Новая администрация США намерена изменить ситуацию вокруг урегулирования конфликта на Донбассе. Это понимают в Вашингтоне, Москве, Киеве, Донецке и Луганске. И все стороны спешат обозначить свои позиции в новом туре переговоров

Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не ослабят санкции против России, введённые в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. «Как исполнительная ветвь власти, так и конгресс неизменно заявляли о недопустимости изменения границ без соблюдения закона».

Журнал Der Spiegel пишет, что новая администрация США недовольна отсутствием прогресса в «нормандском формате» и не исключает своего прямого вмешательства в переговоры. Германия, понятно, этим недовольна — немцы считают урегулирование этого конфликта своим вкладом в дело европейской безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что оценка ситуации вокруг Донбасса — «одно из концептуальных разногласий» между Россией и США, но позиция России в этом вопросе не изменится.

Обострил ситуацию прошедший в Донецке форум «Русский Донбасс», во время которого главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась с призывом к «России-матушке» «забрать Донбасс домой».

Песков отметил, что позиция Симоньян — её личное мнение, а позиция России относительно урегулирования конфликта остаётся неизменной. «Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских». Само по себе проведение форума с таким названием его вполне устраивает — Донбасс ведь «русский», а не «российский».

Леонид Кравчук полагает, что вопрос о статусе Донбасса и Крыма должен быть вынесен на референдум. По его мнению, главный вопрос референдума должен состоять в том, что «способ возвращения оккупированных РФ территорий должно представить государство, власть, Верховная Рада, а народ должен сказать: "Нет, этого не может быть, вся территория Украины является цельной, независимой и должна принадлежать Украине"».

Пётр Порошенко возражает. Как написал знатный порохобот Павел Нусс, «так называемые "референдумы" в Украине уже дважды использовались для легализации российской оккупации: 17.03.2014 в Крыму и в "ЛДНР"».

Пока что все эти заявления являются политико-дипломатической «пристрелкой», и не похоже, чтобы позиции сторон радикально поменялись за последние годы.

Позиция США по-прежнему состоит в том, что:

— вопросы Донбасса и Крыма должны рассматриваться в связи;

— территории Донбасса и Крыма являются оккупированными, а следовательно, их судьба должна решаться на переговорах с Россией (подразумевается — без учёта мнения населения регионов);

— Донбасс и Крым должны вернуться в состав Украины;

— санкции сняты не будут.

Относительно дальнейшей роли Германии ситуация непонятная, но США разочарованы сравнительно мягкой линией немецкого руководства в переговорах, а потому условием сохранения роли Германии в переговорах будет, по-видимому, переход на более жёсткую линию. Учитывая уход Меркель, это будет вполне реально.

Позицию Украины довольно чётко обозначил Кравчук: если дело дойдёт до проведения референдума, то Украина откажется от выполнения Минских соглашений (что особенно очаровательно, учитывая, что Украина исключила их выполнение на законодательном уровне ещё при Порошенко).

При этом, естественно, речь не идёт даже о теоретической возможности изменения национального законодательства в смысле предоставления Донбассу автономии и изменения языково-культурной политики. Проводимая же Киевом экономическая политика в принципе не предполагает восстановления Донбасса.

Заметно, правда, и некоторое смягчение позиций — даже радикалы в лице Порошенко согласны, что референдумы в Крыму и Донбассе всё же проводились.

Позиция России является реакцией на позицию Украины — Россия требует выполнения Минских соглашений, а раз Украина против, то ни о каком восстановлении территориальной целостности Украины речи быть не может. Вопрос Крыма вообще не рассматривается.

Не рассматривается и воссоединение Донбасса с Россией. При этом надо учитывать, что мнение Симоньян не совсем частное — её заявление отражает желание большей части населения республик Донбасса и немалой части (скорее всего — тоже большинства) населения России. Проведение же референдума на Украине, скорее всего, откроет путь к признанию независимости республик Донбасса.