1 февраля в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по делу о MH-17 «Малайзийских авиалиний», в результате крушения которого 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области погибло 298 человек.

Объединённая следственная группа, включающая представителей правоохранительных органов Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии и Украины, установили в качестве подозреваемых 4 человека: россияне Игорь Стрелков (Гиркин), на момент крушения MH17 занимавший пост министра обороны ДНР, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Интересы Пулатова в суде представляют двое нидерландских адвокатов, а над остальными процесс проходит заочно. Российская сторона проводит собственное расследование, поскольку выводам следственной группы не доверяет.

Катастрофа MH17. Что известно на сегодняшний день
Катастрофа MH17. Что известно на сегодняшний день
© РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

В рамках нынешнего блока слушаний запланировано обсуждение хода проведения дополнительных расследований, подачи родственниками заявок на компенсацию и предложения прокуратуры осмотреть реконструкцию обломков самолёта. Решение о том, должен ли проводиться такой осмотр, суд примет 15 апреля 2021 года. В случае положительного ответа его проведут в мае 2021 года.

Рассмотрение дела по существу начнётся 7 июня 2021 года. На этой стадии, как уточнил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, суд сосредоточится на вопросах, из какого оружия сбили лайнер, откуда запустили ракету и какова роль 4 подсудимых в авиакатастрофе. Кроме того, родственники погибших получат возможность выступить в суде. Когда завершится рассмотрение дела, пока неизвестно.

Россию наконец хотят услышать

1 февраля председательствующий судья Хендрик Стинхейс сообщил, что следователи 18 января получили ответ российского концерна «Алмаз-Антей» (производителя ЗРК «Бук») на отчёты Нидерландского аэрокосмического центра и бельгийской Королевской военной академии о технических аспектах крушения MH-17. В ноябре нидерландский прокурор Манон Риддербекс заявляла, что следственный судья пока не назначил экспертов концерна, так как российская сторона не ответила на запрос, но «Алмаз-Антей» опровергал это утверждение.

Кроме того, на заседании в Схипхоле прокурор Вард Фердинандуссе заявил, что не против, чтобы по просьбе стороны защиты к делу приобщили отчёты «Алмаз-Антея».

Ранее концерн проводил натурные эксперименты с использованием ракеты 9М38М1 и фюзеляжа самолёта Ил-86. Как и члены объединённой следственной группы, специалисты российского предприятия считали, что в атаке на MH-17 была задействована именно эта модификация ракеты. Однако эксперимент, результаты которого опубликовали в 2015 году, показал, что 9М38М1, а точнее металлические «двутавры» — поражающие элементы — оставляют пробоины в форме бабочки, а на снимках рухнувшего малайзийского «Боинга» таких не было. Это позволяет сделать вывод, что 17 июля 2014 года применялся самый старый тип ракеты 9М38.

Последние такие выпустили в 1986 году, максимальный срок эксплуатации составляет 25 лет. По словам представителей «Алмаз-Антея», с вопросом о возможности дальнейшего использования в 2011 году к ним обращалась украинская сторона, им ответили, что российские военные не применяют ракеты дольше установленного срока из-за опасности для боевого расчёта.

При этом советник генерального конструктора концерна Михаил Малышевский сообщал, что следователи передали снимки фрагментов ракеты 9М38М1 и «двутавров» от неё, найденных среди обломков MH-17, но они вызывают вопросы. Кроме того, эксперимент «Алмаз-Антея» опроверг утверждение, что атака на самолёт совершена из Снежного, о чём сказано в докладе международной группы. Ракета, выпущенная комплексом «Бук» по такой траектории, не могла оставить следы от поражающих элементов на левом двигателе малайзийского «Боинга», как зафиксировано в докладе следователей.

Конструкция боевой части всех ракет для «Бука» задаёт характерное направление для облака поражающих элементов — «скальпеля», — разрушающего самолёт. Если бы ракета летела со стороны Снежного, образовавшееся облако прошило бы самолёт насквозь слева направо в районе кабины пилотов, но не задело при этом левый двигатель и не могло оставить характерных следов вдоль всего фюзеляжа, о чём также говорится в заключении объединённой следственной группы.

Таким образом, эксперты «Алмаз-Антея» пришли к выводу, что характер повреждений, обнаруженных на MH-17, указывает на то, что ракета летела со стороны Зарощенского, которое в то время в ходе боевых действий переходило под контроль то украинских силовиков, то ополченцев.

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Скандал вокруг MH17: зачем украинские СМИ пытаются объявить фильм Украины.ру «пропагандой» - ВИДЕО
© JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) | Перейти в фотобанк

Но и это не всё. Следственный судья согласился по просьбе стороны защиты допросить одного из экспертов «Алмаз-Антея», составлявших отчёты.

«Судебное разбирательство буксует и особого продвижения нет. Наверное, ему хотят придать большую легитимность, хотя бы визуальную. И для этого сделать так, чтобы российская сторона принимала более активное участие в обсуждении. Поэтому хоть какие-то аргументы российской стороны были услышаны. Поскольку прежнее слепое давление ‒ продавливать только одну точку зрения ‒ не привело ни к каким результатами, поэтому пошли навстречу российским аргументам в том числе», — сказал в эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Допросы экспертов «Алмаз-Антея», Нидерландского аэрокосмического центра и бельгийской Королевской военной академии планируется завершить к апрелю.

