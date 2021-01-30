Чаепитие - настолько старая русская традиция, что как-то даже забывается, что напиток этот вовсе не русский, долгое время был сказочно дорогим и стал доступен народу только в XIX веке. Зато в XX веке чай стал традиционным напитком почти в каждой русской семье и обязательным элементом любого застолья

Первое упоминание о чае на Руси содержится в описании посольства в Китае казачьих атаманов Ивана Петрова и Бурнаша Елычова (Ялышева) в 1567 году. Иногда даже встречаются упоминания, что они привезли немного жёлтого чая ко двору Ивана Грозного. Историки, впрочем, эту гипотезу обоснованной не считают.

Достоверно известно, что чай был уже довольно хорошо известен на Руси в первой половине XVII века — при Михаиле Фёдоровиче Романове. Во второй половине века его упоминают в медицинских трактатах. По информации исследователя XIX века Дмитрия Прозоровского, «чай считался тогда предохранительным средством против вредного влияния заразительного воздуха и лекарством от вина». Фронтовая каша. "Литературная кулинария" в гостях у ветеранов Советской армии © РИА Новости, Игорь Подгорный | Перейти в фотобанк

В 1679 году был заключён договор с Китаем о его регулярных поставках. Практически весь ввозимый из Китая чай поступал в Москву. Везли его через Монголию и пограничную станцию Кяхта.

Цены на него божескими отнюдь не были. Например, во время распродажи имущества казнённого в 1740 году по приказу императрицы Анны Иоанновны вельможи Артемия Волынского был продан запас кофе (5 пудов 31 фунт) за 29 рублей 74 копейки и десять фунтов чая за 15 рублей. Легко заметить, что цена кофе — 13 копеек за фунт, в то время как чая — 1,5 рубля. Правда, надо иметь в виду, что культ кофе навязывался централизованно дядей Анны — Петром I. Распространение же чая шло естественным путём, и действительно массовым его потребление стало при Екатерине II.

В 1821 году Александр I разрешил продавать чай в трактирах и ресторанах, тем самым спровоцировав рост объемов чайной торговли. Спрос был велик, купцы получали на этом продукте огромные прибыли. В 1840-1850 годах ввоз чая составлял до 95% всего китайского импорта в Россию и оценивался в 5-6 млн руб. в год. В Китае функционировали российские концессии с чаеразвесочными фабриками, например, в Ухани.

Параллельно с чайной торговлей развивались смежные отрасли: производство самоваров, фарфоровой посуды, сахара.

Ввозился в основном чёрный и «кирпичный» чай. Последний, как подсказывает энциклопедия Брокзауза и Ефрона, «низший сорт обыкновенного китайского чая, с помощью клея спрессованный в плитки, формой похожей на кирпичи. Кирпичный чай получается из северных провинций Китая, где, однако, не употребляется; у нас употребляется в Сибири, особенно же у калмыков и бурят. (…) Его не настаивают, а варят с солью, молоком, маслом или бараньим жиром; к густому крепкому отвару прибавляют даже несколько муки. Сваренный К. чай своим видом походит на шоколад». Доля зелёного и жёлтого чая постепенно сокращалась.

Чтобы сделать прибыль еще больше, бакалейщики добавляли в чай отходы чайного листа, стебли и сухие ветки других растений. За натуральный китайский продукт часто выдавали листья березы, рябины, земляники, иван-чая (последний производился в промышленных масштабах).

Современный читатель, наверное, удивится — почему же китайский? Почему не индийский и не цейлонский? Вы будете удивлены, но никакого индийского чая тогда не существовало — в Индию его завезли только в XIX веке, когда закупки чая в Китае были прерваны Опиумными войнами. Первая партия индийского чая (дикорастущего и не очень качественного) была завезена в Лондон только в 1838 году. Саженцы китайского чая попали в Индию в середине века… «Литературная кулинария»: символ Киева © РИА Новости, Игорь Костин | Перейти в фотобанк

В литературе самое «вкусное» описание чаепития мы встретили в «Богомолье» Ивана Шмелёва: «пьем чай в богомольном садике. Садик без травки, вытоптано, наставлены беседки из бузины, как кущи, и богомольцы пьют в них чаёк. (…) Бегают белые половые с чайниками, похожими на большие яйца: один с кипятком, другой, поменьше, с заварочкой. Называется — парочка. Брехунов (владелец знаменитого трактира «Отрада» в Мытищах — Авт.) велит заварить для нас особенного, который розаном пахнет. Говорит нам:

— Кому — вот те на, а для вас — господина Боткина! Кому пареного, а для вас — баринова! И приговаривает стишок:

Русский любит чай вприкуску

Да покруче кипяток! (…)

Горкин говорит: пропотеешь — облегчит, а чай на редкость. Они с Антипушкой все стучат крышечкой по чайнику, еще кипяточка требуют. Пиджак и поддевочку они сняли, у Антипушки течет с лысины, рубаха на плечах взмокла. И Горкин все утирается полотенцем, — а пьют и пьют. Я все спрашиваю: да когда же пойдем-то? А Горкин только и говорит: дай напьемся. Они сидят друг против дружки, молча, держат на пальцах блюдечки, отдувают парок и схлебывают живой-то кипяток».

Отметим, что в Мытищах самая мягкая в окрестностях Москвы вода. Именно из Мытищ в XVIII веке провели водопровод, проходивший по ряду акведуков (уцелел только один — в Ростокино, около ВДНХ). Чай на мытищинской воде считался со знаком качества.

Чай «господина Боткина» — от торговой марки «Товарищество чайной торговли "Петра Боткина Сыновья"». В 1907-8 годах дела фирмы пришли упадок, и её активы были распроданы, но события повести «Богомолье» относятся к 1879 году.

«Пареный» чай — вторая заварка.

«Литературная кулинария» ревизует обозы войны 1812 года © i.pinimg.com

Особенно интересная ситуация была с сахаром. Сахар тогда продавался в виде «сахарных голов» — слитков продолговатой конусовидной (назовём это так) формы, весом в 5-15 кг. Сахар этот был очень твёрдый и плохо растворялся. Читатели старшего поколения помнят советский «пилёный» сахар — очень твёрдый. Появление быстрорастворимого кускового сахара в 1980-х было настоящим прорывом.

Сахар пилили и кололи специальными щипцами. Кусок сахара клали сбоку блюдца и втягивали чай через него.

Интересна манера пить чай героев Шмелёва — такое впечатление, что чай им заменял баню. Интересно, что чай холодной водой не разбавляли — пили «живой кипяток». Ну и пили его много — 6-7, а то и 20 чашек (усреднённый объем — 200 мл).