«Будем исходить из того, что указ президента вступает в силу только после официальной публикации. Уже бросились телеканалы отключать, бросились даже блокировать студию Довженко, но кто-то видел этот указ опубликованным? Я пока тоже не видел. По ситуации на данный момент этого указа как бы не существует в природе, есть информационное сообщение о том, что Зеленский такой указ подписал», — сказал Слободчук.
По его словам, «насколько такой указ отвечает Конституции Украины — большой вопрос».
«Вообще из законодательства понятно, что против гражданина Украины санкции вводиться не могут, соответственно, возникает вопрос о законности решения в отношении народного депутата Тараса Козака, который является официальным владельцем телеканалов «112 Украина», «News One» и «Zik», — отметил эксперт.
Отвечая на вопрос, какими могут быть политические последствия закрытия телеканалов, Слободчук сказал: «У «зеленых» всё криво делается, как всегда, поэтому и это будет криво».
«Во-первых, будет работа в плане судебного опротестования этого решения Зеленского. Я так понимаю, что юристы ждут момента, когда этот указ будет опубликован, потому что на данный момент непонятно, что опротестовывать, его в природе не существует — в правовом измерении», — отметил политконсультант.
Он добавил: «Когда появляются такие указы, становится понятно, что власть пытается укатать Конституцию под себя. И это же не первый случай. Давайте вспомним, как Ющенко принимал очень сомнительные с правовой точки зрения решения, как Янукович давил на Конституционный суд… И как их потом выносили с этого поля боя, точнее, выносили политические остатки, то, что от них осталось».
Слободчук отметил, что после такого решения собственникам других телеканалов тоже есть о чём задуматься.
«Если власть демонстрирует, что готова вести себя, что говорится, по беспределу, то завтра могут точно так же закрыть телеканалы, которые принадлежат Ахметову и прочим… Скажем, по той информации, которая поступает, транснациональные корпорации в первую очередь хотели бы убрать Ахметова, давят его бизнес. Поэтому на самом деле он должен бы насторожиться», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что он не особенно верит в успех предприятия, затеянного властью, по его мнению, закрытие телеканалов в той форме, как это сейчас сделано, — «абсолютно дурацкая затея».
«Этим решением Зеленский в политическом плане просто умножен на ноль», — сказал Слободчук, добавив иронично: «Я уже говорил, что опубликованным указ этот никто не видел пока, поэтому трудно сказать, насколько он соответствует Конституции. Но надо задать и такой вопрос: а одобрит ли его посольство США как высшая правовая, судебная и политическая инстанция? А вдруг окажется, что не утвердила?»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Об этом сообщила пресс-служба президента.
Сообщается, что «персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к гражданину Украины Тарасу Козаку, юридическим лицам «Общество с ограниченной ответственностью «АРИАДНА ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «ТВ ВЫБОР», «Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «112-ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Общество с ограниченной ответственностью «Новые коммуникации».