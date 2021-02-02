Эксперты, опрошенные изданием Украина.ру, оценили вероятность включения американской стороны в переговорный процесс, последствия такого шага и объяснили, почему в этом заинтересован Киев

С приходом к власти в США демократа Джо Байдена, который в бытность вице-президентом курировал украинское направление в администрации 44-го президента Барака Обамы и неоднократно посещал Киев, президент Украины Владимир Зеленский связывает большие надежды. В интервью информационному порталу Axios, вышедшем в эфир 31 января, украинский лидер заявил, что к американскому коллеге у него есть очень простой вопрос: почему Украина до сих пор не в НАТО? А месяцем ранее корреспонденту газеты The New York Times Зеленский сказал, что Байден мог бы усилить переговоры в «нормандском формате».

Осмелится ли он вот так в лоб спросить о членстве Украины в Североатлантическом альянсе, пока неясно, а по второму пункту, как стало известно немецкому журналу Der Spiegel, Байден вместе с госсекретарём Энтони Блинкеном задумались, может, пора бы США присоединиться к «четвёрке», раз за шесть с половиной лет Россия, Украина, Германия и Франция не смогли достичь прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе самостоятельно.

А мало ли чего хочет Байден

Трансформируется ли «четвёрка» в «пятёрку», зависит не только от желания самих Штатов, но и от остальных участников «нормандского формата», а они этого не хотят. Германия как была против в начале внутриукраинского кризиса, так и продолжает придерживаться этой позиции.

В интервью изданию Украина.ру директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко объяснил почему: «Тогда Франция и Германия во многом потеряют свою субъектность. Они просто перестанут быть главными действующими лицами и превратятся в статистов. Поскольку все понимают, что война на востоке Украины — это противостояние между Соединёнными Штатами и Россией, то, соответственно, и всё, что происходит там с участием других игроков, уменьшает значение этих игроков».

Москва, по его мнению, тоже не поддержит подключение Вашингтона к переговорам, поскольку тогда её собственные позиции ослабнут, к тому же в «пятёрке» нарушится паритет: если позицию России может в некоторой степени разделить Берлин, то Украина, Франция и США выступят с общей позиции втроём.

В свою очередь, политолог Пётр Акопов представляет вопрос Донбасса и Украины иначе — как проблему российско-европейских отношений. И Германия, по его словам, именно поэтому не хочет подключения Штатов, немцам не нужно, чтобы американцы занимались за них украинской проблемой. Эксперт отмечает, то, как всё после 2014 года развивалось, шло под давлением атлантической части Европы, которая ориентирована на англосаксов — на Великобританию с Америкой. Берлин оказался ввязанным в эту игру, стал заложником, и теперь для него проблема, как постепенно минимизировать это влияние. Донбасс, США и референдум. Штаты хотят изменить ситуацию © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Украине был бы выгоден такой шаг (подключение США. — Ред.), поскольку она усиливает свои позиции, как шестиклассник, который приводит брата-десятиклассника и говорит, что он теперь за меня будет решать вопросы с обидчиками», — заявил Бондаренко.

Эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов обращает внимание, что нужно разделять понятия: присоединение собственно США к «нормандскому формату» и участие США в переговорах по Донбассу.

«Имею в виду не вообще периодические высказывания и затрагивание темы Донбасса, а участие американцев в консультациях с Россией на регулярной основе, которые были сначала с Викторией Нуланд, потом при Курте Волкере, а потом этот механизм прекратился. Если мы посмотрим последнее интервью Зеленского американской компании HBO, то там видно, что он путает вот эти вот понятия. С одной стороны, он говорит о вовлечении американцев в «нормандский формат», а когда идёт речь о конкретизации, видно, что он хочет восстановления поста спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины», — пояснил политолог в интервью изданию Украина.ру.

Попов уверен, что Германию и Францию формальное вхождение США в «нормандский формат», скорее всего, не устроит по той причине, что с этим не согласится Россия, и это обрушит всю переговорную конструкцию.

«Нормандская четвёрка» + США. Что из этого выйдет?

Эксперты, опрошенные изданием Украина.ру, спрогнозировали, как могут развиваться события, если Соединённые Штаты всё же станут полноправным участником «нормандского формата». Разногласия Байдена и Путина по Донбассу серьезны — Кремль © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Бондаренко уверен, что сейчас включение США в переговорный процесс может только усугубить проблему либо заморозить её. Он напомнил, что Байден стоял у истоков этого конфликта и после каждого его визита на Украину на фронте происходило обострение.

«Если американцы подключатся к «нормандскому формату», они будут делать всё, чтобы вина за невыполнение Минских соглашений была на России, и будут препятствовать постепенной нормализации отношений России и Европы. Никакая попытка Европы смягчить конфронтацию с Россией, например, заявив, что на Донбассе есть какой-то прогресс, урегулирование, не пройдёт, потому что американцы будут всё это дело торпедировать и, наоборот, указывать на то, что Россия ничто не выполняет, что Россия виновата», — заявил Акопов.

Власти Украины, по его словам, самостоятельно не принимают решений относительно ситуации в Донбассе — они могут лишь принимать или сопротивляться стратегии, которую американцы выберут по отношению к Украине.

«Я думаю, что Байден, конечно, будет пытаться давить на Россию через украинскую тему, но это давление будет политическим, то есть говорить, что Вашингтон будет подталкивать Киев к обострению на Донбассе, я не могу, потому что это самоубийственно для самой Украины», — добавил Акопов.

А нужен ли вообще «нормандский формат»?

Последним серьёзным прорывом на «нормандском» треке был саммит лидеров четырёх стран в декабре 2019 года в Париже, однако принятые тогда решения до сих пор не удалось воплотить в жизнь в полном объёме. Собственно, по этой причине Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон больше не встречались для обсуждения ситуации в Донбассе. А главным итогом видеоконференции 27 января с участием их политсоветников стала договорённость договариваться и дальше. Тем не менее, политики стран «четвёрки» призывают не принижать значение этого переговорного процесса. Кулеба объяснил, зачем Киеву на самом деле нужен Нормандский формат © Facebook, Dmytro Kuleba

В интервью российским СМИ заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что от Минских договорённостей призывали отказаться националистически ориентированные круги Украине, а также президент страны Владимир Зеленский

«Они всячески пытаются торпедировать тот процесс, который был запущен. А ничего другого ведь нет. Если сейчас от этого отказаться, то не будет ничего. И это самое плохое. Никакой альтернативы движению внутри этого «нормандского формата» с использованием Минских договорённостей не существует. Если они это осознают, то во всяком случае какое-то позитивное развитие ситуации может быть. Это же прежде всего в интересах самой Украины, в интересах юго-востока Украины. Но они этого делать не хотят, поскольку внутренние проблемы такие, плюс есть советчики разные по этому поводу, в том числе за океаном», — заявил он.

По словам Медведева, официальный Киев предпочитает держать ситуацию в напряжении, ничего не делать, а все неудачи и просчёты внутри страны сваливать на Россию. Франция и Германия торпедируют «нормандский формат» - Небензя © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен в интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» подчеркнул, что иногда слишком много внимания уделяется формату, а не содержанию. Он не отрицает, что результатов нет, но это вопрос не формата.

«Если вы измените формат, это не обязательно означает, что вы получите лучшие результаты. Лучшие результаты будут потому, что будет прогресс в уверенности и политической воле к миру и достижению целей. На данный момент «нормандский формат» — единственный работающий, успешный. Он не достиг всех своих целей, но, по крайней мере, он существует», — отмечает дипломат.