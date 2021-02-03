Внесудебное закрытие оппозиционных телеканалов, как и применение санкций против граждан Украины, противоречит букве закона. Но если власть поступает так, то владельцам других каналов тоже следует задуматься. Об этом сказал изданию Украина.ру политический консультант Сергей Слободчук

«Будем исходить из того, что указ президента вступает в силу только после официальной публикации. Уже бросились телеканалы отключать, бросились даже блокировать студию Довженко, но кто-то видел этот указ опубликованным? Я пока тоже не видел. По ситуации на данный момент этого указа как бы не существует в природе, есть информационное сообщение о том, что Зеленский такой указ подписал», — сказал Слободчук. Бортник: После решения по телеканалам Зеленский спокойно не уйдёт © скриншот видео NEWSONE

По его словам, «насколько такой указ отвечает Конституции Украины — большой вопрос».

«Вообще из законодательства понятно, что против гражданина Украины санкции вводиться не могут, соответственно, возникает вопрос о законности решения в отношении народного депутата Тараса Козака, который является официальным владельцем телеканалов «112 Украина», «News One» и «Zik», — отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, какими могут быть политические последствия закрытия телеканалов, Слободчук сказал: «У «зеленых» всё криво делается, как всегда, поэтому и это будет криво».

«Во-первых, будет работа в плане судебного опротестования этого решения Зеленского. Я так понимаю, что юристы ждут момента, когда этот указ будет опубликован, потому что на данный момент непонятно, что опротестовывать, его в природе не существует — в правовом измерении», — отметил политконсультант.

Он добавил: «Когда появляются такие указы, становится понятно, что власть пытается укатать Конституцию под себя. И это же не первый случай. Давайте вспомним, как Ющенко принимал очень сомнительные с правовой точки зрения решения, как Янукович давил на Конституционный суд… И как их потом выносили с этого поля боя, точнее, выносили политические остатки, то, что от них осталось».

Слободчук отметил, что после такого решения собственникам других телеканалов тоже есть о чём задуматься.

«Если власть демонстрирует, что готова вести себя, что говорится, по беспределу, то завтра могут точно так же закрыть телеканалы, которые принадлежат Ахметову и прочим… Скажем, по той информации, которая поступает, транснациональные корпорации в первую очередь хотели бы убрать Ахметова, давят его бизнес. Поэтому на самом деле он должен бы насторожиться», — сказал он. Рабинович назвал режим Зеленского «зеленым фашизмом» © Facebook, ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

Эксперт подчеркнул, что он не особенно верит в успех предприятия, затеянного властью, по его мнению, закрытие телеканалов в той форме, как это сейчас сделано, — «абсолютно дурацкая затея».

«Этим решением Зеленский в политическом плане просто умножен на ноль», — сказал Слободчук, добавив иронично: «Я уже говорил, что опубликованным указ этот никто не видел пока, поэтому трудно сказать, насколько он соответствует Конституции. Но надо задать и такой вопрос: а одобрит ли его посольство США как высшая правовая, судебная и политическая инстанция? А вдруг окажется, что не утвердила?»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Об этом сообщила пресс-служба президента.

Сообщается, что «персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к гражданину Украины Тарасу Козаку, юридическим лицам «Общество с ограниченной ответственностью «АРИАДНА ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «ТВ ВЫБОР», «Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «112-ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Общество с ограниченной ответственностью «Новые коммуникации».