Тяжелая экономическая ситуация в Украине с каждым годом становится еще тяжелее. Однако, обсуждая экономические реалии и политические конфликты, мы не должны забывать о базовых показателях — ВВП, количестве населения, доходе на душу населения, паритете покупательной способности граждан и других базовых показателях жизни людей. Так что с ними?

ВВП

Внутренний валовый продукт — это ключевое мерило экономического успеха страны. Существует несколько методов его исчисления. ВВП исчисляется в фактически действовавших в рассматриваемом периоде ценах и в постоянных ценах базисного периода. Оценка ВВП в текущих ценах используется для определения объема и структуры производства, характеристики процесса распределения и перераспределения ВВП, отражения фактически сложившихся в экономике пропорций и взаимосвязей, сопоставления с другими макроэкономическими показателями общественного воспроизводства. ВВП в текущих ценах — это номинальный ВВП.

За годы независимости экономика Украины «пережила» несколько очень тяжелых кризисов — в первой половине 1990-х, кризис 2008-2009 и 2014-2015 годов. В 2019 году номинальный ВВП Украины увеличился до $141 млрд. Министр экономики Украины спрогнозировал падение ВВП страны © Украина.ру

Стоит отметить, что на изменение объема ВВП в фактических ценах оказывают влияние изменение количества произведенных или использованных товаров и услуг, а также изменение цен на них. Для оценки влияния этих факторов на изменение объема ВВП в текущих ценах проводят переоценку ВВП в постоянных ценах. ВВП в постоянных ценах — это реальный ВВП.

И динамика реального ВВП Украины за годы независимости демонстрирует тренд падения: на конец 2018 года реальный ВВП составил лишь 62,7% от уровня 1991 года. За это время экономики Польши, Беларуси и Турции выросли соответственно на 265, 191 и 330%. Никакими глобальными причинами, кроме внутренних, объяснять эту «особую» траекторию нельзя.

С обретением независимости ВВП на душу населения на Украине был посчитан на уровне $428. Даже по меркам тех времен это было немного — 134-й результат среди 167 стран, включенных в базу данных МВФ. Дважды накануне серьезных кризисов, в 2008 и в 2013 годах, ВВП на душу населения Украины был близок к $4 000. Мир за то же время продвинулся гораздо дальше. Если сравнить Украину с Польшей, Румынией и Латвией, где ВВП на душу населения в 1992 году примерно совпадал с украинским, то уже в 2015 году данный показатель в этих странах был втрое больше, чем на Украине. А по последним данным, Румыния по ВВП на душу населения опережает Украину в 4 раза, Польша — в 4,5 раза, а Латвия — в 5 раз.

ВВП (по ППС) на душу населения является характеристикой, определяющей уровень экономического развития страны. По паритету покупательной способности (ППС), который учитывает уровень цен на услуги и товары в каждой стране, украинская экономика показывает небольшой рост за годы независимости — менее 7%. Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона. Для сравнения: по данным Всемирного банка на 2019 год, ВВП России на душу населения по ППС составляет $28 184, Польши — $34 484, а Украины — $13 442. Чтобы достичь показателей сегодняшней Польши, Украине понадобится 50 лет. И для этого Украине необходимо обеспечить ежегодный экономический рост в 6% в течение 20 лет, а рост средним темпом в 4% эту задачу не решает.

Государственный долг

Поскольку экономика не растет, покрывать дефицит бюджета приходится за счет заимствований. На конец декабря 2020 года государственный долг Украины достиг сокрушительной суммы в 2,5 трлн грн ($89,6 млрд). Это 62,5% от валового внутреннего продукта страны за год. В частности, за 2020 год госдолг вырос на 532,9 млрд грн. Это больше, чем расходы на все пенсии, вместе взятые, за 2020 год (бюджет Пенсионного фонда Украины в 2020 году составлял 489,6 млрд грн. Госдолг вырос за счет внутренних заимствований (одна треть), внешних заимствований ($4,2 млрд) и курсовой разницы. Самую крупную сумму Украина получила от Международного валютного фонда — $2,1 млрд. Деньги МВФ были жизненно необходимыми правительству для того, чтобы иметь возможность перекрыть «дыру» в бюджете на почти 300 млрд гривен. Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2021 году © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

При этом, как уверены эксперты, в 2021 году государственный долг снова будет расти, так как государство намерено осуществить еще больше заимствований.

Показатель госдолга относительно размера экономики — важный, но не единственный индикатор наличия или отсутствия проблем: некоторые развитые страны имеют очень высокое отношение долга к ВВП. Поэтому, помимо размера, также важны стоимость заимствований, валютная структура госдолга и график платежей по нему. Украине обслуживание долгов обходится в более 3% ВВП. За 2021 год Украина должна выплатить по государственному и гарантированному государством долгу $16 млрд. Из них $2,7 млрд — это обслуживание внутреннего долга, а $1,8 млрд — внешнего.

Не стоит забывать, что существует еще один суверенный долг, о котором на Украине предпочитают не упоминать, — так называемый «долг Януковича». Сумма требований России в связи с неисполнением Украиной обязательств по евробондам номинальной стоимостью 3 миллиарда долларов, по расчетам российской стороны, с учетом начисленных процентов в настоящее время составляет порядка $4,5 млрд.

