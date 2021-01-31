Название повести Булгакова «Роковые яйца» – с двойным дном. С одной стороны, яйца действительно оказались роковыми. С другой — они же рокковы, поскольку фамилия одного из главных героев произведения – Рокк. Впрочем, яйца, по большому счёту, самые обычные – куриные и змеиные. Роковыми они становятся по воле Рокка, но не по его умыслу (сам удивился)

Фантастическая повесть Булгакова повторяет привычный сюжет романа-катастрофы: сумасшедший учёный делает необычайное открытие, неправильное применение которого ставит человечество на грань гибели. Где-то мы это видели, согласитесь.

Причём изначально всё выглядит мирно: профессор Владимир Персиков изобретает «красный луч», в котором зародыши развиваются быстрее. Изобретение совершенно случайное — Персиков не физик-оптик, а зоолог. Его изобретение пытаются использовать во благо страны, чтобы выращивать кур. Но в результате ошибки руководителю опытного хозяйства Александру Рокку приходят ящики со змеиными яйцами, предназначенными для Персикова…

Лучи и газ

Повесть «Роковые яйца» писалась в рамках моды (точнее — заказа) на советскую фантастику. Написана она была в 1925 году, в том же году вышел «Летающий пролетарий» Владимира Маяковского, а в 1927 появился «Гиперболоид инженера Гарина» Алексея Толстого, во многом напоминающий книгу Булгакова. В том же 1925 году вышел на экраны фильм «Луч смерти» Льва Кулешова.

В 20-е годы было распространено представление о том, что следующая мировая война будет вестись авиацией с использование химического оружия и «лучей смерти».

Тема с «лучами смерти» была очень популярна в первые десятилетия XX века. Например, в 1924 году журнал «Радио» писал, что «в последнее время за границей поднят чрезвычайно большой шум около нового изобретения английского исследователя Гринделя Матьюза. По словам самого изобретателя, его "лучи смерти", как он их сам назвал, дают возможность убивать на расстоянии живые организмы, производить взрывы пороха, останавливать на ходу автомобили, аэропланы и пр.». Такого рода сообщений было довольно много, и они не могли не отразиться в литературе.

Вот, например, у Маяковского империалисты направляют на СССР тысячу беспилотников, которым не страшны газы и лучи.

«И город

сметён

без всякого стона

тонной

удушливой

газовой дряни».

У Толстого тема раскручена более реалистично и наукообразна. У него «сумасшедший учёный» Гарин разрабатывает аппарат «гиперболоид» (объёмная фигура в геометрии), выделяющий разрушительный тепловой луч, и пытается при его помощи завоевать мир. Применяется в романе Толстого и химическое оружие.

В произведении Булгакова ситуация несколько повёрнута. Вместо «луча смерти» там «луч жизни», а при помощи химического оружия армия уничтожает размножившихся гадов.

В 1930 годах психоз вокруг «лучей» сошёл на нет. Угроза применения химического оружия устойчиво сохранялась до 90-х годов, но все обладающие им стороны останавливала низкая эффективность отравляющих веществ против регулярной армии. Фактически оно применялось только против мирного населения.

География событий

В повести есть три важные точки, в которых происходят действия.

1. Профессор Персиков живёт на Пречистенке (улица Кропоткинская в то время). Это не случайно.

Во-первых, одним из прототипов Персикова был дядя Булгакова Николай Покровский, живший как раз на Пречистенке. Покровский также прототип профессора Преображенского из «Собачьего сердца», а его дом и сейчас известен как «Калабуховский».

Во-вторых, с 1924 года сам Булгаков жил на Пречистенке — в доме №9 по Чистому переулку.

Правда, собственно действий там никаких не происходит — Персиков домой ходит только спать, и то не всегда. Так-то он днюет и ночует в Зоологическом институте. Какие-никакие события касаются в основном маршрута между домом и работой профессора.

2. Институт Персикова находится на углу Большой Никитской (в то время — Герцена) и Моховой (проспектом Маркса она стала только в 1961 году). Тут Булгаков ничего не придумал — имеется в виду Зоологический музей. Он, правда, находится не прямо на углу с Моховой, а несколько в глубине, но фактически это первый дом по чётной стороне от перекрёстка.

Здание построено в 1902 году в неоклассическом (ампир) стиле по проекту архитектора Константина Быковского и изначально было предназначено для размещения музейной коллекции.

Более того, в 1920-х годах в музейном комплексе находился НИИ зоологии, а затем, уже в 30-е, ему вернули статус музея, прикреплённого к Биологическому факультету МГУ. Часть здания в 1934-70 годах занималась историческим факультетом, сейчас на этих площадях находится издательство.

