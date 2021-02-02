Еще 23 января в Севастополе на площади Нахимова собралось меньше 50 человек. Примерно вдвое меньше — в Симферополе. Все собравшиеся — «кому до 30». Парни и девушки кучковались, будто боялись отойти от товарищей. Сначала их было около 10, потом количество выросло. Изредка были слышны майдановские призывы против действующей власти. Чуть позже молодежь поняла, что полиция никого не задерживает, и осмелела.
Но после того, как первых девять человек провели в отделение, протестующие быстро испарились.
— Я поддерживаю Навального, он за честную Россию, — говорил мне в тот день 18-летний парень по имени Сергей. — Мои друзья знают о моей позиции и поддерживают меня. Родители не в курсе, куда я пошел. Да им и не объяснить.
На вопрос «А ты помнишь события 2014 года и майдан в Киеве?» он отвечает твердым «нет», и это мне многое объясняет. Эти ребята и девушки, которым в лучшем случае 18-20 лет, 7 лет назад были подростками. Что они знали о майдане? Наверняка ничего. Важно было не завалить контрольную и выбраться погулять на улицу. Они не видели, как их родители не спят по ночам, потому что не знают, нужно будет бежать из Крыма или нет. Они не слышали разговоров взрослых о том, что в Киеве убивают наших беркутовцев, горят автобусы с людьми, гибнут невинные люди в борьбе за власть.
— Молодежь сегодня живет в шоколаде, эти «навальнята» пусть в садики и школы вернутся, радуются сытой жизни, — возмущается Сергей Копейцев, пришедший на первый митинг 23 февраля. — Я здесь не просто так. Пытаюсь рассказать этим марионеткам, что нельзя быть такими неблагодарными. Я помню майдан и не хочу даже намека на него.
Услышали ли Сергея горячие головы — неизвестно. Но уже 31 января на главных площадях Севастополя и Симферополя протестующих не было вовсе. Вокруг да около ходили зеваки и смотрели, но никаких плакатов, лозунгов и бравых диалогов со старшим поколением.
Не за Навального, а за себя
Те, «кому за 30», хорошо помнят события 2014 года. У них есть своеобразная прививка от тех событий. Предложи им очередной майдан — посмотрят как на душевнобольного и перейдут на другую сторону улицы.
По мнению Бориса Колесникова, общественника и экс-депутата Законодательного собрания Севастополя, для большинства жителей города-героя Владимир Путин — человек, которого в Крыму всегда будут помнить с благодарностью.
— Что касается Навального, на мой взгляд, это не организатор митингов, а детонатор, — поясняет Колесников. — Люди, которые выходят на митинги, выходят не за него, они выходят за себя. Есть те, у кого 40 лет рабочего стажа, а пенсия 12 тысяч рублей. Вот что людей беспокоит на самом деле. А с молодежью нужно работать. Они ведь даже не знают историю родного края. Я как-то разговаривал с молодым лейтенантом Нахимовского училища и спросил у него, что он знает о памятнике Нахимова. Лейтенант сказал, что он «висит» в вестибюле и все.
Примитивный сценарий
Андрей Мальгин, член Общественной палаты Крыма, уверен, что на полуострове выработался иммунитет от любых протестов. Хотя вирусы могут мутировать, и поэтому важно помнить о событиях 2014 года, объяснять молодой поросли простую истину — революция несет разруху и хаос.
Вопрос только в том, как это делать. Ура-патриотизм и шаблонные схемы давно не действуют. Пока в школах рассказывают о любви к родине, они заходят в тик-ток и видят очередной флешмоб «против системы». А почему она плохая — не важно. Важно, что есть протест.
— В Крыму действительно еще жива память о майданах времен Украины, — говорит Наталья Киселева, кандидат политических наук. — Подавляющее большинство крымчан не поддерживают никакие протесты, которые ведут к разрушению государства. Если послушать тех, кто приходил 23 января на площади, то у них нет целей, задач. Мероприятие носило скорее тусовочный характер. И самое важное — мы видим конкретную майданную технологию. Даже сценарий менять не стали. Сравните сами. Первое — отравление. Тогда якобы отравили Ющенко, теперь — Навального. Второе — обязательное «онижедети». То есть планируются провокации с молодежью. Неудивительно, что митинги не поддержали в Крыму. Для нас это табу! Да и как можно поддерживать Навального, который не признает возвращение Крыма?