Нестыковки в деле

Ответ на ещё один запрос адвокатов суд даст на следующем заседании, 8 февраля, — допустить ли представителя «Алмаз-Антея» осмотреть хранящиеся в Нидерландах обломки самолёта. Прокуроры настаивают, что это ни к чему, поскольку детали уже осмотрели другие эксперты, к тому же разрешение на проведение этих действий имеют адвокаты, да и вообще дополнительный осмотр якобы приведёт к затягиванию дела.

Сторона защиты же подчёркивает, что без помощи экспертов вряд ли получит нужную информацию при осмотре обломков, к тому же представители российского концерна и так прилетят в Нидерланды, чтобы ответить на вопросы суда, поэтому в ходе этой поездки и могли бы изучить обломки.

Кроме того, защита настаивает на добавлении в материалы дела новых фотографий разбившегося лайнера, поскольку в распоряжении следователей нет информации о тех деталях, которые не удалось вывезти с места крушения. Внести ясность, что же происходило в последние секунды полёта, должна была реконструкция, инициированная властями Нидерландов, но и тут вышла нестыковка: для её проведения эксперты использовали 8000 обломков самолёта, а в городе Сустерберг, как сообщил накануне журналист Эрик ван де Бек, скрывают ещё 18 контейнеров с частями MH-17, причём те, которые исковерканы поражающими элементами.

Отдельного внимания заслуживают и другие факты. Во-первых, в деле об авиакатастрофе нет отчёта по обломкам и, соответственно, нет подробного описания повреждений, во-вторых, в королевстве хранится всего лишь 20% обломков от общего количества, остальная часть до сих пор находится на Украине.

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Крушение MH17. Компания из США начнет расследование, почему Киев не закрыл небо
© РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Сведения о происходящем 17 июля 2014 года в Донбассе следователям приходится собирать по крупицам, причём часто на основе вторичных источников. В 2014 году на месте крушения MH-17 никакие судебно-медицинские экспертизы не проводили из соображений безопасности, а разрешение на следственные действия руководство ДНР предоставило в июне 2015-го.

Отдельное внимание уделили данным, полученным с радаров разных стран. Как сообщал в июне 2020 года прокурор Тейс Бергер, Украина предоставила сведения только со вторичных радаров, то есть тех, которые регистрируют лишь находящиеся в небе и передающие сигнал на землю гражданские самолёты, такие радары получают информацию от самолётов с включенными передатчиками и не передают данные о других объектах или о самолётах, у которых передатчик выключен.

По словам прокурора, первичные радиолокационные данные Украина не предоставила, объяснив нидерландскому Совету по безопасности, что радар в момент авиакатастрофы не работал, поэтому ничего не зафиксировал. В ходе проверки следователи установили, что радар в Донецке был выключен, поскольку находился на подконтрольной ДНР территории, радар в районе Артёмовска был поврежден во время боевых действий, а радар в Чугуево находился на плановом обслуживании.

В момент трагедии рейс контролировался украинскими радиолокационными средствами и системой ПВО, а также находился под управлением украинских диспетчеров. Украинская сторона путалась в своих заявлениях: сначала они утверждали, что снимки с экранов радаров незамедлительно были отправлены в Совет безопасности Нидерландов, затем — что Амстердам вообще их не запрашивал, а последней была версия о неисправности днепропетровского локатора в момент катастрофы. Однако Министерство обороны РФ фиксировало 17 июля 2014 года активность украинских наземных служб слежения.

Данные с украинских гражданских и военных радаров дали ограниченную информацию, первичные данные с мобильного военного радара в Харькове оказались гораздо менее информативными, чем первичные данные радара в Усть-Донецком Ростовской области, но даже они не помогли экспертам обнаружить следы запуска ракеты или военный самолёт рядом с малайзийским Boeing. Внести ясность в произошедшее могла бы информация с китайского спутника, находящегося над местом авиакатастрофы, но в тот момент он не работал.

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США не захотят убивать медийную курицу, которая несет золотые яйца - Ходаковский о деле MH17
© РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Кроме того, прокуратура Нидерландов ещё в 2014 году направила запрос властям США с просьбой предоставить спутниковые изображения, якобы подтверждающие запуск ракеты, наличии которых говорила американская сторона. Никаких снимков Вашингтон не передал, только поделился информацией, что в момент аварии американская разведка зафиксировала запуск ракеты SA-11 класса «земля-воздух», по классификации НАТО это ракета, используемая ЗРК «Бук», из точки приблизительно в 6 км от города Снежное. 1 февраля судья Хендрик Стинхейс сказал, что суд направил США новый запрос о спутниковых снимках места авиакатастрофы, но американцы всё ещё рассматривают этот вопрос, так что пока никаких подвижек на этом направлении нет.

В свою очередь, адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющий интересы Пулатова, на заседании указал на серьёзную нестыковку в деле. Она сообщила, что ни на одной из 15 проанализированных аудиозаписей нет голоса её подзащитного. Только почему-то следователи этот факт не установили, а ведь эти файлы считаются основой обвинения.

«Прокуратура потратила 6 лет на рассмотрение данного вопроса, Но, видимо, впустую», — написал в Twitter журналист Эрик ван де Бек.

Вопросов в деле о крушении MH-17 по-прежнему больше, чем ответов, но тот факт, что суд захотел услышать аргументы российской стороны, которую не пригласили войти в состав объединённой следственной группы, не может не радовать. Впрочем радоваться ещё, конечно, слишком рано.