3. Совхоз «Красный луч», который возглавляет Рокк, находится в ныне несуществующем селе Никольском Сычёвского (у Булгакова всюду Грачёвка) уезда Смоленской губернии. То самое место, где в 1916-17 годах работал земским врачом Булгаков. Этот опыт был описан им в «Записках юного врача» и «Морфии».

Больница стояла обособленно, но на расстоянии прямой видимости от неё находилась усадьба Шереметевых Высокое. Участок достался Николаю Шереметеву (правнуку петровского фельдмаршала Бориса Шереметева) в качестве приданого Александры Мельниковой. Усадьба была застроена в 1867-68 годах по проекту маститого архитектора Николая Бенуа. В комплекс входили господский дом, конный завод, помещение для работников, церковь Пресвятой Богородицы, два парка.

Именно в бывших шереметевских оранжереях Рокк выращивал кур, которые внезапно оказались змеями…

ГПУ

Надо отметить, что Михаил Афанасьевич к советским спецслужбам относился с приличествующим почтением, но и с лёгкой иронией. Он даже некоторые свои фельетоны подписывал «Г.П. Ухов», что звучало даже некоторым вызовом.

Впрочем, в «Роковых яйцах» ГПУ подано в самом лучшем свете, причём (в отличие от «Мастера и Маргариты») называется прямо.

Агенты ГПУ охраняют Персикова, спасая его от назойливых журналистов и защищая от погромщиков (увы, силы оказываются неравны, профессор погибает).

Агенты ГПУ по сигналу Персикова моментально приезжают в институт и по калошам вычисляют иностранного шпиона, пытавшегося выкупить у него аппарат красного луча.

Агенты ГПУ по сигналу Рокка выезжают в Никольское и первыми принимают бой с выведенными им чудовищными гадами.

В общем, складывается впечатление, что для государственника Булгакова ГПУ является олицетворением государственной власти, и наведённый в стране порядок связывается в том числе и с работой этой службы.

Нечистая сила

Во всех крупных булгаковских произведениях обязательно явно или неявно присутствует нечистая сила.

Непосредственным выражением вмешательства нечистой силы является личность Александра Рокка (одна фамилия чего стоит). Он посещает открытую лекцию Персикова, посвящённую «красному лучу», и выступает с инициативой создания образцового хозяйства на новой технологии, что ему и доверяют.

Надо отметить, что профессор чувствует какую-то засаду — появление Рокка вызывает у него беспокойство. Правда, беспокойство автор связывает с тем, что Рокк «был страшно старомоден. В 1919 году этот человек был бы совершенно уместен на улицах столицы, он был бы терпим в 1924 году, в начале его, но в 1928 году он был странен» (действие повести разворачивается в 1928-м).

Удивительно, что сразу после открытия Персиковым «красного луча» начинается куриный мор, который, собственно, приводит к контакту между профессором и активистом по классу флейты Рокком.

Не без участия нечистой силы произошла, судя по всему, и странная путаница ящиков с яйцами. Упаковка, конечно, похожая, но какое отношение груз для совхоза на Смоленщине имеет отношение к грузу для института в Москве? Правда, те и другие яйца происходили вроде бы из Америки, но кажется маловероятным, чтобы поставщик куриных и змеиных яиц был один. Как-то не похоже на случайность.

Кстати, тут есть непонятный момент, который автор никак не раскрывает.

Профессор Персиков вообще-то занимается в основном лягушками и на этом специально акцентируется внимание. Потом он, судя по подготовке (помещения института укрепляют, завозят отравляющий газ и средства защиты для сотрудников), действительно собирается заняться змеями.

Но вот откуда взялись яйца крокодилов и тем более страусов? Есть подозрение, что появление на страницах повести страусов было связано исключительно с тем, чтобы отправить в газету «Известия» следующее объявление: «В уезде появилась курица величиною с лошадь и лягается как конь. Вместо хвоста у неё буржуазные дамские перья».

В конечном итоге развязка наступает после убийства Персикова — сразу же начинаются сильнейшие морозы (в августе), которые убивают и змей, и их потомство… Кстати, в точности по модели «Войны миров» Уэллса. Просто Уэллс — научный фантаст, который как-то объясняет произошедшее, Булгаков же мистик, произведениям которого лишние объяснения только вредят. «Морозный бог на машине» — что вам ещё нужно?

Вообще повесть и начинается, и заканчивается вмешательством какой-то потусторонней силы. Повторимся — Персиков не физик и красный луч открывает случайно. Первую камеру красного луча собирает на коленке его ассистент Иванов, но после смерти профессора он повторить свою работу не может. «Очевидно, для этого нужно было что-то особенное, кроме знания, чем обладал в мире только один человек — покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков», — глубокомысленно завершает повесть автор, оставляя нам возможность задуматься над тем, что же это такое и откуда оно у Персикова взялось. Не наущением ли Воланда?