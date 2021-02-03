Происходящее сейчас на Украине предложила называть «синдромом» экс-министр Елена Лукаш. С ней можно только согласиться. То, что происходит сейчас в системе власти Украины, действительно напоминает какой-то синдром – настолько она разболтанна. Почему бы не назвать этот синдром именем нынешнего президента? Заслужил

Вкратце перечислим некоторые факты, которые позволяют говорить о «синдроме».

— Верховная Рада дважды провалила назначение Юрия Витренко на пост первого вице-премьера. Любопытно, что за него агитировал сам президент Зеленский, но голосования были сорваны из-за низкой дисциплинированности «слуг народа».

— Фракция «Слуги народа» при личном участии президента исключила из своего состава депутата Александра Дубинского. Не потому, что он в чём-то виноват перед фракцией, а потому, что этого требовали и.о. посла США Кристина Квин и самопровозглашённый «борец с коррупцией» Виталий Шабунин. Кстати, фракция президента не поддержала, и пришлось проводить удалённое голосование, причём на нежелающих голосовать оказывалось давление, вплоть до ночных (!) звонков президента.

— Совершенно феерический зашквар в СБУ, где замглавы службы Дмитрия Нескоромного объявили в розыск по подозрению в подготовке заказного убийства (!) начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова​​​. Собственно, этот случай далеко не первый (говорят, героя Украины Александра Хараберюша тоже свои на ноль помножили), но за порог СБУ это всё же не выходило…

— Украина ввела санкции против Китая. В частности, на собрание акционеров «Мотор-Сичи» явилась «инвестиционная няня» в лице представителей СБУ, которые его просто разогнали. Мы считаем, что этот «кейс» необходимо приводить в пример как образец вредности инвестирования в украинскую экономику (впрочем, Владимир Зеленский так не считает и в интервью «НВО» говорит иначе).

— Странная возня между ГПУ, НАБУ и САП, которые с дивной регулярностью заводят и прекращают дела по самым разным поводам, в том числе друг против друга. Что совершенно характерно — до суда не доходит ничего (правда, как показывает опыт, если что-то из НАБУ доходит из суда, то суд обычно отправляет это назад, потому что в НАБУ выражаются не на юридическом, а каком-то специальном антикоррупционном языке, который судьи не понимают).

— Конфликт президента с Конституционным судом привёл к тому, что КС просто не работает. Есть все основания полагать, что, независимо от исхода сражения, когда эта контора будет возвращена в работоспособное состояние, это будет уже не Конституционный суд.

— Провал вакцинации: план вакцинации утвердили, а вакцины нет как нет, и непонятно, когда она появится. Президент Зеленский вынужден почти буквально стоять с протянутой рукой, выпрашивая вакцину, но никто не подаёт. Вакцину готова предоставить Россия, но тут уж не берёт сама Украина. Между тем, на «оккупированных территориях» вакцинация уже началась, и в этой связи не очень понятно, какая же территория на самом деле оккупирована?

— СБУ разоблачила антигосударственную деятельность ряда популярных телеграм-каналов, якобы работающих на российский Генштаб. Самое феерическое, что среди них — каналы «Легитимный» и «Резидент» (каждый — более чем по 100 тыс. подписчиков), связанные с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Инкриминируется им «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» (Ст. 190.1 УК РСФСР от 27 октября 1960 года), которые оказались соответствующими действительности (во всяком случае в подборке СБУ только те сообщения, правдивость которых была подтверждена на самом высоком государственном уровне).

— Украина ввела санкции против Никарагуа. Собственно, за дело ввела — эта латиноамериканская страна открыла консульство в украинском Крыму, что, как вы понимаете, совершенно недопустимо. Но нас другое интересует: что теперь делать с историческим достижением украинской дипломатии — безвизовым режимом с Гондурасом? Ведь безвиз касался сразу четырёх стран — собственно Гондураса, Гватемалы, Сальвадора и… Никарагуа.

