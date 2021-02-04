Поздно вечером 3 февраля в двух городах Запорожской области — Энергодаре и Днепрорудном — пропали свет и вода. Причина — авария на крупнейшей на Украине Запорожской тепловой электростанции

Первыми об аварии сообщили Telegram-каналы.

«В Запорожской области в Энергодаре и Днепрорудном пропал свет и вода из-за серьёзной аварии на ЗаТЭС (Энергодар, которая принадлежит Ахметову). Энергодар весь в дыму, воняет гарью. Пошли слухи, что город хотели эвакуировать», — написал популярный канал «Легитимный».

Позже он удалил это сообщение, а ещё позже — после появления подтверждения в СМИ — переопубликовал.

К тому времени в сети хватало видео с мест событий, а также свидетельств очевидцев.

«По всем признакам — серьёзная авария на самой ЗаТЭС. Может быть, даже с остановкой блока(ов). Гул, который все слышали, — аварийный сброс пара на ТЭС. Насколько все серьёзно — никто ничего сказать не может. Мобильная связь перегружена. Воды нет — остановились насосы», — написал у себя в Facebook депутат Энергодарского городского совета Анатолий Анохин.

Местные жители снимали мчащиеся к месту аварии пожарные машины, лишившиеся света дома. Некоторым удалось заснять и пожар на местной ТЭС.

А позже подоспели и комментарии от представителей местной и центральной власти.

Нет повода для паники?

Спустя час после аварии мэр Энергодара Дмитрий Орлов у себя в Facebook рассказал, что же случилось в городе украинских энергетиков.

«Сегодня, около 19:27 (20:27 по Москве. — Ред.), весь Энергодар, а также соседние населённые пункты, в частности и город Днепрорудное, остались без электроснабжения. По предварительной информации, к этому привела авария на ЗаТЭС ДТЭК. Все блоки тепловой станции внезапно сели на "ноль"», — написал Орлов.

По его словам, на момент публикации ЗаТЭС официальной информации о произошедшем ещё не предоставила.

«Но за полчаса электроснабжение в городе стало возобновляться. Медико-санитарная часть работает в штатном режиме, пациенты обеспечены всем необходимым. В штатном режиме работает и Запорожская АЭС — об этом сообщил начальник смены АЭС», — отметил Орлов. Майнить не перемайнить. Зачем украинские АЭС отдают под производство криптовалют © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Ещё через час подробную хронологию событий в Энергодаре изложил заместитель министра энергетики Юрий Бойко.

«03.02. 19:26 — на Запорожской тепловой электростанции отключились блоки 2, 3, 4 (суммарной мощностью 725 МВт) действием технологических защит после включения воздушной линии 150 кВ и блока автотрансформаторов вследствие короткого замыкания с сети (причина короткого замыкания и работа электрических защит будет установлена после работы комиссии по расследованию.

03.02 20:30 — всех потребителей запитали.

03.02 21:30 — включением автотрансформатора № 1 повышена надёжность питания потребителей Запорожьеоблэнерго и собственных потребностей блоков 2, 3, 4 Запорожской тепловой электростанции.

03.02 21:26 — на Запорожской тепловой электростанции начали пусковые операции по включению блоков Запорожской тепловой электростанции в сеть», — написал замминистра в Facebook.

То, что с ситуацией удалось справиться, писал и депутат Энергодарского горсовета Анохин. При этом он призывал обратить внимание на происходящее в энергетике страны.

«Не всё так печально. Хотя то, что случилось, — это уже и не звоночек, а набат! Ведь речь идёт о главном городе энергетиков Украины! Может, хватит власть имущим играть с "энергетической" гранатой?» — задавался вопросом депутат.

И действительно, авария в Энергодаре ставит ряд острых вопросов.

Биткоин и Ахметов

За неделю до аварии в Энергодаре — в четверг, 28 января, под руководством замминстра энергетики Украины Евгения Владимирова состоялась встреча представителей Минэнерго, НАЭК «Энергоатом» и компании Hotmine, которая занимается разработкой оборудования для майнинга (добычи) криптовалют.

