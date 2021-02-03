Вкратце перечислим некоторые факты, которые позволяют говорить о «синдроме».
— Верховная Рада дважды провалила назначение Юрия Витренко на пост первого вице-премьера. Любопытно, что за него агитировал сам президент Зеленский, но голосования были сорваны из-за низкой дисциплинированности «слуг народа».
— Фракция «Слуги народа» при личном участии президента исключила из своего состава депутата Александра Дубинского. Не потому, что он в чём-то виноват перед фракцией, а потому, что этого требовали и.о. посла США Кристина Квин и самопровозглашённый «борец с коррупцией» Виталий Шабунин. Кстати, фракция президента не поддержала, и пришлось проводить удалённое голосование, причём на нежелающих голосовать оказывалось давление, вплоть до ночных (!) звонков президента.
— Совершенно феерический зашквар в СБУ, где замглавы службы Дмитрия Нескоромного объявили в розыск по подозрению в подготовке заказного убийства (!) начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Собственно, этот случай далеко не первый (говорят, героя Украины Александра Хараберюша тоже свои на ноль помножили), но за порог СБУ это всё же не выходило…
— Украина ввела санкции против Китая. В частности, на собрание акционеров «Мотор-Сичи» явилась «инвестиционная няня» в лице представителей СБУ, которые его просто разогнали. Мы считаем, что этот «кейс» необходимо приводить в пример как образец вредности инвестирования в украинскую экономику (впрочем, Владимир Зеленский так не считает и в интервью «НВО» говорит иначе).
— Странная возня между ГПУ, НАБУ и САП, которые с дивной регулярностью заводят и прекращают дела по самым разным поводам, в том числе друг против друга. Что совершенно характерно — до суда не доходит ничего (правда, как показывает опыт, если что-то из НАБУ доходит из суда, то суд обычно отправляет это назад, потому что в НАБУ выражаются не на юридическом, а каком-то специальном антикоррупционном языке, который судьи не понимают).
— Конфликт президента с Конституционным судом привёл к тому, что КС просто не работает. Есть все основания полагать, что, независимо от исхода сражения, когда эта контора будет возвращена в работоспособное состояние, это будет уже не Конституционный суд.
— Провал вакцинации: план вакцинации утвердили, а вакцины нет как нет, и непонятно, когда она появится. Президент Зеленский вынужден почти буквально стоять с протянутой рукой, выпрашивая вакцину, но никто не подаёт. Вакцину готова предоставить Россия, но тут уж не берёт сама Украина. Между тем, на «оккупированных территориях» вакцинация уже началась, и в этой связи не очень понятно, какая же территория на самом деле оккупирована?
— СБУ разоблачила антигосударственную деятельность ряда популярных телеграм-каналов, якобы работающих на российский Генштаб. Самое феерическое, что среди них — каналы «Легитимный» и «Резидент» (каждый — более чем по 100 тыс. подписчиков), связанные с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Инкриминируется им «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» (Ст. 190.1 УК РСФСР от 27 октября 1960 года), которые оказались соответствующими действительности (во всяком случае в подборке СБУ только те сообщения, правдивость которых была подтверждена на самом высоком государственном уровне).
— Украина ввела санкции против Никарагуа. Собственно, за дело ввела — эта латиноамериканская страна открыла консульство в украинском Крыму, что, как вы понимаете, совершенно недопустимо. Но нас другое интересует: что теперь делать с историческим достижением украинской дипломатии — безвизовым режимом с Гондурасом? Ведь безвиз касался сразу четырёх стран — собственно Гондураса, Гватемалы, Сальвадора и… Никарагуа.
— Запрещён ввоз на территорию Украины романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Говорят, правда, претензии не к самой книге, а к издательству, на сайте которого появился комментарий к книге лица, подрывающего национальную безопасность Украины. Впрочем, Булгакова на Украине пытались запретить ещё при Сталине, а вот запрет книг Ошо Раджниша… Он хоть знал о существовании Украины?
— Совершенно безумное интервью Зеленского американскому каналу «НВО».
Что, собственно, происходит с украинской властью?
Понятно, что некоторые особо дикие примеры деятельности были обусловлены давлением со стороны США, в которых новая администрация принялась суматошно настраивать механизм внешнего управления Украиной. Наиболее яркий пример связан с исключением из фракции Дубинского — по сообщению Сергея Лещенко, как только исключение произошло, сразу же состоялась давно ожидавшаяся телефонная беседа госсекретаря США Тони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Совпадение, конечно, совершенно случайное — просто холопы продемонстрировали готовность исполнять самые затейливые пожелания барина, и тот тут же дал новые вводные.
Однако вводные со стороны США поступали и ранее (правда, не в духе «копайте отсюда и до обеда», но это издержки конкретной ситуации в Вашингтоне). Но этим ведь исчерпывается далеко не всё, и, кроме того, даже выполнение запросов Вашингтона вызывает вполне реальные проблемы (которые мы наблюдали в случае с Дубинским, санкции против которого были введены ещё 11 января).
Проблема, конечно, в том, что система власти всё последнее время (с 2014 года) находится в полуразобранном состоянии. То люстрация, то война, то реформы, то выборы, то борьба с коррупцией (последняя, правда, на работоспособности государственного аппарата почти не отразилась). На каких-то этапах госаппарат восстанавливался, на каких-то его развал ускорялся (каждый раз возникает жутковатое ощущение, что сейчас он крякнет и сложится, а при власти окажутся атаманы Грицианы Таврические). Сейчас вот кризисный момент.
Изначально нынешний режим опирался на некоторый консенсус общества, которое хотело, чтобы при власти находился кто угодно, лишь бы не Порошенко, и на консенсус элит, которые хотели примерно того же. Так вот сейчас этот консенсус рухнул.
Если говорить об элитах, то достаточно уже того, что Зеленский рассорился с Коломойским. По официальным подсчётам, во фракции СН против исключения Дубинского голосовали 29 из 245 депутатов. Если они из фракции выйдут, то монокоалиция рухнет. Понятно, что с большинством ничего не случится — тут же будет создана коалиция с участием, например, группы «Доверие» (кондоминиум разных групп влияния, главной из которых является группа аграрного олигарха Андрея Веревского). Говорят даже о возможности слияния группы с фракцией. Впрочем, пока что обе стороны не готовы к окончательному разрыву. Вот и сам Дубинский призывает других людей Коломойского не выходить из фракции.
Общество за два года убедилось, что Зеленский не лучше Порошенко. В этом году все, кто ещё не убедился, понял, что он во многих отношениях гораздо хуже (достаточно посмотреть интервью «НВО»). Разумеется, последний удар нанесло резкое повышение тарифов. Понятно, что с февраля тарифы несколько снизятся, но это только несколько снизит накал «тарифного майдана», но рейтинги это не восстановит. Влияние же Зеленского и партии «Слуга народа» в значительной степени основывалось на общественной поддержке. Сейчас эта поддержка рассеялась.
Первый, кто пострадал, — сам Зеленский. Он ведь человек рейтингозависимый и браволюбивый. Отсутствие поддержки его пугает… Теперь следует ожидать самых диких попыток каким-то образом выправить ситуацию.
Думается, спешное принятие довольно сырого закона о референдуме именно с этим связано — проведение референдума (на любую абсолютно тему, хотя бы относительно квадратуры круга) позволит Зеленскому привлечь к себе внимание и повысить уровень поддержки.