Новая американская администрация готова снять санкции с «Северного потока - 2» (СП-2), но требует от ФРГ выполнить ряд условий. Фактически Вашингтон предлагает Берлину оплачивать газовые счета Киева

«Фортуна» повернулась передом к первой нитке трубопровода

Вечером 1 февраля трубоукладочная баржа «Фортуна» встала на точку к югу от датского острова Борнхольм, у которой лежит конец одной из двух ниток уложенной части «Северного потока — 2» (СП-2) со стороны России. Рядом с трубоукладчиком находились суда снабжения «Катунь», «Юрий Топчев», «Умка» и «Балтийский исследователь». Судя по дальнейшему движению судов, «Умка» занимается подъемом конца газопровода для установки его на «Фортуну». В район возобновления строительства баржу отбуксировали 10 дней назад и, как сообщал оператор проекта Nord Stream 2 AG, «начались работы по подготовке к возобновлению строительства газопровода».

У порта Мукран, который находится в 50 милях от места достройки и является базой проекта в Германии, стоят также суда снабжения «Финвал», «Артемис офшор», «Иван Сидоренко» и «Владислав Стрижов». При этом 3 февраля «Балтийский исследователь» направился в Мукран, где хранятся трубы для газопровода. Однако в пресс-службе Nord Stream 2 AG на вопрос о том, означает ли это скорое возобновление укладки труб, ответили следующее: «На настоящий момент мы не можем предоставить подробную информацию. О строительных работах и наших дальнейших шагах мы сообщим дополнительно».

При этом «Фортуна» начнёт работы на нитке газопровода с самым коротким недостроенным участком: в датских водах по нему предстоит уложить 47 километров, а в немецких — ещё 13,9 километра. График работ предполагает, что с учётом остановок из-за непогоды скорость строительства в датских водах составит 400 метров в сутки. Таким образом, завершить трубоукладку на первой нитке СП-2 планируют в конце мая 2021-го, после чего до июля достроить немецкую часть.

По другой же нитке газопровода предстоит уложить более 80 километров труб. Скорее всего, достраивать её будет трубоукладчик «Академик Черский», который сейчас находится в немецком порту Висмар. Скорость его работы выше, однако, судя по всему, судно еще не прошло сертификацию после работ по дооснащению.

Напомню, в мае 2020 года оно пришло из Находки, и до конца сентября в порту Мукран на нем устанавливали новое оборудование, в том числе систему якорного позиционирования. В октябре трубоукладчик прошел ходовые испытания, после чего должен был быть сертифицирован. Однако в середине октября Госдепартамент США своим уточнением действующих санкций к проекту ввел ограничения для компаний, которые дооснащают и сертифицируют суда «Северного потока — 2», и норвежский сертификатор DNV сразу же сообщил о выходе из проекта.

США готовы отказаться от санкций, но требуют себе «рубильник»

Новая американская администрация готова снять санкции с «Северного потока — 2», но требует от Берлина выполнить ряд условий. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила 2 февраля немецкая деловая газета Handelsblatt.«Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение. В противном случае нам не удастся решить проблему по теме СП-2», — сказал собеседник немецкого издания из американской администрации. По его словам, одним из условий является сохранение украинского транзита после 2024 года: «То есть поставки газа по «Северному потоку — 2» могут быть прерваны в случае, если Москва попытается оказать давление на Украину, сократив объемы газа».

Кроме того, Белый дом предлагает пересмотреть уже существующий контракт на транзит газа через Украину, который действует до 2024 года. Американцы считают, что украинской стороне необходимо создать более выгодные условия, хотя «Газпром» и так платит Киеву по одним из самых высоких в мире тарифов за транзит газа: они почти втрое превышают польские ставки. Ещё два требования Вашингтона к Берлину — помочь в увеличении мощности украинских подземных хранилищ и развитии газотранспортной системы страны для транспортировки по ней водорода в будущем.

Источник заверил Handelsblatt, что Джо Байден снимет санкции с СП-2 только в том случае, если Россия гарантированно не сможет использовать проект как оружие против Украины и соседних стран. Немецкое издание уточняет, что Ангела Меркель беседовала на тему газопровода с Джо Байденом во время их первого разговора сразу же после инаугурации, но об этом официально не сообщали. Берлин не спешит делать Вашингтону предложения, так как Германия и так уже предлагала уступки — например, построить два терминала СПГ, вложив 1 миллиард евро — но сейчас эти проекты подвисли.

