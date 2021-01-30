Правоохранительные органы Украины вновь обвиняют четвёртого главу государства Виктора Януковича. Новое подозрение в госизмене ему объявили в четверг, 28 января. Теперь за подписание в 2010 году Харьковских соглашений. Однако адвокаты экс-президента уверены, что таким образом Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание от преступлений Евромайдана

Вечером 28 января Государственное бюро расследований объявило, что бывшему главе государства предъявлено обвинение в государственной измене. Как утверждает следствие, подписанные им в 2010 году Харьковские соглашения нанесли вред суверенитету, экономической безопасности, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а по версии Офиса Генерального прокурора, «был увеличен личный состав войск и военной техники Вооружённых сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу» из страны.

При этом прокуратурой был проигнорирован тот факт, что Соглашениями никакого увеличения контингента не предусматривалось, поскольку Россия никогда не достигала лимитов, установленных ранее, еще при Кучме подписанном Соглашением о Черноморском флоте от 1997 года. Никакой фантазии. Януковичу предъявили новую госизмену © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Уже на следующий день адвокатская компания Aver lex, представляющая интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича, опровергла эту информацию — никакие подозрения ему не вручались. Более того, у ГБР совершенно нет оснований для того, чтобы выносить какие-либо подозрения по Харьковским соглашениям.

«Всем известно, что Харьковским соглашениям предшествовало подписание правительством Юлии Тимошенко в Москве заведомо невыгодных для Украины соглашений. Предусмотренная ими цена за газ была выше, чем для любой другой страны Европы, это просто убивало экономику Украины. В попытке минимизировать такой ущерб, в апреле 2010 года Президент Украины подписал межгосударственное соглашение, которое предусматривало снижение цены на газ около 30%. В результате подписания соглашения Украина экономила миллиарды долларов. Это создало возможность для увеличения социальных выплат украинским гражданам», — подчеркнул адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Документ, подписанный в 2010 году президентами двух стран Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем, предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет, а Украина в обмен на это получала скидку на российский газ — 30%, но не более $100 на 1 000 кубометров. Чтобы понять, выгодный это для Киева тариф или нет, стоит вспомнить, как годом ранее развивался энергодиалог. В начале 2009-го разразился газовый кризис. Попытки договориться об условиях поставок на этот год были сорваны, поскольку бывший тогда президентом Украины Виктор Ющенко отозвал национальную делегацию с переговоров в Москве, так как его не устраивало предложение поднять стоимость газа с $179,5 до $235 и при этом сохранить тариф на транзит на прежнем уровне. Однако украинским политикам пришлось вернуться российскую столицу после полной приостановки поставок. Переговоры премьер-министров Владимира Путина и Юлии Тимошенко завершились подписанием среднесрочного контракта, основанного на рыночных принципах: в 2009 году средняя стоимость газа с учётом 20%-ной скидки составляла $259,32, а в последующие годы она становилась ещё выше. Тимошенко отмечала, что благодаря скидке в размере 20% в 2009 году страна сэкономит около $5 млрд.

Правда несколько позже выяснилось, что Тимошенко не иемла права подписать такой Договор с РФ, поскольку он не был согласован с Кабмином и президентом (тогда Виктором Ющенко). И поэтому уже после победы Януковича на президентских выборах 2010-го года, Тимошенко за это была осуждена на 7 лет колонии.

В сущности, вся эта история сначала с газовыми соглашениями от Тимошенко, а потом с Харьковскими от Януковича — сплошная показуха и недоразумения. Тимошенко подписывала газовые соглашения в 2009 году с РФ, заведомо невыгодные Украине, потому что тем самым рассчитывала испортимть предвыборную ситуацию тогдашнему президенту Украины Виктору Ющенко, которого видела главным свои противником на будущих президентских выборах. Но победил в них не Ющенко, не Тимошенко, а Янукович, который, организовав уголовное преследованиме Тимошенко мстил ей за предыдущие ее прегрешения против Партии Регионов и своих спонсоров.

При этом Янукович в 2010-м году, подписывая с президентом России Дмитрием Медведевым Харьковские соглашения сумел добиться получения ещё большей, чем в свое время Тимошенко скидки — 30%. И соглашения носили комплексный характер — в них оговаривались инвестиции в целый ряд отраслей Украины — металлургию, авиастроение и проч. И, кстати, н и одно из них так и не было выполнено. За исключением предоставленной скидки на газ. Эксперт: Майдан можно было легко разогнать © предоставлено Александром Ходаковским

Вот и возникает вопрос, в чем же госизмена Януковича? В выгодных для Украины Соглашениях, согласно которым страна получила от России скидку? Или в том, что соглашения не выполнялись именно украинской стороной? Похоже, что прокуратура хочет вменить Януковичу как раз не нанесение ущерба стране невыполнением соглашений и потерей в результате этого миллиардов инвестиций, а газовую скидку, которая как раз улучшила экономическую ситуацию в стране.

Впрочем, это не единственный абсурд в решении Генпрокуратуры Украины преследовать Януковича.

