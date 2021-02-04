В ближайшее время на Украине готовят закон по отзыву народных депутатов. Так президент страны Владимир Зеленский пытается повысить партийную дисциплину «Слуги народа» и управляемость этой партии

В среду, 3 февраля, первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал законопроект об отзыве народных депутатов.

«Мы работаем над целым рядом законопроектов по народовластию. Прежде всего это законопроекты, касающиеся местных референдумов и электронных петиций. Далее выработаем проекты законов по вопросам, которые называются recalls: мы хотим дать народу возможность отозвать народных депутатов Украины», — заявил Стефанчук. Чаплыга: Дубинский — герой украинской войны за независимость © кадр из видео Украина.ру

По его словам, для получения возможности отзыва народных депутатов народом нужно внести определенные изменения в Конституцию. Сейчас основанием для лишения депутатского мандата является приговор по уголовному делу, а президент Украины Владимир Зеленский хочет внести в этот список еще и прогулы.

В то же время есть сомнения в том, что об отзыве нардепов президент задумался ради народного блага.

История вопроса

Об отзыве народных депутатов в «Слуге народа» задумались не сегодня. Ещё в августе 2020 года члены фракции Георгий Мазурашу и Максим Павлюк зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3972 «Об отзыве народного депутата по народной инициативе».

«Главной целью законопроекта является усиление политической ответственности избранных в одномандатных округах народных депутатов Украины, обеспечение возможности избирателям отзывать избранного народного депутата, который утратил их доверие», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно тексту документа, основаниями для отзыва народного депутата являются: нарушение им Конституции и законов Украины, систематическое невыполнение депутатских обязанностей, использование полномочий в личных корыстных целях, систематическое нарушение норм этики и морали, несоответствие практической деятельности депутата основным принципам и положениям его предвыборной программы, утайка собственного имущества и доходов, внесение существенных неточных данных в декларацию о доходе и имуществе (отклонение в эквиваленте 10 минимальных зарплат и больше).

Этот законопроект поступил в Верховную Раду 10 августа. В тот же день его передали на рассмотрение руководства парламента, а на следующий день, 11 августа, документ направили на рассмотрение комитета. 12 августа документ предоставили для ознакомления. Потом произошёл длительный перерыв. И лишь 28 декабря законопроект вернули на доработку субъекту инициативы — нардепам от «Слуги народа». Изгнание депутата. Чем для «Слуги народа» обернётся скандал с Дубинским © Facebook, 112.ua

Судя по всему, этот проект могут реанимировать. При этом указанные в нём основания для отзыва народного депутата вызывают ряд вопросов. К примеру, кто и как будет определять, нарушает ли депутат своим поведением нормы морали и этики. Кроме того, предвыборные программы большинства политических партий настолько расплывчаты и похожи друг на друга, что под их нарушение можно подвести любое действие депутата.

Например, нежелание голосовать так, как голосует большинство его фракции.

Примечательно также, что, согласно тексту законопроекта Мазурашу и Павлюка, отзыв нардепов должна проводить Центральная избирательная комиссия, а также окружная и участковая избирательная комиссии — органы, на работу которых власть оказывает существенное влияние.

Сам же вопрос об отзыве нардепа, согласно документу, должен подниматься на собрании избирателей округа, от которого выбирали депутата. При этом в собрании должны участвовать не менее 300 избирателей. Собрание же можно проводить по месту жителей избирателей, на предприятиях, в учреждениях и организациях в пределах избирательного округа, что опять-таки может использоваться властью (например, можно провести собрание избирателей на госпредприятии).

Пока же отозвать народного депутата нельзя — это противоречит Конституции Украины, принятой в 1996 году. «Зеленский выслуживается»: соцсети о потрясениях в партии «Слуга народа» © скриншот видео НВО

До этого чисто теоретически избиратели могли это сделать — Конституция УССР, действовавшая в том числе и до принятия нынешнего украинского Основного закона, предусматривала такую возможность. Но на практике этим не пользовались.

Но зачем Зеленскому возможность отзывать нардепов? Ведь в случае с представителями оппозиционных политсил это наверняка вызовет скандал и обвинения в диктатуре. Впрочем, судя по нынешним событиям на Украине, главной мишенью Зеленского являются депутаты его политсилы.

Приведение к покорности

Дела в президентской фракции «Слуга народа» идут не очень.

«Немногим пассажирам «Титаника» повезло сойти с него до кораблекрушения. Я это сделал и возвращаться на «Титаник» не хочу», — прокомментировал своё исключение из фракции и возможность возврата нардеп Александр Дубинский.

Он — мажоритарщик. И теперь он будет в Верховной Раде «свободным штыком». А это среди прочего значит, что президентская фракция потеряла один голос. И на подходе — другие депутаты.

Сам Дубинский считает, что фракция «Слуги народа» нежизнеспособна. И даже те наблюдатели, которые с ним не согласны, отмечают, что президентская политсила не монолитна.

«Я не могу утверждать, что фракции «Слуга народа» больше не существует. Голосования по некоторым вопросам, когда, например, не проголосовали за Витренко, за ряд ещё каких-то законов, не говорят о том, что фракции нет. Они говорят о том, что есть такие законы, за которые нет единства. Другое дело, что фракция «Слуга народа» с первого дня не была монолитной», — отметила 1 февраля журналист Наталья Влащенко.

В то же время ряд Telegram-каналов сообщили, что после исключения Дубинского из фракции о выходе из неё задумались и другие нардепы. Чтобы удержать депутатов от этого, в руководстве фракции заговорили о возможной коалиции с Юлией Тимошенко и её «Батькивщиной». И это притом, что за несколько дней до этого Зеленский высмеивал Тимошенко за её неразборчивость в политических альянсах.

«Возможность коалиции между «Слугами» и Батькивщиной (или «Довирой») — контрход Банковой (Офиса президента Украины. — Ред.) на разговоры о возможном выходе из фракции части депутатов вслед за Дубинским.

На самом деле у этих комментариев есть два главных адресата — Игорь Коломойский и Дмитрий Разумков. Именно им дают понять, что вывод людей из фракции ничего не даст, будет коалиция с ЮВТ, и никаких досрочных выборов», — сообщил 2 февраля Telegram-канал «Сплетница».

Власть опасается потерять монобольшинство. А поскольку контроля над депутатами, особенно мажоритарщиками, у неё нет, у Зеленского снова задумались, как повысить партийную дисциплину.

Угроза лишения депутатского мандата — один из весьма действенных способов. Кроме того, механизм отзыва нардепов даёт власти возможность периодически избавляться от неугодных парламентариев. И ни о каких интересах народа здесь речь и не идёт.