин имеет весьма неоднозначную репутацию. Он — один из архитекторов Евромайдана.

В интервью немецкому изданию Der Spiegel в 2017 году четвёртый президент Украины Виктор Янукович назвал Лёвочкина (а тот в 2013 году был главой Администрации президента) одним из тех, кто стоял за событиями на Майдане, обвинив его в интригах.

За год до этого в ходе допроса по видеосвязи во время заседания Святошинского районного суда Янукович заявил, что Лёвочкин был одним из тех, кто разрушил единство Партии регионов в дни Майдана.

«Он (глава фракции ПР в парламенте Сергей Тигипко. — Ред.) откровенно мне сказал: я с вами согласен, Виктор Фёдорович, но меня склоняет Фирташ. И рядом с ним Лёвочкин, который также играл в свои игры. И, в конце концов, они разрушили коалицию, и, в конце концов, они разрушили фактически стабильность в стране», — заявил Янукович.

Именно поэтому нахождение Лёвочкина в ОПЗЖ многими воспринималось двояко. Нынешние же санкции в отношении «партийных» каналов могут углубить раскол в этой политсиле, уверены некоторые наблюдатели.

«У этого решения (о запрете вещания каналов. — Ред.) есть и обратная сторона. Она заключается в глубинном противоречии внутри самой партии, где одно крыло — это кум Путина Медведчук, а второй — это один из авторов Майдана Лёвочкин. Рано или поздно эти противоречия должны были найти выход. Решение Зеленского может запустить раскол в партии, выделив из неё "случайных пассажиров" и "пророссийское ядро". Возможно, это заставит ОПЗЖ перестать брюзжать и начать реальную низовую работу», — считает бизнес-аналитик Глеб Простаков.

Как бы то ни было, у ОПЗЖ появились не только новые проблемы, но и новые шансы. Подключившиеся в унисон с властью к травле телеканалов Козака украинские националисты окончательно хоронят имидж Зеленского как представителя интересов части украинского общества, которой претит ультраправая и русофобская риторика и политика. А это значит, что ОПЗЖ остаётся единственной парламентской альтернативой националистам во власти.

В то же время это повышает требование к чистоте рядов партии. Предатель в её рядах может сыграть роковую роль в самый критический момент. То, что в таких моментах недостатка не будет, сомнению не подлежит. Тут Зеленский уж постарается.