В минувшую пятницу, 29 января, в Генеральной прокуратуре Белоруссии заявили, что готовят документы для признания бело-красно-белого флага, используемого оппозицией, экстремистским: во время ВОВ он был символом нацистских прислужников. Чем это может быть продиктовано — восстановлением исторической справедливости или политикой?

Толчком к тому, чтобы Генпрокуратура занялась вопросом запрета бело-красно-белого флага, послужило обращение с соответствующей просьбой более сотни белорусов. Известно, что организатором кампании выступает новое общественно-политическое движение «Родина», лидером которого является белорусский казак Пётр Шапко.

Подписанты обращения обосновывают свою просьбу тем, что флаг был создан во время оккупации Белоруссии кайзеровскими войсками, а после активно использовался коллаборационистами во время Великой Отечественной войны. Диалога нет. Как Белоруссия готовится к Народному собранию © скриншот видео "РБК"

«Сегодня этот символ продолжает использоваться не только для подчинения нашей страны и перевода её под внешнее управление со стороны западных государств, но и разжигает вражду и ненависть в обществе», — говорится в документе.

Неоднозначное прошлое

Впервые бело-красно-белый флаг появился в качестве символа белорусского национального движения во время Февральской революции 1917 года. Тогда белорусские организации Петрограда обратились к местному архитектору Клавдию Дуж-Душевскому, который довольно быстро предложил использовать белое полотнище с красной полосой посередине.

В 1918 году, как справедливо отметили авторы просьбы о его запрете, этот флаг использовали те, кто в условиях немецкой оккупации пытался создать первую белорусскую государственность — Белорусскую Народную Республику.

Самой же тёмной страницей в истории стяга стал период нацистской оккупации Белоруссии в 1941-1944 годах. Тогда немцы создали на территории республики органы местной администрации — Белорусскую центральную раду, полицию, Союз белорусской молодежи и т.д., чтобы заручиться поддержкой местного населения. И в качестве символов захваченной территории, оформленной как «генеральный округ Вайссрутениен», была дана отмашка использовать бело-красно-белый флаг и герб «Погоню». С тех пор двухцветный стяг и получил репутацию символа коллаборационистов.

В 1980-х в Белоруссии, как и других регионах СССР, вновь стали возникать национальные движения. В республике оно было объединено в антисоветской националистической организации «Белорусский народный фронт» (БНФ), которая боролась за выход Белоруссии из Союза. В 1989 году при поддержке БНФ ряд оппозиционных кандидатов были избраны в Верховный Совет СССР, а год спустя — и в представительные органы БССР.

Организация возвратила в белорусскую политику бело-красно-белый флаг и «Погоню» как первые символы национального движения начала 20-го века и, безусловно, как альтернативу советской символике. Алексей Дзермант: В 2022 году Белоруссия увидит новые выборы © Facebook, Алексей Дзермант

Когда распадался Союз, эти флаг и герб стали государственными в Белоруссии. Вместе с этим за ними закрепился образ символов борьбы за независимость от Советского Союза. Но идеология резкой белорусизации и антисоветизма, продвигаемая новым руководством республики, входила в резкое противоречие с интересами большинства населения: в 1991 году более 80% белорусов проголосовали против разрушения СССР. Это противоречие в итоге вылилось в победу на первых президентских выборах в 1994 году Александра Лукашенко. Он вслед за идеологической реставрацией предложил принять и новую символику, основанную на советской, — красно-зелёную. Националистическая и прозападная оппозиция продолжила использовать бело-красно-белый флаг, по сей день считая его единственно верным в качестве национального.

Противоречивое настоящее

Несмотря на то что флаг не был придуман нацистскими коллаборационистами (они взяли в качестве символа уже существующее несколько десятков лет бело-красно-белое полотнище), признание его экстремистским можно понять.

Белоруссия — наиболее пострадавшая республика во время Великой Отечественной войны. Историки утверждают, что за 1941-1944 годы она потеряла каждого третьего жителя. Поэтому сам факт использования бело-красно-белого флага оккупантами, даже с учетом того, что это первый символ белорусского национального движения, вызывает к нему отторжение у значительной части общества.

