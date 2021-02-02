Скандальный директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, являющийся также депутатом областного совета от «Европейской солидарности», попытал счастья в публичной политике. Вернув себе должность, он решил в духе Порошенко пугать Одессу «реваншем антиукраинских сил» и «разворотом страны»

Спич Ройтбурда в стиле Порошенко

Не так давно Ройтбурд опубликовал пост в Facebook, где предостерег, что борьбой между Порошенко и Зеленским может воспользоваться ОПЗЖ и это приведет чуть ли не к катастрофе.

Жажда пророссийского реванша. Интеллигенция Украины внезапно прозрела © Facebook, Владимир Шамрай

Но сбавить обороты враждебной риторики перед лицом опасности реванша антиукраинских сил и угрозы политического и цивилизационного разворота страны — обязанность ответственных политиков. Это в том числе и призыв к моим друзьям по обе стороны баррикад. Из Одессы это видно лучше, чем из Киева. И конструктивное сотрудничество обеих партий в местных органах самоуправления показывает, что это — вполне реалистичный сценарий», — написал Ройтбурд.

Как показывают опросы общественного мнения, значительное большинство одесситов давно отвергло Порошенко и разочаровалось в Зеленском ввиду того, что его политика не особо отличалась от политики предшественника, а в ряде случаев была даже и хуже. Поэтому до их разборок почти никому нет дела (кроме узкого круга заинтересованных лиц), а популярность оппозиционных сил, очевидно, будет нарастать.

Это у таких деятелей, как Ройтбурд, вызывает опасение, ибо при изменении политических раскладов он окажется выброшенным на свалку истории.

Кто такой Ройтбурд: скандальный художник, оправдывавший массовое убийство одесситов 2 мая 2014 года

Ройтбурд до Майдана был известен из-за весьма экстравагантных выходок, которые сложно причислить к произведениям искусства. Например из-за написания изображений детородных органов при помощи фекалий. Себя он причислял к представителям «авангарда современного искусства». Активно поддержал Евромайдан и последовавший за ним государственный переворот февраля 2014 года. Но до 2 мая 2014 года Ройтбурд, по сути, был известен лишь в узких кругах.

Битва за Одессу: как и почему Одесский облсовет разделился пополам © masterokblog.ru

Какую «республику» стремились установить одесситы, пытавшиеся спастись от расправы «майдановцев» в Доме профсоюзов, — вопрос риторический.

Но и на этом Ройтбурд не остановился, называя в последующих интервью 2 мая «днем, когда мы отстояли город», «днем победы, а не траура».

«Это не день траура, это день победы: украинские патриоты спасли город от большой беды», — заявил Ройтбурд в интервью «Радио Свобода» в 2017 году.

По его словам, этот тезис должны активно продвигать как центральные, так и местные власти на всех уровнях.

В ходе эфира художник несколько раз противоречил сам себе: в одном фрагменте интервью Александр Ройтбурд заявил, что евромайдановцы 2 мая заранее заготовили бутылки с зажигательной смесью, чтобы сжечь палаточный городок на Куликовом поле, а уже через несколько минут заверил ведущего, что при этом акция евромайдановцев должна была быть совершенно мирной и не предполагала никаких насильственных действий.

Позже майдановец выступил в поддержку экс-руководителя одесского «Правого сектора»* Сергея Стерненко, убившего человека на улице в ходе бытового конфликта, а также предлагал на месте Дома профсоюзов построить торгово-развлекательный центр.

Как Киев продавил назначение художника на должность директора художественного музея

6 декабря 2017 года специальная комиссия объявила Ройтбурда победителем конкурса на должность директора Одесского художественного музея с перевесом в один голос: «за» высказались 5 ее членов, «против» — 4. Впрочем, согласно законодательству, утвердить его кандидатуру должен был Одесский облсовет. И с этим возникла неувязка, поскольку большинство депутатов в марте 2018 года дважды отказались его поддерживать.

Занять должность художнику помогло лишь агрессивное вмешательство из Киева, который фактически продавил его кандидатуру. В его поддержку высказались лидер Радикальной партии Олег Ляшко и нардеп Борислав Береза. В дело вмешался тогдашний одесский губернатор Максим Степанов (нынешний министр здравоохранения). Он назначил Ройтбурда исполняющим обязанности руководителя музея, заключив с ним контракт на 5 лет.

В мире прекрасного: О «расцвете» национальной культуры © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Влады Ралко «Анатомия», содержавшую изображения человеческих тел различной степени расчленения. Сама художница называла своих персонажей «героями анатомических таблиц».

Месяц спустя стены одесского музея, являющегося памятником архитектуры начала XIX века, были разрисованы граффити в рамках соответствующей выставки. При подготовке проекта эскизы не создавались вообще, а художникам предоставили, по словам музейщиков, «полную свободу». А в августе того же года в музее прошел концерт украинской фрик-группы «Хамерман уничтожает вирусы», исполнившей песни с ненормативной лексикой. При этом исполнители выступали в полуголом виде.

Возвращение благодаря депутатскому мандату

В сентябре 2019 года депутаты Одесского облсовета проголосовали за расторжение с ним контракта как раз по морально-этическим соображениям. Правда, благодаря губернатору Максиму Куцему он продолжил свою работу в статусе исполняющего обязанности в течение года.

Кстати, в прошлом году за скандального художника вписался мэр Одессы Геннадий Труханов. 10 июня предложение депутатов «Европейской солидарности» обратиться к главе ОГА, чтобы оставить Ройтбурда на должности, не нашло достаточного количества голосов, увещевать депутатов принялся городской голова. Несмотря на постановку вопроса на повторное голосование, нескольких голосов снова не хватило.

Но осадок от идеологической «всеядности» Труханова остался — в том числе из-за этого часть одесситов отвернулись от него во время выборов.

Уже на местных выборах прошлого года Ройтбурд занял проходное место в областной совет по спискам «Европейской солидарности». Он не упустил возможности воспользоваться депутатским мандатом с пользой для себя.

18 декабря, пока в облсовете кипели страсти по поводу формирования коалиции, его однопартийцы вместе с фракциями «Доверяй делам», «Батькивщина» и «Слуга народа» провели решение об отмене постановления про увольнение. То есть кресло директора музея было ему полноценно возвращено. Но этого Ройтбурду мало, поэтому он и пытается строить из себя политика. Однако русло «патриотической» писанины в стиле «армия, мова, вира» вызывает отторжение у подавляющего большинства одесситов.

Не ясно, было ли возвращение Ройтбурду должности частью кулуарных договоренностей коалиции или спонтанной инициативой. Но депутаты, проголосовавшие за это, уже оставили для себя негативный шлейф в глазах общественности. Для Зе-команды «договорняки» с «порошенковцами» и продвижение таких одиозных персон, как Ройтбурд, — это приговор в глазах одесситов.

Как говорил Кличко, они окрасили себя в те цвета, в которые окрасили…