В четверг, 28 января, протестующие предприниматели провели «пиковую» акцию в Киеве. По некоторым оценкам, в митингах и шествии приняли участие около 15 тысяч предпринимателей, съехавшихся со всей Украины. Участники протестов потребовали остановить процесс фискализации и сохранить систему упрощённого налогообложения

Евросоюз и США заинтересованы в том, чтобы находящаяся под внешним управлением Украина была достаточно сильна для того, чтобы противостоять «агрессору на востоке». Такое заявление сделал лидер акции протеста «SaveФОП» Сергей Доротич.

Он рассказал, что после митинга на Майдане планировалось шествие по правительственному кварталу Киева, но маршрут пришлось изменить.

«Коллеги провели разведку, и мы выяснили, что правительственный квартал так заблокирован, что у нас могли быть препятствия, могли попасть в западню. И, как показали последующие события, власть или определённые представители власти делали всё возможное и невозможное, чтобы наше шествие, в первую очередь к представительству ЕС и посольству США, не состоялось», — сказал Доротич в очередном видеоотчёте с Майдана.

Он добавил, что организаторы марша оперативно отреагировали: ФОПы не пошли через правительственный квартал, а направились сразу к зданию Конституционного суда и к западным представительствам. «Побороть гидру коррупции». ФОПы в Киеве объявили мобилизацию на «налоговый майдан» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тем не менее протестующие столкнулись с новыми трудностями: так, по словам Доротича, полицией был арестован звукомобиль, в результате шествие вынужденно проходило «без озвучки».

Лидер движения предпринимателей рассказал, что были переданы обращения ФОПов в КСУ, в представительство ЕС и в посольство США. По его словам, это было сделано для того, чтобы привлечь внимание международного сообщества к беспорядку в стране.

«Надо признать, что мы находимся под внешним протекторатом, под внешним влиянием, под внешним управлением. Да, это печально, неприятно, но это факт.

Коллеги, это факт, что наши власть имущие выполняют указания, которые к ним поступают от наших внешних партнёров. И они абсолютно не служат нам как украинскому народу…» — сказал Доротич.

Он пояснил, что по этой причине ФОПы обращаются к ЕС и США, поскольку они — ЕС и США — «заинтересованы в сильной Украине, которая сможет противостоять агрессору на востоке (то есть противостоять России. — Ред.)».

Об «агрессоре» организаторы движения упоминают не в первый раз. Создаётся впечатление, что «SaveФОП» борется за сохранение микробизнеса в стране не ради выживания самих малых предпринимателей, но с более «высокой» целью — обеспечить экономическую базу для борьбы с Россией.

Напомним, акция протеста предпринимателей началась 15 декабря со стычек с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Впоследствии протесты продолжались относительно мирно, приняв форму дежурства на Майдане, где представители движения из разных городов сменяют друг друга. Сергей Форест о протестах ФОПов: простые украинцы должны объединяться и отстаивать не только свои права © Facebook, Сергей Форест

Как сообщил соратникам Сергей Доротич, после проведения «пиковой» акции дежурства будут продолжены.

Предприниматели требуют отменить решение о введении кассовых аппаратов для малого бизнеса, протестуют против непомерных штрафов и против избирательного, по их словам, применения ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. В последнее время добавилось требование борьбы с коррупцией.

Украинские власти на протесты предпринимателей особого внимания не обращают и к компромиссам, кажется, не готовы. Так, в созданный при Офисе президента Украины Совет по содействию развитию малого бизнеса не были включены активисты «SaveФОП». А нардеп от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что он тоже не любит налоги и всякие правила, но — «если правил не будет, мы утратим государство своё».

По его словам, решить проблему с ФОПами следует одним-единственным способом — «ввести РРО и закрыть этот вопрос». В качестве примера политик привёл Танзанию, где, по его словам, РРО ввели.

Как отмечает житомирский журналист и общественный деятель Сергей Форест, власть игнорирует протесты предпринимателей по той причине, что ФОПы не демонстрируют в своих действиях достаточной решимости.

Стоит отметить, что организаторы протестов ФОПов отмежёвываются от участия в «тарифном майдане», хотя взлёт цен бьёт и по малому бизнесу.

К тарифным протестам украинская власть относится более внимательно, реагирует достаточно жёстко, выискивая в рядах активистов и организаторов «русских шпионов» и указывая на «российский след».

Граждане такое отличие в поведении властей замечают.

«ФОПам митинговать можно, а против тарифов нельзя?» — такой вопрос задают в комментариях на странице «SaveФОП» в Facebook.

Относительно похода к американскому посольству тоже высказывают замечания: «А США каким боком к нашим ФОПам?»

Но задающим такие вопросы следует просто пересмотреть видеоотчёты, ведь там уже вполне доходчиво всё объяснили: страна находится под внешним управлением, поэтому к реальным управителям и следует обращаться…