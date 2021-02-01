Не прошло и недели с публикации данных Киевского международного института социологии, которые ознаменовали электоральную катастрофу Зеленского и «Слуги народа», как появились данные Центра «Социальный мониторинг», которые утверждают, что не всё так однозначно. Мы, собственно, что-то такое и ожидали

Мы стараемся не критиковать украинских социологов, но разрыв между данными двух уважаемых центров вызывает вопросы. Опять же, анонимные телеграм-каналы, близкие к ОП, пишут, что хитрые технологи Зеленского, с одной стороны, будут запускать данные «правильных» исследований, а с другой — подрывать доверие к социологам (верим — у них всегда так).

Опрос проводился с 15 по 25 января 2021 года. Выборка — 3014 респондентов, которые опрашивались методом личного интервью по месту проживания респондента. По логике это исследование должно быть точнее опроса КМИС, который опросил лишь тысячу человек и по телефону. Однако различия в результатах уж очень велики.

87% респондентов считают, что повышение тарифов на газ, электроэнергию и отопление, которое начало действовать с января 2021 года, является необоснованным и никак не связано с нынешней экономической ситуацией. Противоположной точки зрения придерживаются 6% опрошенных.

59% опрошенных считают, что правительство Дениса Шмыгаля должно быть отправлено в отставку из-за повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Не считают это нужным 21%.

По версии ЦСМ, рейтинги кандидатов на пост президента (по отношению к числу активных избирателей) выглядят так:

— Владимир Зеленский — 25% (30%);

— Юрий Бойко — 18% (первый тур выборов 2029 года — 12%);

— Пётр Порошенко — 16% (16%);

— Юлия Тимошенко — 11% (13%).

Рейтинги партий выглядят так:

— ОПЗЖ — 23% (по данным исследования, проведённого этой же организацией в июне прошлого года — 19%, на выборах — 13%);

— «Слуга народа» — 21% (30,5%, 43%);

— «Европейская солидарность» — 16% (12%, 8%);

— «Батькивщина» — 11% (10%, 8%).

Что тут можно сказать?

Во-первых, ЦСИ не отрицает того, что рейтинги Зеленского и «Слуги народа» упали. Другое дело, что падение рейтинга президента всего на 5% с момента прихода к власти, тем более на фоне резкого роста коммунальных тарифов, выглядит в высшей степени сомнительным. Рейтинг Зеленского и так держался на очень высоком уровне значительно дольше, чем у предшественников.

Во-вторых, падение рейтингов в данных ЦСИ значительно ниже, чем в данных КМИС. Напомним, что у КМИС рейтинг Зеленского составил 20%, а СН — 11%. По данным «закрытого исследования», на которое ссылается телеграм-канал «Резидент», рейтинг СН составляет около 15%. Причём авторы канала считают падение рейтинга катастрофическим.

В-третьих, результаты опроса ЦСМ хорошо корреспондируют с данным опроса относительно перспектив правительства Шмыгаля — если 21% считает, что правительство (надо отметить — на редкость бесцветное) не надо отправлять в отставку из-за повышения тарифов, то эти люди могут проголосовать за СН и Зеленского. Могут, конечно, и не проголосовать.

В целом результаты данного исследования не вызывают у нас доверия. Даже если данные КМИС занижены, то данные ЦСМ однозначно завышены. С чем это связано, сказать трудно. Возможно, проблема в дизайне анкеты (точнее — опросного листа): если в начале перечисляются достижения власти, то рейтинги власти окажутся выше, чем в любом другом случае. Понятно, что такая структура анкеты не может быть случайной.