Кроме того, в Берлине считают, что в том числе их стараниями «Газпром» заключил в конце 2019 года пятилетний контракт на транзит газа через Украину, очень выгодный этой стране. Впрочем, немецкие власти рады тому, что новая американская администрация готова на диалог, и от него отказываться не надо, считают в Берлине. «Раньше была администрация, которая не была заинтересована в достижении соглашения. Если есть готовность вести диалог, то это политическая возможность, которой мы должны воспользоваться», — сказал Handelsblatt госсекретарь МИД ФРГ Нильс Аннен.

Комментируя обнародованную Handelsblatt информацию, представитель Госдепартамента США заявил 2 февраля: «Мы будем отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода и, если такая деятельность имеет место, принимать решение о применимости санкций». «США будут продолжать работать с нашими союзниками и партнерами для обеспечения того, чтобы Европа имела надежную, диверсифицированную сеть поставок энергоресурсов, которая не подрывает коллективную безопасность», — добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, глава комитета Бундестага (парламента) ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает неприемлемой предложения США. «Я решительно отвергаю предложенную сейчас США идею механизма отключения, при помощи которого можно было бы остановить поставки газа из России при определённых условиях», — подчеркнул парламентарий. По его словам, это может привести к тому, что европейцы останутся без газа, если, к примеру, Украина не будет платить России по счетам. «Мы не можем ставить нашу энергобезопасность в зависимость от платёжеспособности Украины», — отметил Эрнст.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отметил, что США, таким образом, требуют от Германии решать финансовые проблемы Украины. «Немцам предлагается выкупить санкции по сходной цене — оплачивать украинские счета. Украина является тем тормозом, который сдерживает германские возможности очень сильно. Поэтому желание США понятно. Зачем на это идти немцам, это другой вопрос. Германия, таким образом, будет оплачивать собственное сдерживание», — сказал Коктыш в эфире радио Sputnik.

Позиция Германии в отношении проекта неизменна

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил 3 февраля, что намерен обсудить со своими коллегами в США ситуацию вокруг проекта «Северный поток — 2». Он отметил, что конкретно по теме российско-немецкого газопровода и связанной с этим угрозы американских экстерриториальных санкций в правительстве ФРГ «тесно сотрудничали» на уровне министерств экономики, финансов и МИД. «Думаю, что мы будем согласовывать позиции и вести необходимые переговоры совместно», — добавил министр.

При этом позиция правительства Германии по СП-2 остаётся неизменной, отметил в тот же день официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. А глава Минфина ФРГ Олаф Шольц 2 февраля в ходе онлайн-конференции «Европа 2021» заявил, что строительство СП-2 будет завершено вопреки существующим сложностям. «Есть сложности. Европейские государства сообща заявили, довольно исчерпывающе, что они считают это европейским делом и не хотят, чтобы другие в это вмешивались», — пояснил немецкий министр.

Очевидно, Германии удалось убедить в этом и своих французских партнёров. Хотя ещё 1 февраля госсекретарь МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что лидеры стран-членов ЕС рассматривают возможность новых санкций против России в связи с делом Алексея Навального, и СП-2 — это одна из опций, однако через два дня уже глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что Париж не будет оказывать давления на Берлин в связи с этим газопроводом.

«Мы обсуждаем с немцами «Северный поток — 2», но в основном это связано с европейским энергетическим суверенитетом. Это дело немцев. Я не собираюсь вмешиваться в выбор энергии Германией», — отметил Жан-Ив Ле Дриан.

Также 3 февраля министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что санкции ЕС против России из-за дела Алексея Навального и СП-2 являются совершенно разными вещами, которые не нужно увязывать между собой. Министр напомнил, что «Северный поток — 2» служит надёжности энергоснабжения Евросоюза, и Россия была и будет крайне важным партнером в вопросе энергии и безопасности на европейском континенте.

В тот же день были обнародованы выводы Министерства экономики Германии о том, что в случае начала эксплуатации проекта «Северный поток — 2» цена на газ на германском и европейском рынке снизится. В документе отмечается, что поставки газа непосредственно от источника к конечному потребителю по дну моря существенно выгоднее, нежели транзит по суше за счет уже работающих трубопроводов. Путь доставки голубого топлива в Германию по СП-2 примерно на 2 тысячи километров короче, чем через Украину. К тому же трубопровод «соответствует современным техническим требованиям» и будет служить «снабжению природным газом всей Европы, а не только диверсификации поставок в Германию», отметили Минэкономики ФРГ.

Ранее, 30 января, в интервью изданию Rheinische Post экс-канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер заявил, что «Северный поток — 2» призван обеспечить энергоснабжение следующего поколения, а связанные с трубопроводом нападки на Россию не совпадают с мнением большинства жителей Германии. «Если мы остановим достройку, то с точки зрения энергетической политики мы срубим сук, на котором сидим», — предупредил Шрёдер.