На этом фоне возникает вопрос: почему только сейчас пошли разговоры о его запрете? Притом ранее это было бы удобнее: бело-красно-белый флаг лишь летом 2020 года получил широкую популярность среди широкой общественности. На фоне политического кризиса.

Но в последние годы, до августа 2020-го, была обратная тенденция — государственная пропаганда и чиновники всё реже порицали «стяг» и всё больше шли навстречу националистической оппозиции. Например, менее трех лет назад — 25 марта 2018 года — минские власти дали разрешение на проведение Дня Воли возле Оперного театра столицы (праздник в честь провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году). Там, как и следовало ожидать, было море бело-красно-белых флагов.

А спустя несколько месяцев после Дня Воли бело-красно-белые флаги были спокойно использованы присутствовавшими на открытии первого памятника Тадеуша Костюшко (лидера польского антироссийского восстания в конце 18-го века) в Брестской области.

Ни в первом, ни во втором случаях вопросов об экстремистском характере символов не возникло. Это говорит о том, что нынешняя инициатива официального Минска запретить «стяг» продиктована, скорее, политической обстановкой. Крамолу в публичной демонстрации флага увидели лишь сейчас, когда он вышел за рамки символа националистически прозападной оппозиции и стал символом гораздо более широкой борьбы с действующей властью.

Непредсказуемое будущее

С начала текущего политического кризиса значение бело-красно-белого флага существенно изменилось. Белорусское общество разделилось на два противостоящих лагеря — сторонники и противники власти, и, как часто бывает, флаги приняли роль маркеров принадлежности к одному из них.

Логично, что провластные силы встали под красно-зеленой символикой, а для несогласных ничего не оставалось, как встать под единственное общеизвестное полотнище несогласных — бело-красно-белое. Сегодня многие протестующие не задумываются об истории данного символа либо не придают ей особое значение — им важно обозначить свой протест в символическом и информационном пространстве. Тихановская впервые пообщалась с властями Украины © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Бело-красно-белый флаг в протестное движение привнесли оппозиционные структуры, которые обладают необходимыми информационными и организационными ресурсами для консолидации недовольной части населения. Поэтому теперь сложилась ситуация, что под бело-красно-белым флагом, который раньше считался оппозиционным, теперь выходят на акции не политические активисты, а студенты и пенсионеры, рабочие и спортсмены, айтишники и врачи, которые не имеют никакого отношения ни к националистической оппозиции, ни к антисоветизму, ни к БНФ.

По мере развития политического кризиса новая репутация «стяга» в белорусском обществе укореняется, и теперь запрет бело-красно-белого полотнища из-за его истории и экстремизма будет восприниматься не чем иным, как очередным закручиванием гаек по отношению к недовольным. В этом направлении старательно работают все оппозиционные ресурсы, всячески обеляя историю флага. Они используют аргумент, что коллаборационисты во время войны почти во всех странах Европы носили свои национальные символы, что не мешает им теперь быть государственными. Созданная петиция против запрета флага за несколько последних дней набрала почти 80 тысяч подписей белорусов, что очень много говорит о трансформации восприятия этой символики в республике.

Запрет на демонстрацию флага в такой ситуации приведет к его сакрализации среди противников Лукашенко. Символика борьбы станет романтизирована — её в знак протеста начнут анонимно и тайно «лепить» везде, где только можно, у активистов возникнет еще большая привязанность к ней. В будущем это добавит аргументов в пользу того, чтобы после смены власти (если она пройдет по сценарию протестующих) именно запрещенные символы вновь обрели статус государственных.

Отсутствие символики на акциях протеста может не самым лучшим образом сказаться и на информационных возможностях власти. С начала кризиса по сей день белорусская пропаганда активно использовала символику для дискредитации протестов, мол, «посмотрите, выходят под коллаборационистскими флагами». После запрета бело-красно-белого «стяга» такой возможности не будет.