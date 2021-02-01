После прихода к власти президента США Джо Байдена, почти 40 лет посвятившего международным отношениям, Киев делает нестандартный ход — передаёт руководство посольством в Вашингтоне человеку без дипломатического опыта, но хорошо известному в Америке — бывшему министру финансов Украины Оксане Маркаровой

Президент Украины Владимир Зеленский, если верить словам заместителя главы его Офиса Игоря Жовквы, в ближайшее время подпишет указ о назначении нового руководителя украинской дипмиссии в Вашингтоне. Экс-сотрудник посольства Украины в США рассказал, как американский сенатор угрожал Зеленскому © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Выбор кандидатуры на этот один из ключевых постов оказался крайне необычным — на смену опытному карьерному дипломату Владимиру Ельченко приедет бывший министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Американская сторона выдала агреман в конце декабря, но имя будущего посла украинские СМИ назвали ещё в ноябре.

«Идею внёс (глава Офиса президента Украины. — Ред.) Андрей Ермак. Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету», — объяснял источник издания «Зеркало недели» в Офисе президента Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поспешил опровергнуть эту информацию. В частности, он заверил, что сам предложил кандидатуру Маркаровой, взвесив все аргументы.

«Нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял. В случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которого хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, и в МВФ. О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ, — это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первая в истории госпожа посол Украины в США. Это безусловные плюсы», — написал он на своей странице в Facebook. Оксана Маркарова: кто она © Минфин Украины | Минфин Украины | Перейти в фотобанк

Однако есть здесь несколько нестыковок. Срок ротации послов составляет 4-5 лет, а бывает, что задерживаются и дольше, а Ельченко переведён в дипмиссию в Вашингтоне из постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке всего год назад — в декабре 2019-го. Его предшественник Валерий Чалый работал на этом посту 3,5 года, но его увольнение можно связать со сменой власти в Киеве и Украина-гейтом. Кроме того, у Маркаровой совсем нет дипломатического опыта, а в Вашингтоне ей предстоит не только общаться с различными финансовыми структурами, но и решать широкий спектр других вопросов и, главное, установить связи с командой Джо Байдена.

«Ельченко — дипломат высочайшего класса, который имеет наработанную репутацию в США, находится на своём месте и эффективно выполняет свою работу. Я предельно удивлён намерением его замены. Тот, кто это предлагал и принимал, явно не понимает, что такое работа в Вашингтоне и как там работают различные механизмы влияния. Назначать бухгалтера послом в Вашингтон — это плохая идея. Если этого не понимают, то у нас действительно серьёзные проблемы», — заявил бывший глава МИД Украины и посол Украины в США Константин Грищенко.

А вот с другими тезисами Кулебы относительно Маркаровой не поспоришь — в Штатах её знают хорошо. После окончания Киево-Могилянской академии продолжила обучение в Индианском университете, расположенном в американском городе Блумингтон, а практику проходила не где-нибудь, а в Мировом банке в Вашингтоне, в группе банков и финансовых рынков региона Европы и Центральной Азии. Кроме того, с конца 1990-х годов она дружит с одной некогда видной сотрудницей Госдепартамента Наталией Яресько. Вместе они работали сначала в инвестиционных структурах, а затем и в Министерстве финансов Украины.

Любопытно, что Маркарова стала одним из двух министров времён Петра Порошенко, сохранивших свой пост после прихода Зеленского. Только в отличие от Арсена Авакова, который по-прежнему руководит МВД, была отправлена в отставку с правительством Алексея Гончарука. По официальной информации, Зеленский не был доволен работой главы Минфина, однако повлиять на его решение мог и скандал с её именем: журналисты проекта «Схемы: коррупция в деталях» утверждают, что Маркарова и её муж, глава правления «Ощадбанка» Даниил Волынец, перевели на баланс своей фирмы элитный дом из обанкротившегося «Актив-Банка» братьев Клюевых. Так почему же команда Зеленского вновь просит Маркарову о профессиональных услугах, а та соглашается, ведь после отставки правительства Гончарука она уволилась с госслужбы и заверяла, что никогда не вернётся на неё? Баня, конь, гараж и квартира в США — СМИ опубликовали декларацию главы Минфина Маркаровой © Минфин Украины | Минфин Украины | Перейти в фотобанк

С началом глобального карантина, вызванного эпидемией коронавируса, у Украины вдобавок к финансовым проблемам ещё и усложнились отношения с МВФ. Для повышения шансов на получение траншей Зеленский потребовал от депутатов немедленно принять закон о банковском регулировании (запрещает возвращение «Приватбанка» его бывшим владельцам, поэтому получил название «антиколомойский») и запустить рынок земли. Одну часть транша Киев получил, но трудности в общении с фондом это до конца не решило, недовольство западных партнёров вызвало решение Конституционного суда Украины о сворачивании антикоррупционной реформы — замораживании части функций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и признании неконституционным назначения директора Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника.

«На Банковой поспешили заверить, что реформе — быть. Но за несколько недель так и не предложили действенные способы выхода из кризиса. В МВФ это восприняли негативно, о чём сообщила директор-распорядитель Кристалина Георгиева президенту во время их разговора 18 ноября. Дабы построить эффективную коммуникацию с партнёрами, на Банковой решили вернуть в переговорный процесс Маркарову. Её назначение обсудили с МВФ, и там "это восприняли положительно"», — пишет журнал «Фокус» со ссылкой на источники в Офисе президента.

Подводя итог, нельзя однозначно сказать, как на Украине оценивают выбор кандидатуры нового посла в США. Например, первый глава украинской дипмиссии в РФ Владимир Крыжановский считает неправильным перевести ситуацию в экономическую сторону, на должности посла должен быть профессиональный дипломат, особенно при таком опытном в международных делах президенте, как Байден. А вот эксперт-международник Антон Кучухидзе призывает не преуменьшать назначение Маркаровой, поскольку работу всего посольства организует не один только посол, и, если весь остальной коллектив будет работать эффективно, прибытие не карьерного дипломата не создаст трудностей, а она сама благодаря сотрудничеству с международными организациями имеет определённую репутацию в финансовых кругах США и, вполне вероятно, сможет использовать свои лоббистские связи для продвижения интересов Украины в различных сферах.

Мировая история знает не один пример, когда посольством руководил не карьерный дипломат, причём достаточно успешно. Да и дипломатия за последние десятилетия серьёзно изменилось, поэтому знания её классических канонов уже недостаточно.