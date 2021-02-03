Читатели болгарского издания «Дневник» недоумевают, почему украинцы не согласились на предложение России предоставить вакцину «Спутник V», признанную самой эффективной в мире, и предлагают теперь Киеву просить помощи у американских властей, которые в 2013-2012 годах предлагали участникам майдана светлое будущее

В феврале на Украине стартует массовая вакцинация от коронавируса. Как рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, сначала прививки будут делать вакциной американской компании Pfizer, поставка 117 тысяч доз которой одобрена через международный механизм COVAX. В первую очередь вакцинацию пройдут медицинские работники, а также другие работники учреждений здравоохранения, больниц, где лечат больных COVID-19, затем — работники экстренной медицинской помощи (диспетчеры и бригады, которые выезжают на вызовы больных коронавирусом). На втором этапе на Украину до конца второго квартала поставят от 2,5 млн до почти 4 млн доз препарата англо-шведской компании AstraZeneca. Что касается российского «Спутника V», Ляшко категорически отверг возможность её применения, даже в случае прохождении всех стадий испытаний и официальной регистрации в мире. Фармацевтические лоббисты не пускают российскую вакцину в Украину — Якубин © Facebook, Алексей Якубин

Записаться на прививку можно несколькими способами:

1) через сайт COVID-19: нажать на кнопку «записаться на прививку», ответить на вопросы (на основании полученной информации пациента отнесут к той или иной группе, для каждой из которых предусмотрен свой срок вакцинации);

2) зайти в электронную очередь своей медицинской информационной системы, которой пользуется ваш семейный врач;

3) позвонить на горячую линию 0-800-60-20-19, запись осуществит оператор, а пациент получит смс-сообщение с информацией, когда и куда нужно прийти на прививку.

Начать вакцинацию раньше Украина, где на 40 млн населения выявлено 1,2 млн случаев заболевания коронавирусом и более 21 тысячи смертей от него, не могла, потому что первыми в очереди за вакциной Pfizer и Modernа оказались самые богатые страны. Как заявил в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios президент страны Владимир Зеленский, Киеву «приходится стоять с протянутой рукой» и просить лидеров европейских государств помочь с вакциной. Единственное, что те могут пообещать, — выделить столько доз из собственных запасов, сколько это возможно не в ущерб собственному населению.

Впрочем, на поставку одной вакцины власти Украины договор всё-таки подписали. Речь идёт о разработке китайской компании Sinovac Biotech, но здесь есть свои нюансы. Согласно информации, опубликованной в авторитетном научном журнале Lancet, по результатам третьей фазы клинических исследований, этот препарат показал гораздо более низкую эффективность по сравнению с другими — 50,4% против 62,1% у AstraZeneca, 79,3% у Sinopharm и 91,6% у «Спутник V». «Москалем станешь»: Золотарев объяснил, почему власти Украины боятся вакцины «Спутник V» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Эти показатели ярко подтверждают, что власти Украины отказываются применять российский препарат исключительно по политическим мотивам, с медицинской точки зрения претензий к нему наименьшее количество по сравнению с остальными.

Читатели болгарского издания «Дневник» недоумевают, почему Киев, который сейчас вынужден ждать милости от Запада в плане поставок вакцины, не воспользовался возможностью взять распространение вируса под контроль давным-давно за счёт «Спутника V», который мог получить ещё в 2020-м?

«Никто не сомневался, что украинцев используют и выбросят, как использованный презерватив. Одно дело — когда тебе присылают печенье, другое — вакцину. Вон пишут, что Украина получит 8 млн доз. Да, получит — только летом. Русские предложили им вакцину, но они не захотели. Одно дело «бороться с агрессором», другое — убивать собственное население. Вакцинировали бы людей, а потом продолжили бы борьбу с «агрессором». Никто не ждёт от украинцев благодарности. Бога ради, они же украинцы! Никто не питает иллюзий относительно их морали. Но это не значит, что мы должны позволить им умереть. Кстати, многие украинцы ездят в Россию и делают там прививки. Также вакцину ввозят контрабандой, поэтому украинцы, которые захотят, смогут вакцинироваться. Другие же будут ждать, лечиться печеньками и демократическими ценностями», — пишет в комментариях Саранди Говедаров.

И не только он один вспоминает те времена, когда сотрудники администрации 44-го президента США приезжали в Киев в разгар госпереворота 2013-2014 годов и открыто поддерживали участников протестов, в частности, бывшую тогда помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Викторию Нуланд с печеньем для активистов. Пользователь с ником НеКой предлагает, чтобы вакцину украинцам дал Барак Обама, — он же им обещал светлое будущее. «Украина закупила худшую вакцину в мире» — украинцы возмущены властью © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Почему украинцы жалуются? Почему они, согласно статье, «самая бедная страна»? Разве это не они кормили Россию и должны были стать супербогатыми, когда станут независимыми от неё? Или фантазии — одно, а реальность — совсем другое?» — задаётся вопросами Vlado Nikol.

А некоторым читателям искренне жаль украинцев, оказавшихся в столь непростой ситуации. Как рассказывает daskal1, он выражал сочувствие простым людям на Украине, вынужденным искать средства к существованию за границей и имеющим печальные перспективы из-за экономического застоя, но собеседники возражали, говорили ему, как хорошо сейчас живётся украинцам. Он не исключает, что кому-то действительно живётся хорошо, но теперь, когда эпидемия заставила всех задуматься о своих проблемах, не завидует тем, кто живёт на Украине. В свою очередь, ivanpopov отмечает, что Украина могла сейчас не стоять с протянутой рукой, а самостоятельно производить вакцину от коронавируса, если бы до сих пор существовал СССР. Как известно, УССР была одной из самых развитых республик союза.

«У политиков, олигархов и элиты нет проблем. У них много способов получить вакцину. И я уверен, что большинство из них для себя и своей семьи выберут российскую вакцину. Лишать людей вакцины, оправдывая это политикой, — преступление против человечности», — заявляет пользователь Литекс се преименува на ЦСКА минус София. Прививки в Сербии: выявлена самая опасная вакцина от COVID © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Из украинских политиков прививку «Спутником V», что достоверно известно, уже сделал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук во время отдыха в Крыму. О намерении последовать его примеру сообщил и лидер Партии Шария, известный украинский блогер Анатолий Шарий, ради вакцинации он даже готов впервые за 12 лет приехать в Россию. Ставить прививку препаратом от Pfizer политик категорически не будет, потому что, как объяснили ему «уважаемые люди Украины, которые чётко разбираются в вакцинации», он произведён по старым технологиям, а «Спутник V» — по новым. Решающими факторами для Шария стали, во-первых, пример его знакомых, с которыми после российской вакцины ничего плохого не случилось, во-вторых, в Европе несколько десятков человек умерли после прививки препаратом Pfizer.

Украинские власти при любой возможности любят подчёркивать, что Украина — это европейское государство. Так вот чему-чему Киеву нужно учиться у западных товарищей — отодвигать политизированность на задний план в вопросах, которые имеют жизненно важное значение.