Адвокаты экс-президента подчёркивают, что подписанию президентом любого международного соглашения всегда предшествуют консультации и согласования членов правительства, парламента, различных комиссий и комитетов, а обязательным к исполнению оно становится только после ратификации, то есть принятия соответствующего закона Верховной Радой.

Более того, как напомнил Сердюк, тот факт, что Янукович действовал в рамках законов и в интересах Украины подтверждали даже представители предыдущей власти, в частности, его преемник на президентском посту Пётр Порошенко в эфире одного из телеканалов заявлял: «Я убеждён, что базовые соглашения по Черноморскому флоту РФ — это искусство компромисса… продление срока было необратимо».

Если уже дело дошло до изучения влияния условий, на которых российские корабли находились в Крыму, то Сердюк предлагает дойти до истоков: «Получается, если следовать логике Генеральной прокуратуры, уместно вспомнить и подписание первого Соглашения (о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины — ред.) президентом Леонидом Кучмой в 1997 году — это тоже государственная измена? Если это так, то обвинять нужно всех подписантов, а также чиновников и депутатов, которые готовили и голосовали за то соглашение. Попытка выделить из этого процесса президента Украины Януковича — не более чем политическое преследование. А главное — желание отвлечь внимание от преступлений майданной власти, виновной в государственном перевороте на Украине и, как следствие, потере территориальной целостности Украины, в том числе Крыма, в разрушении государства и обнищании украинского народа».

По мнению адвокатской компании Aver Lex, «украинские следственные органы уже не в первый раз пытаются скрыть свою бездеятельность за 6 лет в делах Майдана, в которых они не продвинулись ни на шаг. Который год следствие скрывает от общества многочисленные доказательства, а также показания так называемых «грузинских снайперов», которые прямо указывают на других участников расстрелов и их организаторов. Тем временем реальные убийцы как правоохранителей, так и представителей Майдана не наказаны, преступления не раскрыты. Пока на Украине не будут сделаны выводы о главных причинах всех наших бед, начиная с 2014 года, пока мы, украинцы, не скажем друг другу правду, Украина и дальше будет продолжать катиться в пропасть», — говорится в заявлении адвокатской компании Aver Lex. Евромайдан: 3 неразгаданные тайны. Что скрывает власть

В начале 2018 года грузинские снайперы Коба Нергадзе, Александр Ревазишвили и Залога Кварацхелия рассказали, что участвовать в протестных акциях на Майдане их пригласил Мамука Мамулашвили, который был советником Михаила Саакашвили в Грузии. По словам Нергадзе, его группе выделили $10 тысяч, ещё $50 тысяч обещали после возвращения из командировки. Они также сообщили, что в убийстве митингующих лично участвовали украинские депутаты Сергей Пашинский и Владимир Парасюк. Первый из них снабдил снайперов оружием и приказал стрелять по протестующим и силовикам. На ходатайства адвокатов Януковича приобщить эти материалы к делам о преступлениях на Майдане суд отвечал отказом, допросить снайперов тоже не пожелал. И это ожидаемо, поскольку руководство страны, занявшее свои посты на волне госпереворота, не хотят, чтобы вся правда всплыла наружу. Как рассказал в эфире телеканала ZIK в феврале 2020 года бывший командир элитного воинского подразделения Грузии «Аваза» Тристан Цителашвили, глава грузинской диаспоры в Киеве Звиад Кушиташвили приезжал к нему в Тбилиси, чтобы от лица Петра Порошенко и Василия Грицака, на тот момент президента Украины и главы СБУ соответственно, предложить денежное вознаграждение в обмен на публичное заявление, что историю с грузинскими снайперами ему якобы навязали в Кремле.

«Когда говорили о репрессиях, пытках, похищениях и избиениях людей в Грузии при Саакашвили, он тоже называл это «рукой Кремля». Он меня посадил в тюрьму. Он мне — Саакашвили — показал там ад. Меня пытали, меня избивали, издевались», — рассказал военный.

Цителашвили хочет, чтобы общественность узнала, что происходило на центральной киевской площади в 2013-2014 годах, поэтому призвал нынешнего президента Украины провести объективное расследование тех событий. Зеленский стал клоном Порошенко — украинский политик © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Если президент Зеленский и украинский суд, захотят правду, я и мои военные эксперты готовы рассказать, как расстреливали на Майдане и какова роль в этом Саакашвили. Украинский народ должен узнать правду», — добавил он.

Что касается Виктора Януковича и предъявленных ему обвинений в госизмене, то на самом деле Янукович виноват в том, что не организовал силами подчиненных ему силовиков отпор преступникам, захватившим в Украине власть, позорно бежал из страны, допустил своими действиями, а вернее бездействием государственный переворот, в результате которого в Украине наступил хаос, разрушается экономика, к власти пришли националисты и ярые русофобы, а сама страна попалда под управление кураторов из США. Но именно за эти, реальные преступления, нынешняя украинская власть судить Януковича не будет. Потому что она существует в результате и вследствие произошедшего семь лет назад государственного переворота.