Численность населения

По установленной практике и согласно рекомендациям Организации Объединенных Наций переписи населения в большинстве стран мира проводятся раз в десять лет. Этому правилу следует, например, Россия, которая провела перепись в 2010 году и будет проводить ее в 2021 году. Белоруссия после обретения суверенитета провела три переписи населения, последнюю — в 2019 году. Правительство Украины задумало провести перепись населения, но не решило когда © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее итогам население страны составляло 48 240 902 постоянных жителя и 48 457 102 человека наличного населения. С тех пор ни одно правительство Украины так и не удосужилось официально пересчитать население. Поэтому доподлинно неизвестно, сколько именно человек проживает на территории страны.

Максимум численности населения Украины был отмечен в 1993 году, когда она достигла 52,2 млн. Начиная с этого года регистрируется постоянное сокращение численности как городского, так и сельского населения. За годы независимости население Украины сократилось с 51 млн 838 тысяч в 1990 году до 41 млн 762 тысяч на середину 2020 года. Это по данным официальной статистики. Если же брать во внимание результаты электронной переписи населения, проведенной правительством Гончарука, в конце 2019 года на Украине жили 37 млн 289 тысяч человек. За 30 лет население страны (без учета Крыма и неподконтрольных правительству районов Донбасса) сократилось более чем на 14,5 млн человек.

Всеукраинскую перепись населения должны были провести в 2021 году, но из-за карантина и финансовых ограничений ее отложили на 2023 год.

Доход на душу населения

Согласно данным отчета МВФ о состоянии мировой экономики за октябрь 2020 года, годовой доход на душу населения на Украине составил $3 424 в год. В Белоруссии — $6 133, в Казахстане — $8 781 в год, в России — $9 972.

Получается, что доход граждан Белоруссии в два раза выше, чем граждан Украины, а в России — в три раза выше, чем на Украине. К тому же оказалось, что доходы украинцев ниже, чем у граждан Вьетнама и Монголии. Но можно утешиться тем, что доход на Украине выше, чем в Узбекистане и Таджикистане.

Что касается западных соседей Украины, то разрыв между уровнем жизни, например, поляков и украинцев растет с тех пор, как Польшу приняли в ЕС. В 2020 году минимальная зарплата в Польше — 2600 злотых. Это почти 19 500 гривен. Для сравнения: на Украине минимальная зарплата в прошлом году поднялась до 5000 грн. Навстречу нищете. Почему у украинцев больше не растут доходы © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Тем не менее Украина стала мировым лидером среди 56 стран по росту минимальной зарплаты, этот показатель увеличился на 27%, до $171 в месяц (в пересчете на доллары США). При этом по абсолютному значению Украина располагается в нижней части странового рейтинга, однако, к примеру, опережает Россию, которая занимает 45-ю позицию из 56. В прошедшем году россиянам должны были платить не меньше $146. В Германии минимальная зарплата выросла на 1,5%, составив $1486, в Польше на 9,8%, а в Беларуси — на 6,7%.

При этом 2020 год на Украине однозначно дал существенное повышение бедности, снижение реальных доходов и потребительских возможностей населения. По данным украинского Института демографии и социальных исследований, в первом полугодии 2020 года в сравнении с этим же периодом 2019 года уровень бедности на Украине вырос с 41 до 51%. И это катастрофический рост.

Борьба с коррупцией

Европейские эксперты называют Украину самой коррумпированной страной. Коррупция является существенной проблемой Украины. В 2019 году в Индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International Украина заняла 126-е место среди 179 исследованных стран (рядом с Азербайджаном и Киргизией).

Несмотря на все декларации украинских властей о непримиримой борьбе с коррупцией, нет ни одного громкого дела против коррумпированных топ-чиновников, которое бы завершилось обвинительным приговором

За год со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда было вынесено всего 16 приговоров по делам Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. И все они касаются мелких коррупционеров. Украинцы до сих пор ожидают приговоров по более резонансным делам: об организации экс-нардепом Николаем Мартыненко хищений в НАЭК «Энергоатом» и госпредприятии «Восточный горно-обогатительный комбинат», об организации завладения средствами ПАО «Укргаздобыча» бывшим депутатом Александром Онищенко, о злоупотреблениях экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, о растратах 92 млн грн Одесского городского совета мэром Одессы Геннадием Трухановым и другими лицами, о «Запорожском титаномагниевом комбинате» и многих других. Рекордный пиар антикоррупционеров Украины. Как Сытник и Холодницкий «прикрыли» Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Хотя, как показывает опыт стран — соседей Украины, с коррупцией можно бороться весьма эффективно. Например, глава Национального антикоррупционного директората Румынии Лаура Кёвеши отправила в тюрьмы сотни топ-коррупционеров, среди которых — брат бывшего президента, экс-министр финансов и мэр Бухареста. За время ее руководства антикоррупционным органом Румыния изменила всю политическую верхушку и стала примером для Восточной Европы. Когда на Украине создавались НАБУ и САП, равнение на Румынию было среди приоритетных.

В той же России губернаторов и их заместителей, действующих и бывших, задерживают по подозрению в коррупции почти каждый год. В апреле 2020 года суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — 3,4 млн рублей. А губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина обвиняют во взяточничестве второй раз, уже в связи с местными выборами. В ходе первого процесса в феврале 2018 года Хорошавин был приговорен судом к 13 годам лишения свободы и штрафу в полтора миллиарда рублей за взяточничество в строительной сфере. Бывший член "Единой России" занимал должность губернатора с 2007 года вплоть до своего задержания на рабочем месте в марте 2015 года. Павел Коньков, с 2013 по 2017 год занимавший должность губернатора Ивановской области, член "Единой России" и депутат областной думы, был задержан в мае 2019 года, а в начале 2020 года освобожден из СИЗО по состоянию здоровья. Конькова подозревают в крупной растрате в 2011 году, когда он был первым замом губернатора. И этот список можно продолжать.