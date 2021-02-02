Вечером 1 февраля народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции партии «Слуга народа». Сам Дубинский назвал это чистым фарсом. А эксперты пророчат партии власти скорый развал

За исключение Дубинского проголосовали 198 членов «Слуги народа». Обсуждения этого вопроса на фракции не было. Давид Арахамия просто зачитал данные по Дубинскому. Самому народному депутату даже не дали выступить в своё оправдание. Дубинского исключили из «Слуги народа» © Facebook, Александр Дубинский

«Это не то что голосование, это чистый фарс… Вы понимаете, что пройдены все красные линии фракцией, мы увидели истинные лица политических актеров и в Офисе президента, и в украинском парламенте. Мы прекрасно понимаем, что это манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям для получения конкретных дивидендов, именно политических, и для решения своих собственных проблем», — заявил Дубинский уже по результатам заседания.

Накануне сам Дубинский пытался провести независимый опрос и выяснить, кто во фракции хочет его исключения. В этом народный депутат не преуспел. Тем не менее, результаты голосования свидетельствуют: значительная часть фракции — 29 человек, или 12% от её состава, проголосовала против исключения Дубинского. Ещё 19 человек не голосовали.

Само исключение нардепа из фракции может стать прологом к расколу среди правящей политсилы. Тем более на одном Дубинском руководство «Слуги народа» вряд ли остановится.

Следующий по списку, или Мутные перспективы

Народный депутат Максим Бужанский уверен: он — следующий на очереди на исключение из «Слуги народа».

«Что ж, давайте знакомиться, друзья. После исключения Александра Дубинского я первый по деструктивности во фракции СН. Хорошо это или нет, решайте сами. Позицию свою не меняю», — написал Бужанский в своём Telegram-канале.

Он заявил, что руководство партии, уступившее требованиям США, обрекло «Слугу народа» на нерадостное будущее.

«Выбрали позор в надежде не получить войну. Как-то так вижу результаты «голосования» за исключение Дубинского из фракции по неизвестной причине», — отметил Бужанский.

Сам Дубинский опубликовал свою речь, которую ему не дали произнести перед товарищами по фракции.

«То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны. Ещё раз для всех повторяю — это не мой персональный вопрос. Это вопрос субъектности нашей страны и ее власти, избранной украинским народом. Власти, которую вы осознанно делаете субъектом шантажа и управления аферистов и тех, кто за ними стоит», — отметил он. Глава «Слуги народа» поддержал исключение Дубинского из фракции © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, события последних трёх недель ярко и отчётливо продемонстрировали истинное лицо актёров на политической сцене Украины: и в Офисе президента Украины, и в Верховной Раде.

Впрочем, и без слов Дубинского и Бужанского ясно: «Слуга народа» входит в зону турбулентности.

Весьма опасный союз

В последние дни одной из самых обсуждаемых тем на Украине является возможная широкая коалиция «Слуги народа» с другими политсилами в парламенте. Одним из неожиданных союзников партии власти может стать «Батькивщина» — партия Юлии Тимошенко.

Такую возможность допустил глава президентской фракции Давид Арахамия.

«Относительно коалиции мы ничего не обсуждали. Но все возможно в стране. Мы никогда не работали в режиме коалиции, кстати. То есть это немножко непривычно может быть для нас как для монобольшинства, потому что нужно больше вопросов согласовывать друг с другом. Но что касается потенциально коалиционного соглашения — или с Тимошенко, или с какой-то другой фракцией или партией, или группой, — это в целом открытый диалог», — заявил он 1 февраля.

Сама Тимошенко заявила, что готова к подобному союзу.

«Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать», — отметила она, отвечая на вопрос о готовности союза с фракцией партия «Слуга народа» и депутатской группой «Доверие».

Все эти слова прозвучали, несмотря на то что за два дня до этого президент Украины Владимир Зеленский высмеял Тимошенко. Политолог рассказал, что может спасти «Слугу народа» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Говорят, что самое быстрое существо на планете — это гепард. На самом деле это не так — это отдельные депутаты и скорость, с которой они перекрашиваются <…> Сначала они были категорически против референдума, но — бац! Вуаля! И теперь уже инициируют референдум <…>. Думаю, мем «фейспалм» можно сделать официальным логотипом этой политической силы. И слоган «20 лет на рынке переобуваний», — заявил Зеленский.

Да и до этого он весьма нелестно отзывался о Тимошенко. Достаточно вспомнить, что одна из отрицательных героинь в сериале «Слуга народа» словно списана с лидера «Батькивщины».

А во время избирательной кампании партия «Слуга народа» неоднократно подчёркивала: она идёт на смену «старым политикам», которые за годы независимости Украины окончательно дискредитировали себя.

Теперь же Зеленскому и «слугам народа» придётся объяснять своим избирателям, отчего они пошли на союз с Тимошенко — человеком, который находится на политической арене с 90-х годов ХХ века. Не заметить союз будет невозможно, ведь «Батькивщина» наверняка получит за свою лояльность министерские портфели.

«Юлия Тимошенко, работая с Ахметовым, понимает, что пришло ее время, но источник указывает, что ей не стать премьер-министром, но вот некоторые «портфели» в новом перезагруженном Кабмине достанутся БЮТу, а вот премьерский кейс Офис президента хочет оставить себе, хотя «соросята» пытаются через западное лобби втянуть своего обратно», — указывается в публикации канала «Легитимный».

«Тимошенковцы» снова будут в правительстве, что наверняка напомнит рядовым украинцам слова бывшего посла РФ в их стране Виктора Черномырдина: «Никогда такого не было, и вот опять!»

И одним из тех, кто будет акцентировать на это внимание, станет уже исключённый из фракции Дубинский.

«Дубинский уйдет сам, как «волк-одиночка» и будет жестко "торпедировать" СН в Верховной Раде», — предупреждал тот же «Легитимный».

Тем более этого депутата украинские СМИ связывают с олигархом Игорем Коломойским. Для него союз Рината Ахметова, Зеленского и Тимошенко и уменьшение его влияния на украинскую политику крайне нежелателен. А это значит, что и медиаактивы Коломойского включатся в борьбу против Зеленского.

Кроме того, вряд ли в самой партии Зеленского многие воспримут с восторгом союз с Тимошенко. В общем, нынешний политический сезон на Украине обещает быть горячим.