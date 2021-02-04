Россия создала высокоэффективную вакцину от коронавируса и так удивила США и Европу, как это удавалось только запуском первого искусственного спутника Земли «Спутник» осенью 1957 года

Публикация результатов третьей стадии клинических исследований «Спутника V» в научном журнале The Lancet поставила точку в спорах о безопасности российской вакцины: эффективность составляет 91,6%, её можно применять для пациентов старше 60 лет, а условия хранения и стоимость более привлекательные, чем у препаратов западных компаний. У Украины больше нет аргументов: мир признал, что «Спутник V» — лучшая вакцина

«В октябре 1957 года мир затаил дыхание. СССР удалось запустить первый искусственный спутник Земли. Москва показала, что она теперь способна запускать и ядерные ракеты на американский континент. Страх, охвативший Европу и США, вошёл в историю как «Спутниковый кризис». С тех пор в технической сфере Россия, пожалуй, ничем не могла удивить Запад.

Только рано вышедшая на рынок вакцина от коронавируса показала: возможно, Россия всё же не просто «Верхняя Вольта с ядерными ракетами» (Гельмут Шмидт). К тому же вакцина оказалась высокоэффективной, как следует из первых западных исследований. Поэтому логично, что Кремль назвал эту ценную жидкость «Спутником V», — пишет немецкое издание Die Welt.

На фоне нехватки поставок от компаний, с которыми уже заключены контракты, главы нескольких итальянских регионов обратились к Министерству здравоохранения страны с просьбой рассмотреть возможность закупки «Спутника V», и 3 февраля руководитель ведомств Роберто Сперанца сообщил, что Италия обращалась к Европейскому агентству лекарственных средств с просьбой ускорить оценки российской вакцины.

Республика могла бы в одностороннем порядке зарегистрировать вакцину, как это сделала Венгрия, но эпидемиологическая ситуация не настолько критическая, поэтому нужно ждать, когда применение «Спутника V» во всём ЕС одобрит Агентство.

Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, это может произойти в феврале — начале марта. Содействие российской стороне в этом вопросе по предложению канцлера ФРГ Ангелы Меркель оказывает немецкий Институт Пауля Эрлиха. В скорейшем одобрении «Спутника V» Европейским агентством лекарственных средств заинтересована и Чехия.

Премьер-министр республики Андрей Бабиш, недовольный очень ограниченными поставками препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, 5 февраля полетит в Будапешт, чтобы обсудить со своим коллегой Виктором Орбаном ход вакцинации в Венгрии российской вакциной. Вакцины от COVID-19: «Спутник V» набирает высоту, Pfizer угрожает жизням © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Необходимо посмотреть, если эти вакцины безопасны с точки зрения здоровья, и абсолютно всё равно, какое имеют происхождение. Последние информации говорят о том, что они очень качественные», — заявил Бабиш журналистам.

С призывом к правительству Словакии оперативно на национальном уровне зарегистрировать «Спутник V» и разрешить прививать им людей из групп риска обратилась Ассоциация союзов работодателей страны.

По оценке Российского фонда прямых инвестиций, они могли бы предоставить Евросоюзу 100 млн доз «Спутника V» во II квартале 2021 года.

С одной стороны, зелёный свет для массового применения ещё одной вакцины в ЕС позволит оперативнее взять под контроль эпидемию и остановить распространение коронавируса, а с другой, как отмечает британская газета The Daily Telegraph, успех «Спутника V» ставит лидеров европейских стран перед интересной дилеммой — сотрудничать ли с Россией, объединяя свои вакцины с российским препаратом. И от этого решения будет зависеть, произойдёт ли серьёзный сдвиг не только в течении самой пандемии, но и в отношениях между Москвой и Западом, полагает автор статьи.

На сегодняшний день пример такой научной коллаборации пока один. Англо-шведская корпорация AstraZeneca не смогла добиться эффективности своего образца выше 60% и для повышения этого показателя начала сотрудничество с Центром им. Гамалеи — разработчиком «Спутника V». Учёные приступили к комбинации двух вакцин. Если результаты будут успешными, то новый препарат может быть зарегистрирован в России, а производство налажено и на территории РФ, и на международных производственных мощностях компании AstraZeneca. Писатель-фантаст рассказал, как совместная вакцина может помирить Украину и Россию © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Большой интерес к «Спутнику V» проявляет Латинская Америка. Переговоры о покупке российской вакцины сейчас ведут Бразилия, Колумбия, Чили.

Заявки на одобрение к применению и производству препарата подала и Украина, но, учитывая категоричную позицию чиновников, что российская вакцина не будет использоваться ни при каких обстоятельствах, даже при одобрении на мировом уровне, не оставляет надежд на то, что «Спутник V» достигнет Украины. Единственное, что остаётся украинцам, желающим привиться именно российским препаратом, — приехать в Россию и сделать это в одном из пунктов, причём совершенно бесплатно.

«Россия уже вакцинировала «Спутником V» немалое количество людей. По зарубежным оценкам, это около миллиона человек. С политической точки зрения если бы вакцина вызывала какие-то серьёзные побочные действия, разве эту новость не подхватили бы с радостью западные СМИ, которые, как порой кажется, несут постоянное «антироссийское дежурство»? И этот факт мы можем расценивать как неофициальное подтверждение того, что вакцина действительно эффективна и не приводит к опасным последствиям», — отмечает хорватское издание Advance.