Целью встречи было обсуждение возможности и перспективы организации майнинга при использовании мощностей украинских АЭС. Грозит ли Украине «Крипточернобыль»? На атомных электростанциях хотят добывать биткоины © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Постоянная нагрузка на атомные энергоблоки могла бы принести дополнительную прибыль государственному "Энергоатому" и дать возможность работать бизнесу, который также будет платить налоги в отечественный бюджет», — заявил собравшимся Владимиров.

Идея задействовать украинские АЭС для майнинга криптовалют не нова. Ещё в мае 2020 года Минэнерго поручило «Энергоатому» изучить этот вопрос.

Но частная инициатива к тому времени опережала государственную: за год до этого — летом 2019 года украинские правоохранители пресекли добычу криптовалюты на Южно-Украинской АЭС. Сотрудники следственного отдела СБУ Николаевской области обнаружили в режимных помещениях АЭС компьютерную технику, необходимую для майнинга. При этом, как утверждали некоторые СМИ, в преступной схеме были задействованы даже сотрудники Национальной гвардии.

В то же время в украинских и зарубежных СМИ не раз возникали опасения по поводу того, насколько безопасным будет новый бизнес для АЭС. Население Украины, пережившее аварию на Чернобыльской АЭС, очень болезненно относится к любым новшествам, связанным с атомными электростанциями.

А события в Энергодаре снова ставят под вопрос безопасность украинских АЭС, и вот почему: Запорожская ТЭС, где и произошла авария, находится в непосредственной близости от Запорожской АЭС — крупнейшей электростанции в Европе.

На самой АЭС к тому же внедряют использование топлива американской компании Westinghouse, что вызывает дополнительные опасения — станция была спроектирована под другой вид топлива.

В сухом остатке получается, что на переводимых на новый вид ядерного топлива украинских АЭС некоторые из которых расположены по соседству с проблемными ТЭС, предлагают ещё и майнить криптовалюты. Наверняка это вызовет опасения не только рядовых украинцев, но и потенциальных инвесторов.

Кроме того, авария в Энергодаре в очередной раз обращает внимание на фигуру олигарха Рината Ахметова. Именно его корпорации ДТЭК и принадлежит Запорожская ТЭС. Наряду с властью именно Ахметова украинские СМИ обвиняли в росте тарифов для населения. Экс-глава Чернобыльской АЭС торговал радиоактивным металлоломом © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

«Пока все обсуждают рост газовых тарифов, на периферии оказалось подорожание электроэнергии для населения. Отмена льготных 100 кВт правительство Дениса Шмыгаля оправдало требованием МВФ, но главным получателем выгоды от этого решения стала компания ДТЭК, где премьер ранее работал топ-менеджером. Ринат Ахметов потирает руки в предвкушении новых сверхприбылей, но на этом не успокоился. Государственная Центрэнерго на днях обвинила ДТЭК в умышленном ограничении поставок угля с целью спровоцировать новую волну роста цены. Похоже, Ахметов решил игнорировать политическое напряжение в стране, связанное с тарифными майданами, и стал одним из драйверов роста цен», — заявил в конце января изданию «Комментарии» украинский политолог Николай Давидюк.

По его словам, главной проигравшей стороной от этого был президент Владимир Зеленский, и так теряющий рейтинг в ходе тарифных бунтов.

Авария на Запорожской ТЭС поднимает вопрос о том, насколько оправдан этот рост. Ведь, судя по всему, оборудование на станциях Ахметова находится в состоянии далёком от идеального.

Пока все ожидают результатов расследования. Но уже ясно, что энергетика Украины находится в крайне непростом положении. С одной стороны — ТЭС с проблемами с оборудованием и периодически возникающими проблемами с поставками угля. С другой — АЭС, которые переводят под использование американского ядерного топлива.