— Запрещён ввоз на территорию Украины романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Говорят, правда, претензии не к самой книге, а к издательству, на сайте которого появился комментарий к книге лица, подрывающего национальную безопасность Украины. Впрочем, Булгакова на Украине пытались запретить ещё при Сталине, а вот запрет книг Ошо Раджниша… Он хоть знал о существовании Украины?

— Совершенно безумное интервью Зеленского американскому каналу «НВО».

Что, собственно, происходит с украинской властью?

Понятно, что некоторые особо дикие примеры деятельности были обусловлены давлением со стороны США, в которых новая администрация принялась суматошно настраивать механизм внешнего управления Украиной. Наиболее яркий пример связан с исключением из фракции Дубинского — по сообщению Сергея Лещенко, как только исключение произошло, сразу же состоялась давно ожидавшаяся телефонная беседа госсекретаря США Тони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Совпадение, конечно, совершенно случайное — просто холопы продемонстрировали готовность исполнять самые затейливые пожелания барина, и тот тут же дал новые вводные.

Однако вводные со стороны США поступали и ранее (правда, не в духе «копайте отсюда и до обеда», но это издержки конкретной ситуации в Вашингтоне). Но этим ведь исчерпывается далеко не всё, и, кроме того, даже выполнение запросов Вашингтона вызывает вполне реальные проблемы (которые мы наблюдали в случае с Дубинским, санкции против которого были введены ещё 11 января).

Проблема, конечно, в том, что система власти всё последнее время (с 2014 года) находится в полуразобранном состоянии. То люстрация, то война, то реформы, то выборы, то борьба с коррупцией (последняя, правда, на работоспособности государственного аппарата почти не отразилась). На каких-то этапах госаппарат восстанавливался, на каких-то его развал ускорялся (каждый раз возникает жутковатое ощущение, что сейчас он крякнет и сложится, а при власти окажутся атаманы Грицианы Таврические). Сейчас вот кризисный момент.

Изначально нынешний режим опирался на некоторый консенсус общества, которое хотело, чтобы при власти находился кто угодно, лишь бы не Порошенко, и на консенсус элит, которые хотели примерно того же. Так вот сейчас этот консенсус рухнул.

Если говорить об элитах, то достаточно уже того, что Зеленский рассорился с Коломойским. По официальным подсчётам, во фракции СН против исключения Дубинского голосовали 29 из 245 депутатов. Если они из фракции выйдут, то монокоалиция рухнет. Понятно, что с большинством ничего не случится — тут же будет создана коалиция с участием, например, группы «Доверие» (кондоминиум разных групп влияния, главной из которых является группа аграрного олигарха Андрея Веревского). Говорят даже о возможности слияния группы с фракцией. Впрочем, пока что обе стороны не готовы к окончательному разрыву. Вот и сам Дубинский призывает других людей Коломойского не выходить из фракции.

Общество за два года убедилось, что Зеленский не лучше Порошенко. В этом году все, кто ещё не убедился, понял, что он во многих отношениях гораздо хуже (достаточно посмотреть интервью «НВО»). Разумеется, последний удар нанесло резкое повышение тарифов. Понятно, что с февраля тарифы несколько снизятся, но это только несколько снизит накал «тарифного майдана», но рейтинги это не восстановит. Влияние же Зеленского и партии «Слуга народа» в значительной степени основывалось на общественной поддержке. Сейчас эта поддержка рассеялась.

Первый, кто пострадал, — сам Зеленский. Он ведь человек рейтингозависимый и браволюбивый. Отсутствие поддержки его пугает… Теперь следует ожидать самых диких попыток каким-то образом выправить ситуацию.

Думается, спешное принятие довольно сырого закона о референдуме именно с этим связано — проведение референдума (на любую абсолютно тему, хотя бы относительно квадратуры круга) позволит Зеленскому привлечь к себе внимание и повысить уровень поддержки.