Проведением Всенародного собрания Лукашенко пытается легитимизировать собственную власть, в том числе показать защитившим его силовикам, что он полноценный глава государства, отмечают политические эксперты

В Минске 11-12 февраля состоится VI Всебелорусское народное собрание. На нем, как заявил президент Александр Лукашенко, будет обсуждаться программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы, механизмы экономического роста и сохранения модели социального государства.

При этом никаких обещанных ранее изменений в Конституцию по его результатам вноситься не будет.

Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2700 человек, 29 декабря началось выдвижение делегатов. Диалога нет. Как Белоруссия готовится к Народному собранию © скриншот видео "РБК"

Оппозиция в Белоруссии не считает в текущих условиях ВНС легитимным, инициирует включение в международные санкционные списки делегатов.

Зачем Лукашенко проводит ВНС, чего ждать от мероприятия, а также какое будущее ждёт Белоруссию в целом, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

«Лукашенко нужна красивая картинка»

Собрание не имеет никаких полномочий для принятия каких-либо решений, убежден российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец. По его словам, это похоже на съезд фанатов Лукашенко, потому что там не представлены никакие оппозиционные силы.

«Там 2700 кандидатов, отобранных по спискам Комитета госбезопасности, поэтому это собрание — исключительно пиар Александра Лукашенко», — заявил эксперт.

Болкунец напоминает, что у Лукашенко подходит срок обещаний, которые он давал президенту России Владимиру Путину в Сочи о необходимости транзита власти и изменения Конституции, но Лукашенко «ничего из этого не выполняет. Он постоянно выкручивается и пытается выдумывать новые варианты ухода от обещаний».

«Это собрание Лукашенко рассматривает как один из элементов легитимизации. Он понимает, что у него нет никакой поддержки в обществе, поэтому он находит платформы сторонников, которые могут сделать для него красивую картинку», — сообщил политолог.

Он также отметил, что со стороны оппозиции был бы сильный ход, если бы кто-то из участников оппозиционных платформ смог выступить на этом съезде и высказать свою альтернативную точку зрения.

«Но такие сюжеты исключены, потому что этих людей тут же арестуют и выведут из зала. Это уже было на предыдущих собраниях», — сказал эксперт. Дмитрий Болкунец: Закат эпохи Лукашенко продолжается © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Собрание даст старт конституционному процессу»

Совершенно иная позиция у директора Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексея Дзерманта.

По его словам, ядро Всебелорусского народного собрания будет собрано из представителей местной власти — это раз, второе — парламент, то есть это депутаты, которые избраны народом.

«Вторая категория — это люди, которых выдвигают общественные объединения, партии, трудовые коллективы, профсоюзы. То есть это представительство общества.

И третья категория, наверное, самая малочисленная, но это понятно почему, — это представители оппозиции. Их будет немного, но это вызвано тем, что большинство этих структур в принципе игнорируют Всебелорусское народное собрание», — рассказал Дзермант.

Он добавляет, что одна из целей собрания — аккумулировать предложения, поправки в Конституцию, озвучить их «и таким образом сформировать некий пакет для последующего утверждения проекта или проектов на референдуме».

«Собрание даст старт некоему конституционному процессу, который хронологически завершится в конце этого года референдумом, но подменить референдум оно не может», — отметил политолог. Алексей Дзермант: В 2022 году Белоруссия увидит новые выборы © Facebook, Алексей Дзермант

«Добиться, чтобы оппозиция принимала фактическое положение дел»

Сейчас у Лукашенко есть задача утвердить себя как лидера нации после всех протестов, которые прошли в стране и которые еще иногда возобновляются. Об этом говорит политолог Олег Неменский.

По его словам, это своего рода примирение с теми, кто принимал участие в протестах и сочувствовал им.

«Вряд ли это можно назвать полноценным примирением, потому что, конечно, для них он не является признанным политическим лидером. Но он может добиться того, чтобы они принимали фактическое положение дел», — сказал эксперт.

Проведением ВНС Лукашенко пытается «растянуть время», снизить протестную активность путем организации «этого имитационного собрания», утверждает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

Он подчёркивает, что протестная активность в Белоруссии никуда не делась — «это как нарыв, который ушел в глубь тела».

«Для людей, которые наблюдают за этим со стороны, это будет оправданием, что вот, видите, Лукашенко же меняется — он провел ВНС.

Не имеет значения, что оно не принимает и даже не обсуждает никаких изменений в государстве, а всего лишь имитирует их.

Для этих людей, в том числе и в России, которые очень неверно оценивают Лукашенко как человека народного, человека антиолигархически настроенного, человека, который сохранил индустрию, — для всей этой аудитории это будет большим подспорьем в их поклонении Александру Григорьевичу, но не более того», — заявил Безпалько. Богдан Безпалько: Лукашенко может по примеру Зеленского превратить референдум в имитацию © РИА Новости, Нина Зотина

«Никаких реформ от Лукашенко не будет»

Специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев напоминает: существовала договоренность от 14 сентября 2020 года, заключенная в Сочи между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным, о том, чтобы взять под контроль политический процесс в республике, подготовить диалог и конституционную реформу.

И в общем, говорит политолог, эта договоренность откровенно сорвана.

«Потому что на Всебелорусском народном собрании конституционная реформа обсуждаться не будет, о чем сказал Лукашенко, который раньше говорил совершенно по-другому, — с октября он говорил, что на Всебелорусском народном собрании будет меняться Конституция.

Видите, он от этого уже отказался», — заявил Суздальцев.

Андрей Суздальцев: Спокойной жизни у Лукашенко не будет © Владимир Трефилов

«Скорее всего, он просто останется президентом, дождется окончательного спада протестной активности и будет дальше пытаться сохранить политику, с одной стороны, паразитирования на России в экономическом отношении, а с другой стороны, полной реализации политической жизни внутри страны», — сказал эксперт.

Суздальцев поясняет, что Лукашенко оказался в зависимости от собственных силовиков, — именно силовики сохранили его власть: «и чтобы силовиками командовать, нужна хоть какая-то легитимность. Поэтому он ищет ее в рамках вот таких вот собраний».