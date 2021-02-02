За исключение Дубинского проголосовали 198 членов «Слуги народа». Обсуждения этого вопроса на фракции не было. Давид Арахамия просто зачитал данные по Дубинскому. Самому народному депутату даже не дали выступить в своё оправдание.
«Это не то что голосование, это чистый фарс… Вы понимаете, что пройдены все красные линии фракцией, мы увидели истинные лица политических актеров и в Офисе президента, и в украинском парламенте. Мы прекрасно понимаем, что это манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям для получения конкретных дивидендов, именно политических, и для решения своих собственных проблем», — заявил Дубинский уже по результатам заседания.
Накануне сам Дубинский пытался провести независимый опрос и выяснить, кто во фракции хочет его исключения. В этом народный депутат не преуспел. Тем не менее, результаты голосования свидетельствуют: значительная часть фракции — 29 человек, или 12% от её состава, проголосовала против исключения Дубинского. Ещё 19 человек не голосовали.
Само исключение нардепа из фракции может стать прологом к расколу среди правящей политсилы. Тем более на одном Дубинском руководство «Слуги народа» вряд ли остановится.
Следующий по списку, или Мутные перспективы
Народный депутат Максим Бужанский уверен: он — следующий на очереди на исключение из «Слуги народа».
«Что ж, давайте знакомиться, друзья. После исключения Александра Дубинского я первый по деструктивности во фракции СН. Хорошо это или нет, решайте сами. Позицию свою не меняю», — написал Бужанский в своём Telegram-канале.
Он заявил, что руководство партии, уступившее требованиям США, обрекло «Слугу народа» на нерадостное будущее.
«Выбрали позор в надежде не получить войну. Как-то так вижу результаты «голосования» за исключение Дубинского из фракции по неизвестной причине», — отметил Бужанский.
Сам Дубинский опубликовал свою речь, которую ему не дали произнести перед товарищами по фракции.
«То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны. Ещё раз для всех повторяю — это не мой персональный вопрос. Это вопрос субъектности нашей страны и ее власти, избранной украинским народом. Власти, которую вы осознанно делаете субъектом шантажа и управления аферистов и тех, кто за ними стоит», — отметил он.
По его словам, события последних трёх недель ярко и отчётливо продемонстрировали истинное лицо актёров на политической сцене Украины: и в Офисе президента Украины, и в Верховной Раде.
Впрочем, и без слов Дубинского и Бужанского ясно: «Слуга народа» входит в зону турбулентности.
Весьма опасный союз
В последние дни одной из самых обсуждаемых тем на Украине является возможная широкая коалиция «Слуги народа» с другими политсилами в парламенте. Одним из неожиданных союзников партии власти может стать «Батькивщина» — партия Юлии Тимошенко.
Такую возможность допустил глава президентской фракции Давид Арахамия.
«Относительно коалиции мы ничего не обсуждали. Но все возможно в стране. Мы никогда не работали в режиме коалиции, кстати. То есть это немножко непривычно может быть для нас как для монобольшинства, потому что нужно больше вопросов согласовывать друг с другом. Но что касается потенциально коалиционного соглашения — или с Тимошенко, или с какой-то другой фракцией или партией, или группой, — это в целом открытый диалог», — заявил он 1 февраля.
Сама Тимошенко заявила, что готова к подобному союзу.
«Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать», — отметила она, отвечая на вопрос о готовности союза с фракцией партия «Слуга народа» и депутатской группой «Доверие».
Все эти слова прозвучали, несмотря на то что за два дня до этого президент Украины Владимир Зеленский высмеял Тимошенко.
«Говорят, что самое быстрое существо на планете — это гепард. На самом деле это не так — это отдельные депутаты и скорость, с которой они перекрашиваются <…> Сначала они были категорически против референдума, но — бац! Вуаля! И теперь уже инициируют референдум <…>. Думаю, мем «фейспалм» можно сделать официальным логотипом этой политической силы. И слоган «20 лет на рынке переобуваний», — заявил Зеленский.
Да и до этого он весьма нелестно отзывался о Тимошенко. Достаточно вспомнить, что одна из отрицательных героинь в сериале «Слуга народа» словно списана с лидера «Батькивщины».
А во время избирательной кампании партия «Слуга народа» неоднократно подчёркивала: она идёт на смену «старым политикам», которые за годы независимости Украины окончательно дискредитировали себя.
Теперь же Зеленскому и «слугам народа» придётся объяснять своим избирателям, отчего они пошли на союз с Тимошенко — человеком, который находится на политической арене с 90-х годов ХХ века. Не заметить союз будет невозможно, ведь «Батькивщина» наверняка получит за свою лояльность министерские портфели.
«Юлия Тимошенко, работая с Ахметовым, понимает, что пришло ее время, но источник указывает, что ей не стать премьер-министром, но вот некоторые «портфели» в новом перезагруженном Кабмине достанутся БЮТу, а вот премьерский кейс Офис президента хочет оставить себе, хотя «соросята» пытаются через западное лобби втянуть своего обратно», — указывается в публикации канала «Легитимный».
«Тимошенковцы» снова будут в правительстве, что наверняка напомнит рядовым украинцам слова бывшего посла РФ в их стране Виктора Черномырдина: «Никогда такого не было, и вот опять!»
И одним из тех, кто будет акцентировать на это внимание, станет уже исключённый из фракции Дубинский.
«Дубинский уйдет сам, как «волк-одиночка» и будет жестко "торпедировать" СН в Верховной Раде», — предупреждал тот же «Легитимный».
Тем более этого депутата украинские СМИ связывают с олигархом Игорем Коломойским. Для него союз Рината Ахметова, Зеленского и Тимошенко и уменьшение его влияния на украинскую политику крайне нежелателен. А это значит, что и медиаактивы Коломойского включатся в борьбу против Зеленского.
Кроме того, вряд ли в самой партии Зеленского многие воспримут с восторгом союз с Тимошенко. В общем, нынешний политический сезон на Украине обещает быть горячим.