Украина находится в таком положении, что ради спасения страны возможны любые объединения политических сил, любые коалиции, несмотря ни на какие высказывания политиков в прошлом. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» на брифинге в Верховной Раде в понедельник, 1 февраля

Угрожающая ситуация в Украине возникла, помимо прочего, из-за роста тарифов. Тимошенко отметила, что люди начали получать платёжки за январь и констатировала: «Я такого горя в стране ещё не видела».

«Это уже переходит все границы. Люди не просто перекрывают дороги, не просто находятся… в углу уже жизненном… Кто-то даже заканчивает жизнь самоубийством. Довести страну до такого положения, и людей — это быть без совести, без сердца, и просто идти, по сути дела, по жизни людей, топтаться…», — определила политик своё видение ситуации.

По словам Тимошенко, стало понятно, что ни правительство, ни НАК «Нафтогаз», ни НКРЭ ничего не собираются делать для снижения тарифов, поэтому депутаты от «Батькивщины» подготовили законопроект №4680, который предусматривает, во-первых, предоставление гражданам газа собственной добычи по разумной цене (цена добычи плюс 30% рентабельности), как это было до 2014 года. «20 лет на рынке переобувания»: Зеленский высмеял партию Тимошенко © пресс-служба президента Украины/ba.org.ua

«Это будет означать цену газа три гривны за кубометр», — пояснила Тимошенко.

И продолжила: вторая позиция этого законопроекта касается закачанных летом в украинские хранилища 28 млрд кубометров газа «по самой низкой цене за всю историю».

По словам политика, «этого газа хватит не только для того, чтобы обеспечить всю страну в отопительный период, а ещё и на весну и часть лета».

Поэтому второй пункт законопроекта предусматривает, что этот дешёвый газ из госхранилищ надо отдать людям «по цене, по которой закачали газ в газовые хранилища, плюс стоимость хранения и стоимость транспортировки», подчеркнула Тимошенко, добавив, что цена получится тоже примерно три гривны за кубометр.

«Другими словами, если этот закон будет принят, то газ для людей, и, как следствие, и тепло, они будут (стоить. — Ред.) три гривны за кубометр», — сообщила лидер «Батькивщины», добавив, что эта значительно ниже, чем сейчас.

При этом, по её словам, законопроект вполне рыночный и предусматривает серьёзные доходы в бюджет при этой цене.

Тимошенко также сообщила, что в минувшую пятницу законопроект подписали практически все депутатские группы и фракции, кроме депутатов фракций «Европейская солидарность» и «Голос».

Политик отметила, что на согласительном совете фракций в понедельник обратилась к главе Верховной Рады Разумкову с предложение поставить на голосование вопрос о включении законопроекта в порядок дня сессии и его рассмотрении «в режиме ad hoc» — в срочном порядке.

Однако, по словам Тимошенко, «саботаж уже начался, начиная с согласительного совета». Политик рассказала, что спикер пока не стал ставить вопрос на голосование, «чтобы люди не увидели, кто из лидеров фракций за, а кто против». Юлия Тимошенко фантастически помолодела. Ее политическим врагам следует приготовиться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По мнению лидера «Батькивщины», скрывают это для того, чтобы «кулуарно продолжить коррупцию на газе, на тепле, на электроэнергии…».

«Сотнями миллиардов выводятся средства за пределы Украины, те, что люди заплатили в виде тарифов. Или это прекратится, или, рано или поздно, они все будут за это отвечать по Уголовному кодексу», — заявила лидер «Батькивщины.

Она пояснила, что глава парламента сказал, что для рассмотрения законопроекта в срочном порядке необходимо предоставить письмо, подписанное главами фракций. Политик добавила, что письмо подготовлено, а во вторник она лично соберёт эти подписи, после чего сообщит журналистам, кто подписал письмо, а кто нет.

Тимошенко отметила, что принятие закона позволит вернуться к порядку начисления тарифов, существовавшему до 2014 года, — «без коррупции, без спекуляции, без посредников и без отмыва денег в офшорной зоне». Этот порядок, по её словам, мог бы и далее существовать, «просто кому-то захотелось заработать на горе людей и на необоснованном повышении тарифов».

Политик подчеркнула, что если закон не удастся принять в парламенте, то его вынесут на референдум («как только будет подписан закон о референдуме»). И если будет на то воля людей, то газ будет стоить не 9 гривен за куб, а 3 гривны, сказала Тимошенко, добавив, что в Раде она пока видит «двойные стандарты».

Лидер «Батькивщины» сообщила также, что парламентариям будет предложен проект постановления о директиве правительства о снятии главы «Нафтогаза» Коболева и его заместителей и о привлечении его к уголовной ответственности на основании результатов государственного аудита компании, «который установил, что из НАК «Нафогаз» за последние годы выведено 225 млрд грн и 75 млрд грн недочислено в бюджет».

«Я хочу посмотреть, когда придёт та весна, когда будут сажать», — сказала Тимошенко.

Несмотря на то что политсилы в Раде, по её же словам, демонстрируют «двойные стандарты», «Батькивщина» готова с ними объединяться для решения насущных проблем. Об этом лидер партии сказала в ответ на вопрос корреспондента сайта Шарий.net, попросившего прокомментировать слухи о возможном создании коалиции «Слуги народа» с «Батькивщиной» и группой «Доверие». Тимошенко подловили на странных движениях накачанными губами — видео © ba.org.ua

Вопрос о коалиции может быть поставлен после возможного выхода из фракции «Слуга народа» ряда депутатов, а такое может произойти в связи с исключением депутата Дубинского.

«Я могу сказать так. Как дважды премьер-министр, я не просто знаю, в какой ситуации сейчас страна, а я вижу практически трагическое развитие событий, когда летит в пропасть всё — экономика, социальная сфера, доходы людей, жизнь людей. Страна утрачивает свой суверенитет по всем направлениям абсолютно», — сказала Тимошенко, добавив, что «фактически Украиной управляют против интересов украинцев».

Единственный выход из ситуации — это объединение всех политических сил, подчеркнула лидер «Батькивщины», добавив, что сегодня зло не в разногласиях между востоком и западом. По её словам, «зло — это такая черная стратегия, которая ликвидирует украинскую нацию, ликвидирует суверенитет Украинского государства» (чья это стратегия, политик уточнять не стала).

Ранее сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что очередного повышения тарифов «люди просто не выдержат».

По его словам, власть должна бы это понимать, «но, вместо того чтобы вернуть льготы, упростить получение субсидий, обеспечить их финансирование, чиновники загнали украинцев в долги и поставили под удар работу предприятий ТЭК в разгар отопительного сезона».

Бойко: Кабмин прячет отсутствие экономической стратегии за продолжением карантина © Facebook, Оппозиционный Блок

«И чиновникам всё равно, что уже половина украинцев живет за чертой бедности», — отметил Бойко.

Напомним, резкий рост тарифов и цен на коммунальные услуги привёл к «антитарифным» бунтам в разных регионах Украины. Выступления продолжаются по сей день. Социологи зафиксировали падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского и партии «Слуга народа», что связывают, в частности, с проводимой властями тарифной политикой.

Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. Кабмин принял решение, что газ будет стоить 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина и до конца отопительного сезона.