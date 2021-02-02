Нынешней зимой в Крыму особенно много туристов и отдыхающих, и причины тому вполне очевидны: закрытые границы и желание переждать эпидемию коронавируса подальше от небезопасных мегаполисов

Разумеется, к этим вводным добавился традиционный наплыв приезжих в новогодние праздники. С прошлого 27 декабря по 10 января 2021 года в Крыму отдохнули 239,7 тысячи туристов (из них порядка 20 тысяч даже умудрились проехать со стороны Украины). По данным Министерства курортов и туризма республики, на Новый год число отдыхающих в Крыму на 14% превысило показатель аналогичного периода 2019-2020 гг.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Зимой традиционно возрастет роль Крыма как здравницы, а в нынешних непростых условиях пандемии — тем более. Как заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, почти 40 крымских санаториев разработали программы реабилитации сограждан после перенесенной коронавирусной инфекции и активно внедряют их в жизнь.

«Это не специфическая реабилитация, поскольку болезнь пока мало изучена, — дал важное уточнение Волченко. — Программы направлены на дополнительную диагностику, процедуры для восстановления дыхания, укрепления иммунитета и прочее. Крым исторически был курортом, где лечили прежде всего заболевания дыхательных путей, и это направление на фоне пандемии очень востребовано и будет развиваться в дальнейшем».

Разработкой необходимых реабилитационных программ в Крыму занимаются НИИ имени И.М. Сеченова, НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации, Медицинская академия имени С.И. Георгиевского КФУ им. В.И.Вернадского. Проявляют инициативу и на местах: о своих программах постковидной реабилитации обьявили санатории «Алушта», им. Кирова, «Дюльбер» и другие.

Закрытый Крым: На что стоит рассчитывать туристам в курортном сезоне 2021 года Светлана Краденова, которая и сама в тяжелой форме перенесла COVID-19. Следовательно, имела возможность добавить к общим рекомендациям личные наработки. В частности, в реабилитационном цикле применяется не только медтехника, но и растения данного региона: сакская рапа, евпаторийская спирулина, отвары крымских трав. Плюс морской воздух и воздействие фитонцидов хвойных растений.

Целый пакет инновационных процедур предлагает комплекс Kirov Health & Resort (им. Кирова). Здесь для восстановления от последствий COVD-19 используют озонотерапию, сухие углекислые ванны, грязевые аппликации, барокамеры, лазеротерапию и т.д. А в санатории «Алушта» кроме физиотерапевтических процедур в программу реабилитации входит внутривенное лазерное облучение крови, водолечебные процедуры, ЛФК по дыхательной системе, карбокситерапия (то есть инъекции небольших доз углекислого газа для усиления местного кровообращения). В общем, выбор широкий, разнообразный, но который, безусловно, необходимо согласовать с вашим лечащим врачом.

Бесконечный сезон. Лето в Крыму наконец-то закончилось © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк Светлана Краденова. — И человек должен понимать, что всё в его руках. Не существует одной таблетки, которую выпьешь и будешь чувствовать себя хорошо. Здоровье — это большой труд, поэтому мы учим, как человеку ежедневно себя вести».

Особо интересно, что лечебные услуги в Крыму предоставляются и гражданам других государств (в том числе и Украины). И пока киевское правительство сознательно отказывается от использования российской вакцины «Спутник V» (чем обрекает сотни своих сограждан на мучительную смерть), приобретая путевки в здравницы Крыма, граждане Украины могут укрепить своё здоровье и снова побывать на любимом полуострове. Что не так уж и мало по нынешним карантинным временам.