Украина в январе исчерпала две годовые квоты на беспошлинные поставки в ЕС, доходы украинцев не успевают за ценами, Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Украина исчерпала две годовые квоты на беспошлинные поставки в ЕС

Украина не выдержала конкуренции с Европой: импорт сыров вырос вдвое © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Также, по данным организации, отечественные экспортеры исчерпали квартальную квоту (январь-март) на поставки в Евросоюз яиц, яичных продуктов и разделанного мяса птиц.

С начала января годовые квоты на экспорт кукурузы исчерпаны на 74%, на поставки сахара — на 43%, крупы и муки — на 24%, обработанные томаты — на 18%, крахмал — на 9%, пшеницу — на 8%, и 16% квартальной квоты на экспорт тушек птиц. В УКАБ прогнозируют, что украинские экспортеры исчерпают годовые квоты на эти виды продукции еще до конца первого квартала 2021 года.

В прошлом году Украина закрыла 11 квот на беспошлинный экспорт в ЕС. Были полностью использованы квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в ЕС по группам товаров: мед, сахар, крупы и мука, обработанный крахмал, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, яйца, кукуруза, мясо птицы, обработанная продукция из зерновых и крахмал.

В 2020 году были полностью использованы квоты по поставкам яиц, хотя годом ранее процент их использования был только 80%. А вот ситуация по пшенице противоположная: квоту в 2020 г. заполнили только на 78%, хотя год назад она была использована полностью.

Более критическая ситуация со сливочным маслом: за 2020 г. было использовано лишь 6% выделенной квоты, в то время как в прошлом году она была использована полностью.

«В 2020 году экспорт украинского сливочного масла упал на 38% по сравнению с прошлым годом, а в страны ЕС стал вообще мизерным (экспортная выручка в 2020 г. составила $0,4 млн по сравнению с $7,2 млн в 2019 г.). Главная причина: украинское сливочное масло не может конкурировать по цене с европейским даже при наличии квот из-за роста себестоимости его производства. Более того, импорт европейского сливочного масла в 2020 г. на Украину в 1000 раз превысил экспорт», — отмечают аналитики УКАБ.

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Доходы украинцев не успевают за ценами

По итогам 2020 года рост потребительских цен на Украине составил 5%. При этом на фоне пандемии доходы населения росли существенно меньшими темпами (за 9 месяцев 2020-го они выросли на 3,2% по сравнению с 15% за аналогичный период 2019 года, в т.ч. низкими темпами росла заработная плата. Такие выводы содержатся в инфляционном отчете Минэкономики, опубликованном в четверг, 28 января.

Кроме того, произошло изменение структуры использования населением средств на потребительском рынке. Так, из-за вынужденного карантина в социальной и экономической деятельности общества значительно уменьшились расходы населения на определенные услуги (рестораны, гостиницы, туризм и т.д.) и товары не первой необходимости.

"В то же время существенно выросли расходы на продовольственном рынке (произошло ускорение темпов роста розничного товарооборота продовольственных товаров и, наоборот, замедление темпов товарооборота непродовольственных товаров)", — говорится в отчете.

Общая интенсивность использования средств оставалась подавленной, учитывая слишком высокий уровень неопределенности относительно перспектив получения доходов, что стимулирует население к "придерживанию" средств.

"Последнее непосредственно иллюстрируется показателями динамики депозитов населения с растущей долей депозитов по требованию (в т.ч. в результате "придерживания" текущей заработной платы на карточках)", — пояснили в Минэкономики.

Но едва ли не главным инфляционным фактором в 2020 году было повышение стоимости некоторых жилищно-коммунальных услуг.

Так, во II полугодии почти ежемесячно (за исключением декабря) повышались цены на природный газ для нужд населения (за июль-ноябрь выросли в 2,6 раза), что в общем и сказалось на росте стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, как свидетельствуют данные Госстата, в ноябре 2020 г. население Украины уплатило за жилищно-коммунальные услуги 11,6 млрд грн (31,4 млрд руб.), что составляет лишь 52,4% начисленных за этот период сумм. Долги украинцев по коммуналке превысили 60 млрд грн (178,8 млрд руб.)

Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности

Рада одобрила создание Бюро экономической безопасности © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Бюро экономической безопасности будет единственным правоохранительным органом, который будет расследовать экономические преступления. Кроме тех, что расследует НАБУ. Это означает, что с созданием БЭБ исчезнет не только налоговая милиция, но и экономические подразделения в Национальной полиции и Службе безопасности Украины.

Всего на БЭБ планируют возложить полномочия расследовать уклонения от уплаты налогов, но кроме этого еще ряд преступлений, связанных с экономикой и финансами.

В БЭБ будут работать детективы, которые будут проводить не только сбор аналитической информации о, например, уклонении от уплаты налогов, но и вести оперативно-розыскную деятельность наравне с другими силовыми структурами.

Всего в БЭБ планируют трудоустроить 4 тысячи работников — как в центральный аппарат, так и в региональные отделения.

Бюро экономической безопасности возглавляет директор. Он назначается на должность правительством по представлению премьера по предложению комиссии по проведению конкурса. Увольняется правительством по представлению премьера.

Должен иметь высшее юридическое образование, быть не моложе 35 лет, а также иметь стаж работы по специальности не менее 10 лет и не менее 5 лет опыта работы на руководящих должностях.

Ранее одобрение законопроекта о БЭБ в первом чтении вызвало негативную реакцию у бизнеса.

"Положениями проекта Закона №3087-д предлагается внести изменения в ряд законов, заменив словосочетание "налоговая милиция" на "Бюро экономической безопасности Украины", что приведет просто к изменению названия органа", — рассказывала ЭП координатор налогового комитета Европейской бизнес ассоциации Наталья Артемчук.

Там также критикуют идею перевода на службу к новому бюро бывших работников налоговой милиции без проведения проверки на добродетель.

"Возмущает большая численность штата нового правоохранительного органа, наделенного правами использования специальных средств, в том числе, огнестрельного оружия работниками БЭБ, которые имеют специальные звания. Это может быть использовано с целью давления на бизнес и продолжения печально традиций с "маски-шоу", — заявляли в Ассоциации.

Напомним, глава Минфина Сергей Марченко считает дискуссионным вопросом создание Бюро экономической безопасности — вместо единого госоргана по экономическим расследованиям он предлагает передать его функции департаменту Минфина.

Создание Бюро экономической безопасности (или аналогичного органа) вместо существующей налоговой милиции до конца 2020 года было одним из обязательств Украины перед МВФ.