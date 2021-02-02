Жители Крыма не поддержали несанкционированные акции в поддержку оппозиционера и блогера Алексея Навального. Не поддержали трижды! Последние волнения ожидались 2 февраля, когда Навальный предстал перед судом. Но оппозиционная повестка прошла мимо Крыма

Фонд Навального призвал США ввести санкции против 34 россиян © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Но после того, как первых девять человек провели в отделение, протестующие быстро испарились.

— Я поддерживаю Навального, он за честную Россию, — говорил мне в тот день 18-летний парень по имени Сергей. — Мои друзья знают о моей позиции и поддерживают меня. Родители не в курсе, куда я пошел. Да им и не объяснить.

На вопрос «А ты помнишь события 2014 года и майдан в Киеве?» он отвечает твердым «нет», и это мне многое объясняет. Эти ребята и девушки, которым в лучшем случае 18-20 лет, 7 лет назад были подростками. Что они знали о майдане? Наверняка ничего. Важно было не завалить контрольную и выбраться погулять на улицу. Они не видели, как их родители не спят по ночам, потому что не знают, нужно будет бежать из Крыма или нет. Они не слышали разговоров взрослых о том, что в Киеве убивают наших беркутовцев, горят автобусы с людьми, гибнут невинные люди в борьбе за власть.

— Молодежь сегодня живет в шоколаде, эти «навальнята» пусть в садики и школы вернутся, радуются сытой жизни, — возмущается Сергей Копейцев, пришедший на первый митинг 23 февраля. — Я здесь не просто так. Пытаюсь рассказать этим марионеткам, что нельзя быть такими неблагодарными. Я помню майдан и не хочу даже намека на него.

Услышали ли Сергея горячие головы — неизвестно. Но уже 31 января на главных площадях Севастополя и Симферополя протестующих не было вовсе. Вокруг да около ходили зеваки и смотрели, но никаких плакатов, лозунгов и бравых диалогов со старшим поколением.

Не за Навального, а за себя

Смятенье лоялистов © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По мнению Бориса Колесникова, общественника и экс-депутата Законодательного собрания Севастополя, для большинства жителей города-героя Владимир Путин — человек, которого в Крыму всегда будут помнить с благодарностью.

— Что касается Навального, на мой взгляд, это не организатор митингов, а детонатор, — поясняет Колесников. — Люди, которые выходят на митинги, выходят не за него, они выходят за себя. Есть те, у кого 40 лет рабочего стажа, а пенсия 12 тысяч рублей. Вот что людей беспокоит на самом деле. А с молодежью нужно работать. Они ведь даже не знают историю родного края. Я как-то разговаривал с молодым лейтенантом Нахимовского училища и спросил у него, что он знает о памятнике Нахимова. Лейтенант сказал, что он «висит» в вестибюле и все.

Примитивный сценарий

Ряд глав европейских МИД пригрозили РФ санкциями из-за задержания Навального © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Андрей Мальгин, член Общественной палаты Крыма, уверен, что на полуострове выработался иммунитет от любых протестов. Хотя вирусы могут мутировать, и поэтому важно помнить о событиях 2014 года, объяснять молодой поросли простую истину — революция несет разруху и хаос.

Вопрос только в том, как это делать. Ура-патриотизм и шаблонные схемы давно не действуют. Пока в школах рассказывают о любви к родине, они заходят в тик-ток и видят очередной флешмоб «против системы». А почему она плохая — не важно. Важно, что есть протест.

— В Крыму действительно еще жива память о майданах времен Украины, — говорит Наталья Киселева, кандидат политических наук. — Подавляющее большинство крымчан не поддерживают никакие протесты, которые ведут к разрушению государства. Если послушать тех, кто приходил 23 января на площади, то у них нет целей, задач. Мероприятие носило скорее тусовочный характер. И самое важное — мы видим конкретную майданную технологию. Даже сценарий менять не стали. Сравните сами. Первое — отравление. Тогда якобы отравили Ющенко, теперь — Навального. Второе — обязательное «онижедети». То есть планируются провокации с молодежью. Неудивительно, что митинги не поддержали в Крыму. Для нас это табу! Да и как можно поддерживать Навального, который не признает возвращение Крыма?